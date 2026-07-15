PlayStation 5 асосидаги арзон компьютер: AMD БК-250 платасини тўлиқ қувватда ишлатиш имкони топилди

·19·Техно
PlayStation 5 асосидаги арзон компьютер: AMD БК-250 платасини тўлиқ қувватда ишлатиш имкони топилди

Компьютер технологиялари оламида кутилмаган янгилик юз берди: PlayStation 5 консолининг асоси ҳисобланган AMD БК-250 платасидаги чекловларни олиб ташлаш ва уни тўлиқ қувватли ўйин компьютерига айлантириш йўли топилди. Бу кашфиёт атиги 250-300 доллар эвазига замонавий ўйин приставкаларидан ҳам кучлироқ тизим йиғиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

AMD БК-250 платаси аслида криптовалюта майнинги учун мўлжалланган бўлиб, у PlayStation 5 консолларида ишлатиладиган APУ (процессор ва видеокарта жамланмаси)нинг бироз қисқартирилган варианти ҳисобланади. Стандарт ҳолатда ушбу платадаги график процессор 1536 та оқимли процессорга эга, ваҳоланки PS5 консолида бу кўрсаткич 2304 тани ташкил этади. Бироқ ixbt.com маълумотига кўра, техник жиҳатдан ушбу чип 2560 тагача оқимли процессорни ўз ичига олади.

Чекловларни олиб ташлаш ва унумдорликнинг ошиши

Те Пҳавх канали муаллифи ўтказган тажрибалар шуни кўрсатдики, айрим нусхаларда GPU блокларини тўлиқ очиш (унлокк) имконияти мавжуд. Бу эса қурилманинг график қувватини сезиларли даражада ошириб, уни ҳатто оригинал PlayStation 5 имкониятларидан ҳам юқори даражага олиб чиқади. Тўлиқ блокдан чиқарилган тизим Фулл ҲД форматидаги энг оғир ва замонавий ўйинларда ҳам барқарор 60 кадр/сония (ФПС) тезлигини таъминлай олмоқда.

Ушбу ечимнинг энг жозибадор томони унинг нархидир. Аввалроқ AMD БК-250 платалари бозорда 100-120 доллар атрофида сотилган бўлса, ҳозирда талаб ортиши фонида нархлар 200 долларга яқинлашган. Шунга қарамай, бу нарх ичига процессор, видеокарта ва 16 GB тезкор GDDR6 хотираси ҳам киритилганини ҳисобга олса, бу жуда ҳамёнбоп таклифдир.

Тўлиқ ишчи ҳолатдаги шахсий компьютерни йиғиш учун фойдаланувчига фақат қувват блоки, маълумотларни сақлаш қурилмаси (SSD) ва совутиш тизимини қўшиш кифоя. Тажриба муаллифи 128 GB ҳажмли SSD ва бошқа бутловчи қисмлар билан бирга бутун тизимни атиги 250 долларга битказишга муваффақ бўлган. Бу эса бозордаги ҳар қандай тайёр ўйин ноутбуки ёки консолидан бир неча баробар арзон демакдир.

Ўзбекистон бозори учун аҳамияти

Ўзбекистондаги геймерлар ва технология ишқибозлари учун ушбу янгилик катта қизиқиш уйғотиши табиий. Мамлакатимизда ўйин компьютерларининг нархи юқорилигини инобатга олса, бундай "кустом" ечимлар бюджетли гейминг учун айни муддао бўлиши мумкин. Айниқса, Стеам Мачине каби қурилмалардан кучлироқ натижа кўрсатаётган ушбу тизим э-спорт ихлосмандлари учун ҳам қулай вариантдир.

Бироқ, шуни таъкидлаш жоизки, ҳар бир платани ҳам тўлиқ блокдан чиқариш кафолатланмаган. Бу кўп жиҳатдан чипнинг ишлаб чиқарилиш сифатига ва омадга боғлиқ. Шунга қарамай, ҳатто стандарт ҳолатда ҳам AMD БК-250 ўз нархига нисбатан юқори унумдорликни таклиф қила олади. Ҳозирда ушбу платаларни халқаро онлайн савдо майдончалари орқали буюртма қилиш имконияти мавжуд.

AMDPlayStation 5ГеймингКомпьютерТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роскосмос ИСС томон йўл оладиган Soyuz MS-29 кемасининг парвоз режасини эълон қилдиРоскосмос ИСС томон йўл оладиган Soyuz MS-29 кемасининг парвоз режасини эълон қилдиБугун, 06:23GPD ВИН Max 3: Ryzen AI Max процессорли ва олинадиган аккумуляторли ноодатий ноутбукGPD ВИН Max 3: Ryzen AI Max процессорли ва олинадиган аккумуляторли ноодатий ноутбукБугун, 05:28OpenAI тадқиқотчиси фармацевтика соҳасида 2 миллиард долларлик стартапга асос солмоқдаOpenAI тадқиқотчиси фармацевтика соҳасида 2 миллиард долларлик стартапга асос солмоқдаБугун, 05:20АҚШда илк прецедент: Нью-Йорк сунъий интеллект марказлари қурилишини музлатдиАҚШда илк прецедент: Нью-Йорк сунъий интеллект марказлари қурилишини музлатдиБугун, 04:56Google DeepMind раҳбари сунъий интеллект устидан халқаро назорат ўрнатишга чақирдиGoogle DeepMind раҳбари сунъий интеллект устидан халқаро назорат ўрнатишга чақирдиБугун, 04:23Лорде сунъий интеллектли кўзойнакларни кескин танқид қилди: “Бу мутлақо цехй эмас”Лорде сунъий интеллектли кўзойнакларни кескин танқид қилди: “Бу мутлақо цехй эмас”Бугун, 04:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди