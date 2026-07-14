Lucid Моторс банкротлик ҳақидаги хабарларни рад этди: Компания келажаги хавфдами
АҚШнинг ҳашаматли электромобиллар ишлаб чиқарувчи Lucid Моторс компанияси ўзининг банкротлик йўқасида эканлиги ва Чаптер 11 (тўловга қобилиятсизликдан ҳимояланиш) жараёнини бошлашни режалаштираётгани ҳақидаги хабарларни қатъиян рад этди. Компания раҳбарияти тарқалган маълумотларни асоссиз деб атаб, ҳозирда молиявий барқарорликни сақлаб қолиш учун етарли ресурсларга эга эканини таъкидламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрига берган интервюсида Lucid Моторс алоқалар бўйича бош директори Никк Творк ушбу миш-мишларни "мутлақо ёлғон" деб баҳолади. Унинг сўзларига кўра, компаниянинг сўнгги чораклик ҳисоботлари операцион фаолиятни келаси йилнинг ўрталарига қадар давом эттириш учун етарли ликвидлик мавжудлигини кўрсатади. Шунингдек, у банкротлик сценарийларини кўриб чиқиш учун директорлар кенгаши қошида ҳеч қандай махсус қўмита тузилмаганини қўшимча қилди.
Биржа бозоридаги кескин тебранишларБанкротлик ҳақидаги хабарлар тарқалиши ортидан Lucid акциялари нархи сешанба кунги савдоларда 50 фоиздан кўпроққа арзонлашиб кетди. Bloomberg Невс маълумотларига кўра, бу компания тарихидаги энг йирик бир кунлик пасайишдир. Гарчи расмий раддиядан сўнг акциялар нархи бироз тикланиб, ҳар бир акция учун 4,72 долларни ташкил этган бўлса-да, умумий пасайиш барибир сезиларли даражададир.
Миш-мишларга кўра, АлихПартнерс консалтинг фирмаси Lucid раҳбариятига ё банкротлик эълон қилишни, ёки компанияни хусусий секторга ўтказишни тавсия қилган. Бироқ Никк Творк АлихПартнерс компанияси билан ҳамкорлик мавжудлигини тасдиқласа-да, улар фақат операцион жараёнларни кучайтириш устида ишлаётганини, банкротлик масаласи кун тартибида эмаслигини билдирди.
Саноатдаги қийинчиликлар ва янги стратегияLucid Моторс ўзининг юқори технологик ва ҳашаматли электромобиллари билан танилган бўлса-да, бозорда ўз ўрнини топишда қийинчиликларга дуч келмоқда. Жорий йилнинг иккинчи чорагида компания 3,953 та автомобил етказиб берди, бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан жуда кам ўсишдир. Талабнинг пастлиги сабабли Аризона штатидаги заводда ишлаб чиқариш сменалари қисқартирилди ва жорий йилда 2,000 дан ортиқ ходим ишдан бўшатилди.
Компания ҳозирда асосий эътиборини қуйидаги стратегик мақсадларга қаратмоқда:
- Операцион самарадорликни ошириш ва харажатларни оптималлаштириш;
- Йил якунига қадар ихчамроқ ва нисбатан арзонроқ бўлган янги электр СУВ моделини тақдим этиш;
- Мавжуд технологик устунликни тижорий муваффақиятга айлантириш;
- Ишлаб чиқариш режаларини реал бозор талабига мослаштириш.
…