Lucid Моторс банкротлик ҳақидаги хабарларни рад этди: Компания келажаги хавфдами

·23·Техно
Lucid Моторс банкротлик ҳақидаги хабарларни рад этди: Компания келажаги хавфдами

АҚШнинг ҳашаматли электромобиллар ишлаб чиқарувчи Lucid Моторс компанияси ўзининг банкротлик йўқасида эканлиги ва Чаптер 11 (тўловга қобилиятсизликдан ҳимояланиш) жараёнини бошлашни режалаштираётгани ҳақидаги хабарларни қатъиян рад этди. Компания раҳбарияти тарқалган маълумотларни асоссиз деб атаб, ҳозирда молиявий барқарорликни сақлаб қолиш учун етарли ресурсларга эга эканини таъкидламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрига берган интервюсида Lucid Моторс алоқалар бўйича бош директори Никк Творк ушбу миш-мишларни "мутлақо ёлғон" деб баҳолади. Унинг сўзларига кўра, компаниянинг сўнгги чораклик ҳисоботлари операцион фаолиятни келаси йилнинг ўрталарига қадар давом эттириш учун етарли ликвидлик мавжудлигини кўрсатади. Шунингдек, у банкротлик сценарийларини кўриб чиқиш учун директорлар кенгаши қошида ҳеч қандай махсус қўмита тузилмаганини қўшимча қилди.

Биржа бозоридаги кескин тебранишлар

Банкротлик ҳақидаги хабарлар тарқалиши ортидан Lucid акциялари нархи сешанба кунги савдоларда 50 фоиздан кўпроққа арзонлашиб кетди. Bloomberg Невс маълумотларига кўра, бу компания тарихидаги энг йирик бир кунлик пасайишдир. Гарчи расмий раддиядан сўнг акциялар нархи бироз тикланиб, ҳар бир акция учун 4,72 долларни ташкил этган бўлса-да, умумий пасайиш барибир сезиларли даражададир.

Миш-мишларга кўра, АлихПартнерс консалтинг фирмаси Lucid раҳбариятига ё банкротлик эълон қилишни, ёки компанияни хусусий секторга ўтказишни тавсия қилган. Бироқ Никк Творк АлихПартнерс компанияси билан ҳамкорлик мавжудлигини тасдиқласа-да, улар фақат операцион жараёнларни кучайтириш устида ишлаётганини, банкротлик масаласи кун тартибида эмаслигини билдирди.

Саноатдаги қийинчиликлар ва янги стратегия

Lucid Моторс ўзининг юқори технологик ва ҳашаматли электромобиллари билан танилган бўлса-да, бозорда ўз ўрнини топишда қийинчиликларга дуч келмоқда. Жорий йилнинг иккинчи чорагида компания 3,953 та автомобил етказиб берди, бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан жуда кам ўсишдир. Талабнинг пастлиги сабабли Аризона штатидаги заводда ишлаб чиқариш сменалари қисқартирилди ва жорий йилда 2,000 дан ортиқ ходим ишдан бўшатилди.

Компания ҳозирда асосий эътиборини қуйидаги стратегик мақсадларга қаратмоқда:

  • Операцион самарадорликни ошириш ва харажатларни оптималлаштириш;
  • Йил якунига қадар ихчамроқ ва нисбатан арзонроқ бўлган янги электр СУВ моделини тақдим этиш;
  • Мавжуд технологик устунликни тижорий муваффақиятга айлантириш;
  • Ишлаб чиқариш режаларини реал бозор талабига мослаштириш.
Маълумот ўрнида, АлихПартнерс аввал ҳам Лордстовн Моторс ва Фарадай Футуре каби молиявий қийинчиликка учраган электромобил стартаплари билан ҳамкорлик қилган. Бироқ, бу ҳамкорликлар ҳар доим ҳам муваффақиятли якунланмаган. Масалан, Лордстовн Моторс якунда ўз фаолиятини бутунлай тўхтатишга мажбур бўлган эди. Lucid Моторс эса ўз технологияси ва инновациялари билан ушбу салбий тенденцияни синдиришга умид қилмоқда.

Lucid МоторсЭлектромобилБанкротликИқтисодиётТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Soyuz MS-29 космик кемаси Халқаро космик станция билан муваффақиятли туташдиSoyuz MS-29 космик кемаси Халқаро космик станция билан муваффақиятли туташдиБугун, 00:27Google компаниясига қарши янги даъво: Gemini муаллифлик ҳуқуқларини бузганликда айбланмоқдаGoogle компаниясига қарши янги даъво: Gemini муаллифлик ҳуқуқларини бузганликда айбланмоқдаКеча, 23:59Elon Musk асос солган xAI компанияси экологик можаролар марказида қолдиElon Musk асос солган xAI компанияси экологик можаролар марказида қолдиКеча, 23:56Samsung 870 EVО сохталаридан эҳтиёт бўлинг: Ташқи кўриниши бир хил, аммо тезда бузиладиSamsung 870 EVО сохталаридан эҳтиёт бўлинг: Ташқи кўриниши бир хил, аммо тезда бузиладиКеча, 23:29ҲМД Глобалдан кутилмаган янгилик: ИХ аср услубидаги ХплораОне Нео намойиш этиладиҲМД Глобалдан кутилмаган янгилик: ИХ аср услубидаги ХплораОне Нео намойиш этиладиКеча, 22:53Google DeepMind раҳбари сунъий интеллектни назорат қилувчи мустақил орган тузишни таклиф қилдиGoogle DeepMind раҳбари сунъий интеллектни назорат қилувчи мустақил орган тузишни таклиф қилдиКеча, 22:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди