Toyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этди

·16·Авто
Toyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этди

Япония автосаноати гиганти Toyota ўзининг янги флагмани — V8 двигатели билан жиҳозланган ГР GT суперкарини Буюк Британияда кенг жамоатчиликка таништирди. Келаси йили сотувга чиқиши кутилаётган ушбу модел нафақат бренднинг муҳандислик салоҳиятини намойиш этади, балки бозорнинг нуфузли вакиллари ҳисобланган Mercedes-AMG GT ва Aston Martin Вантаге каби моделларга жиддий рақиб бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Toyota компаниясининг Газоо Расинг спорт бўлинмаси томонидан ишлаб чиқилган ГР GT модели "умумий фойдаланишдаги йўллар учун мўлжалланган пойга автомобили" сифатида тавсифланмоқда. Эътиборлиси, автомобилнинг йўл версияси ва GT3 тоифасидаги пойга варианти параллел равишда ишлаб чиқилган бўлиб, бу уларнинг техник жиҳатдан бир-бирига ўта яқинлигини таъминлайди. Autocar нашри хабарига кўра, янги суперкар ўзининг илк динамик дебютини нуфузли Гоодвоод тезлик фестивалида амалга оширди.

Техник имкониятлар ва қувват

ГР GT моделининг юраги — 4,0 литрли, иккита турбокомпрессорли янги V8 двигателидир. Гибрид тизим билан биргаликда ишлайдиган ушбу агрегат 641 от кучи ва 627 Нм айланиш лаҳзасини таъминлайди. Қувват орқа ғилдиракларга углерод толаси билан мустаҳкамланган махсус трансмиссия мили орқали узатилади. Ҳозирда муҳандислик ишлари давом этаётгани боис, якуний қувват кўрсаткичлари янада юқори бўлиши ҳам эҳтимолдан холи эмас.

Гарчи аниқ динамик кўрсаткичлар ҳали тўлиқ очиқланмаган бўлса-да, ишлаб чиқарувчи автомобилнинг максимал тезлиги соатига камида 318 километрни (198 миля) ташкил этишини мақсад қилган. Тахминларга кўра, суперкар 100 км/соат тезликка тахминан 3,5 сонияда эриша олади. Двигателнинг ихчамлиги ва енгиллиги унинг "ҳот вее" схемаси бўйича жойлашиши, яни турбиналарнинг цилиндрлар блоки ичига ўрнатилиши билан изоҳланади.

Ҳайдовчи ва автомобил уйғунлиги

Toyota компанияси раиси ва профессионал пойгачи Акио Тоёда лойиҳани шахсан назорат қилиб, автомобилни ишлаб чиқишда "ҳайдовчи ва машина бирлиги" ҳиссини яратишга асосий урғу берган. Ушбу суперкар Lexus ЛФА моделининг маънавий давомчиси сифатида кўрилмоқда ва компаниянинг технологик чўққисини ифодаловчи "учлик" таркибига киради.

Ўзбекистон автомобил бозорида Toyota бренди асосан Toyota Camry ва Toyota Land Cruiser каби моделлар билан танилган бўлса-да, ГР GT каби эксклюзив суперкарларнинг пайдо бўлиши бренднинг спорт сегментидаги обрўсини сезиларли даражада оширади. Маҳаллий автомобил ишқибозлари учун ушбу модел бренднинг пойга йўлларидаги кўп йиллик тажрибаси замонавий технологиялар билан қандай уйғунлашганини кўрсатувчи ёрқин намуна бўлади.

Лойиҳада ўз вақтида афсонавий Lexus ЛФА устида ишлаган мутахассислар ҳам иштирок этгани диққатга сазовордир. Бу эса янги авлод муҳандисларига Toyota автомобилсозлик мактабининг энг нозик сирларини ўргатиш ва спорт автомобиллари анъаналарини давом эттириш имконини беради.

ToyotaСуперкарАвтоГазоо РасингТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автомобил саноатида янги давр: Нега йирик компания раҳбарлари лойиҳаларни тўхтатмоқда?Автомобил саноатида янги давр: Нега йирик компания раҳбарлари лойиҳаларни тўхтатмоқда?Бугун, 08:28Toyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этдиToyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этдиБугун, 08:23Электромобиллар учун янги солиқ: Автопарк эгалари катта ҳажмдаги ишга тайёрланмоқдаЭлектромобиллар учун янги солиқ: Автопарк эгалари катта ҳажмдаги ишга тайёрланмоқдаКеча, 23:28Россия пойтахтида жамоат транспорти инновацияси: Энди МД-2 йўналишида ҳам юз орқали тўлов жорий этилдиРоссия пойтахтида жамоат транспорти инновацияси: Энди МД-2 йўналишида ҳам юз орқали тўлов жорий этилдиКеча, 21:26Сааб бренди мероси: Швеция автосаноатининг энг ўзига хос ва унутилмас моделлариСааб бренди мероси: Швеция автосаноатининг энг ўзига хос ва унутилмас моделлариКеча, 20:30AvtoVAZ янги авлод двигателларини тақдим этди: Lada моделлари янада кучлироқ бўладиAvtoVAZ янги авлод двигателларини тақдим этди: Lada моделлари янада кучлироқ бўладиКеча, 20:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси