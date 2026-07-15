PlayStation 5 асосидаги арзон компьютер: AMD БК-250 платасини тўлиқ қувватда ишлатиш имкони топилди
Компьютер технологиялари оламида кутилмаган янгилик юз берди: PlayStation 5 консолининг асоси ҳисобланган AMD БК-250 платасидаги чекловларни олиб ташлаш ва уни тўлиқ қувватли ўйин компьютерига айлантириш йўли топилди. Бу кашфиёт атиги 250-300 доллар эвазига замонавий ўйин приставкаларидан ҳам кучлироқ тизим йиғиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
AMD БК-250 платаси аслида криптовалюта майнинги учун мўлжалланган бўлиб, у PlayStation 5 консолларида ишлатиладиган APУ (процессор ва видеокарта жамланмаси)нинг бироз қисқартирилган варианти ҳисобланади. Стандарт ҳолатда ушбу платадаги график процессор 1536 та оқимли процессорга эга, ваҳоланки PS5 консолида бу кўрсаткич 2304 тани ташкил этади. Бироқ ixbt.com маълумотига кўра, техник жиҳатдан ушбу чип 2560 тагача оқимли процессорни ўз ичига олади.
Чекловларни олиб ташлаш ва унумдорликнинг ошишиТе Пҳавх канали муаллифи ўтказган тажрибалар шуни кўрсатдики, айрим нусхаларда GPU блокларини тўлиқ очиш (унлокк) имконияти мавжуд. Бу эса қурилманинг график қувватини сезиларли даражада ошириб, уни ҳатто оригинал PlayStation 5 имкониятларидан ҳам юқори даражага олиб чиқади. Тўлиқ блокдан чиқарилган тизим Фулл ҲД форматидаги энг оғир ва замонавий ўйинларда ҳам барқарор 60 кадр/сония (ФПС) тезлигини таъминлай олмоқда.
Ушбу ечимнинг энг жозибадор томони унинг нархидир. Аввалроқ AMD БК-250 платалари бозорда 100-120 доллар атрофида сотилган бўлса, ҳозирда талаб ортиши фонида нархлар 200 долларга яқинлашган. Шунга қарамай, бу нарх ичига процессор, видеокарта ва 16 GB тезкор GDDR6 хотираси ҳам киритилганини ҳисобга олса, бу жуда ҳамёнбоп таклифдир.
Тўлиқ ишчи ҳолатдаги шахсий компьютерни йиғиш учун фойдаланувчига фақат қувват блоки, маълумотларни сақлаш қурилмаси (SSD) ва совутиш тизимини қўшиш кифоя. Тажриба муаллифи 128 GB ҳажмли SSD ва бошқа бутловчи қисмлар билан бирга бутун тизимни атиги 250 долларга битказишга муваффақ бўлган. Бу эса бозордаги ҳар қандай тайёр ўйин ноутбуки ёки консолидан бир неча баробар арзон демакдир.
Ўзбекистон бозори учун аҳамиятиЎзбекистондаги геймерлар ва технология ишқибозлари учун ушбу янгилик катта қизиқиш уйғотиши табиий. Мамлакатимизда ўйин компьютерларининг нархи юқорилигини инобатга олса, бундай "кустом" ечимлар бюджетли гейминг учун айни муддао бўлиши мумкин. Айниқса, Стеам Мачине каби қурилмалардан кучлироқ натижа кўрсатаётган ушбу тизим э-спорт ихлосмандлари учун ҳам қулай вариантдир.
Бироқ, шуни таъкидлаш жоизки, ҳар бир платани ҳам тўлиқ блокдан чиқариш кафолатланмаган. Бу кўп жиҳатдан чипнинг ишлаб чиқарилиш сифатига ва омадга боғлиқ. Шунга қарамай, ҳатто стандарт ҳолатда ҳам AMD БК-250 ўз нархига нисбатан юқори унумдорликни таклиф қила олади. Ҳозирда ушбу платаларни халқаро онлайн савдо майдончалари орқали буюртма қилиш имконияти мавжуд.
…