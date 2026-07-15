Микел Оярсабал Испания термаси тарихида рекорд натижа қайд этди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Кўп ҳолларда у катта юлдузлар соясида қолади. Аммо майдонда барқарор ҳаракати, керакли пайтда гол уриши ва жамоа ўйинига фойда келтириши билан ўз ўрнини кўрсатиб келмоқда.
Микел Оярсабал бу мавсумда Испания терма жамоаси сафида 14 та гол урди.
Бу натижа Испания миллий жамоаси тарихида бир мавсум давомида қайд этилган энг юқори голли кўрсаткич сифатида қайд этилмоқда.
Оярсабал 2026 йилги жаҳон чемпионатида ҳам самарали ўйин кўрсатмоқда. У турнирда 5 та гол уриб, мусобақанинг энг кўп гол урган футболчиларидан бирига айланди.
Кўп ҳолларда у катта юлдузлар соясида қолади. Аммо майдонда барқарор ҳаракати, керакли пайтда гол уриши ва жамоа ўйинига фойда келтириши билан ўз ўрнини кўрсатиб келмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…