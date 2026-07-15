Elon Musk фойдаланувчиларнинг махфий маълумотлари сизиб чиққани сабабли барча маълумотларни ўчиришга вада берди

·0·Техно
Elon Musk фойдаланувчиларнинг махфий маълумотлари сизиб чиққани сабабли барча маълумотларни ўчиришга вада берди

Elon Musk асос солган xAI компанияси Grok Буилд КЛИ воситаси орқали фойдаланувчиларнинг шахсий кодлари ва махфий маълумотлари рухсатсиз серверга юклангани билан боғлиқ жиддий можародан сўнг фавқулодда чораларни эълон қилди. Компания раҳбари хавфсизлик нуқтаи назаридан тизимга илгари юкланган барча фойдаланувчи маълумотлари бутунлай ўчирилишини маълум қилди. Ушбу қарор сунъий интеллект воситаси лойиҳаларнинг бутун тарихини компания серверларига яширинча юборгани аниқлангач қабул қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Муаммо Сереблаб тахаллуси остидаги киберхавфсизлик мутахассиси томонидан аниқланди. У Grok Буилд 0.2.93 версиясининг тармоқ трафигини таҳлил қилиб, дастур нафақат сўровга тегишли файлларни, балки бутун Гит-репозиторийларини ўзгаришлар тарихи билан бирга Google Cloud булутли хотирасига юборганини исботлади. Тадқиқотчи 12 GB ҳажмли лойиҳада оддий сўров юборганда, тизим 5,1 GB маълумотни серверга юклаганига гувоҳ бўлган.

Махфий калитлар ва СШ-пароллар хавф остида

Энг хавфли жиҳати шундаки, Grok Буилд КЛИ нафақат кодларни, балки лойиҳа ичидаги .энв файлларида сақланган махфий калитларни ҳам ҳеч қандай ниқобларсиз (маскировка) юборган. Бошқа фойдаланувчиларнинг таъкидлашича, айрим ҳолатларда дастур ҳатто фойдаланувчининг шахсий компьютеридаги уй каталогидан СШ-калитлари ва пароллар менежери маълумотлар базасини ҳам серверга узатиб юборган. Бу эса фойдаланувчиларнинг рақамли хавфсизлигига тўғридан-тўғри таҳдид солади.

ixbt.com маълумотига кўра, xAI созламаларидаги "Импрове те модел" (Моделни яхшилаш) функциясини ўчириб қўйиш ҳам маълумотлар узатилишини тўхтата олмаган. Маълум бўлишича, ушбу тугма фақат маълумотлардан моделни ўқитишда фойдаланишга рухсат бермасликка хизмат қилган, лекин маълумотлар барибир компания серверларига юборилаверган. Ваҳоланки, Grok Буилд асосан локал режимда ишловчи восита сифатида тақдим этилган эди.

Можаро оммалашгач, xAI муаммони янги версия чиқармасдан, сервер томонида яширинча ҳал қилди. Тадқиқотчи қайта текширув ўтказганда, сервер энди мижозга маълумот юклашни тақиқловчи махсус буйруқларни юбора бошлаганини аниқлади. Шунга қарамай, компания содир бўлган воқеа юзасидан расмий тушунтириш бермади ва йиғилган маълумотлар тақдири ҳақида узоқ вақт сукут сақлади.

Elon Muskнинг муносабати ва хавфсизлик чоралари

Вазиятга шахсан Elon Musk аралашиб, эҳтиёт чораси сифатида барча аввал юкланган маълумотлар ўчирилишини тасдиқлади. Шунингдек, у фойдаланувчиларни хизматни созлаш ва хатоларни тузатиш учун ихтиёрий равишда маълумотлар билан бўлишишда давом этишга чақирди. Мускнинг сўзларига кўра, бу маҳсулот сифатини ошириш учун зарурдир.

Компания корпоратив мижозлар учун Зеро Дата Ретентион (ЗДР) режими мавжудлигини ва уларнинг маълумотлари сақланмаганини билдирди. Оддий фойдаланувчиларга эса /привакй буйруғи орқали маълумотларни ўчириш тавсия этилди. Бироқ, мутахассислар муаммо фойдаланувчи созламалари билан эмас, балки дастурнинг асоссиз равишда ҳаддан ташқари кўп маълумот йиғиши билан боғлиқ бўлганини таъкидламоқда.

Ушбу воқеа сунъий интеллект воситалари билан ишлашда эҳтиёткорлик муҳимлигини яна бир бор кўрсатди. Мутахассислар дастурчиларга ўз кодлари ва махфий маълумотларини учинчи томон воситаларига ишониб топширишдан олдин, уларнинг тармоқ фаоллигини доимий назорат қилиб боришни маслаҳат беришмоқда.

Elon MuskxAIGrokКиберхавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Hinge асосчиси танишув иловаларидан воз кечиб, янги сунъий интеллект хизматини яратдиHinge асосчиси танишув иловаларидан воз кечиб, янги сунъий интеллект хизматини яратдиБугун, 01:24Samsung яна дунё смартфон бозорида етакчиликни қўлга киритдиSamsung яна дунё смартфон бозорида етакчиликни қўлга киритдиБугун, 01:22Intel ўзининг 18A технологик жараёнига ишонмоқда: Nova Лаке чиплари ўзимизда чиқадиIntel ўзининг 18A технологик жараёнига ишонмоқда: Nova Лаке чиплари ўзимизда чиқадиБугун, 00:55Anthropic компаниясининг янги рекламаси фойдаланувчиларни ваҳимага солдиAnthropic компаниясининг янги рекламаси фойдаланувчиларни ваҳимага солдиБугун, 00:54Apple янгиланган Siri AI тизимини оммавий синовдан ўтказишни бошладиApple янгиланган Siri AI тизимини оммавий синовдан ўтказишни бошладиБугун, 00:51Soyuz MS-29 космик кемаси Халқаро космик станция билан муваффақиятли туташдиSoyuz MS-29 космик кемаси Халқаро космик станция билан муваффақиятли туташдиБугун, 00:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди