Samsung 870 EVО сохталаридан эҳтиёт бўлинг: Ташқи кўриниши бир хил, аммо тезда бузилади

·0·Техно
Samsung 870 EVО сохталаридан эҳтиёт бўлинг: Ташқи кўриниши бир хил, аммо тезда бузилади

Ахборот технологиялари бозорида сохта қурилмалар муаммоси янги босқичга чиқди. Эндиликда фирибгарлар нафақат ташқи кўринишни, балки дастурий таъминот даражасидаги маълумотларни ҳам мукаммал даражада нусхалашмоқда. Хусусан, дунёдаги энг оммабоп SSD драйверларидан бири бўлган Samsung 870 EVО моделининг янги турдаги сохта нусхалари пайдо бўлди. Бу қурилмалар оддий фойдаланувчи учун оригиналдан деярли фарқ қилмайди, бироқ улардан фойдаланиш жиддий маълумотлар йўқолишига олиб келиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Япониянинг АКИБА ПК Ҳотлине нашри мутахассислари ушбу сохта Samsung 870 EVО драйверини батафсил синовдан ўтказишди. Маълум бўлишича, қурилма ташқи қадоғи, корпуси ва ҳатто ёрлиқлари бўйича оригинал маҳсулот билан бир хил. Энг хавфли жиҳати шундаки, драйвер компьютерга уланганда Windows операцион тизими уни ҳақиқий 2 TB ҳажмли Samsung қурилмаси сифатида танийди. Ҳатто КрйсталДискМарк каби машҳур тест дастурлари ҳам SATA интерфейси учун стандарт бўлган тезлик кўрсаткичларини қайд этади.

120 GBдан сўнг ишдан чиқадиган хотира

Бироқ, бу алдов узоққа бормайди. Мутахассислар H2testw дастури ёрдамида драйвернинг ҳақиқий имкониятларини текширишганда, кутилмаган натижа қайд этилди. Маълумот ёзиш ҳажми тахминан 120 GBга етганда, драйвернинг ишлаш тезлиги бирданига нолга тушиб қолади. Шундан сўнг қурилма нафақат маълумот ёзишни тўхтатади, балки ундаги мавжуд файлларни ҳам ўқиб бўлмайдиган ҳолатга келади.

Аксарият арзон сохта SSD драйверлар ўз ҳажми тўлгандан кейин эски маълумотлар устидан янгисини ёзишда давом этса, ушбу "нусха" бутунлай ишдан чиқади. Бу шуни англатадики, фойдаланувчи ўзининг муҳим архивларини драйверга кўчириб бўлгач, барча маълумотларидан бир лаҳзада айрилиши мумкин. Қурилма ички қисми очиб кўрилганда, у ерда Samsung контроллери ўрнига арзон Реалтек РайМХ RM1135T чипи ва маркировкасиз иккита NAND хотира модули ўрнатилгани аниқланди.

Ўзбекистон бозорида ҳам Samsung брендининг хотира қурилмалари жуда оммабоп ҳисобланади. Кўпинча харидорлар нархнинг арзонлигига учиб, норасмий дўконлар ёки онлайн савдо майдончаларидан маҳсулот харид қилишади. ixbt.com маълумотларига кўра, бундай фирибгарлик қурбонига айланмаслик учун бир неча қоидаларга амал қилиш лозим:

  • Маҳсулотни фақат расмий дистрибюторлар ёки ишончли дўконлардан харид қилиш;
  • Samsung Магициан дастури орқали драйвернинг ҳақиқийлигини текшириш (сохта қурилмалар ушбу дастурда тан олинмайди);
  • Нархнинг бозордаги ўртача нархдан ҳаддан ташқари пастлигига шубҳа билан қараш;
  • Харид қилинган заҳоти H2testw каби дастурлар ёрдамида тўлиқ ҳажмни текшириб кўриш.
Технологик қурилмалар, айниқса маълумотларни сақлаш воситалари борасида тежамкорлик қилиш якунда қимматга тушиши мумкин. Сохта SSD драйверлар нафақат пулингизни, балки тиклаб бўлмас рақамли хотираларингизни ҳам йўқ қилади. Шу сабабли, Samsung 870 EVО каби моделларни харид қилишда ҳар доим эҳтиёткорлик чораларини кўриш тавсия этилади.

SamsungSSDТехнологияФирибгарликХотира
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ҲМД Глобалдан кутилмаган янгилик: ИХ аср услубидаги ХплораОне Нео намойиш этиладиҲМД Глобалдан кутилмаган янгилик: ИХ аср услубидаги ХплораОне Нео намойиш этиладиБугун, 22:53Google DeepMind раҳбари сунъий интеллектни назорат қилувчи мустақил орган тузишни таклиф қилдиGoogle DeepMind раҳбари сунъий интеллектни назорат қилувчи мустақил орган тузишни таклиф қилдиБугун, 22:51Девид Бекхемнинг IM8 стартапи Генерал Каталйст фондидан 1 миллиард доллар инвестиция олдиДевид Бекхемнинг IM8 стартапи Генерал Каталйст фондидан 1 миллиард доллар инвестиция олдиБугун, 22:26Сунъий интеллект пойгаси: Яле тадқиқоти инвесторлар қанча ортиқча пул тўлаётганини аниқладиСунъий интеллект пойгаси: Яле тадқиқоти инвесторлар қанча ортиқча пул тўлаётганини аниқладиБугун, 22:21Сунъий интеллект бозорида янги гигант: DeepSeek 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқдаСунъий интеллект бозорида янги гигант: DeepSeek 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқдаБугун, 21:54Бойқўнғирдан навбатдаги парвоз: Soyuz MS-29 кемаси Халқаро космик станцияга йўл олдиБойқўнғирдан навбатдаги парвоз: Soyuz MS-29 кемаси Халқаро космик станцияга йўл олдиБугун, 21:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди