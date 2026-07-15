Toyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этди
Япония автосаноати гиганти Toyota ўзининг янги флагмани — V8 двигатели билан жиҳозланган ГР GT суперкарини Буюк Британияда кенг жамоатчиликка таништирди. Келаси йили сотувга чиқиши кутилаётган ушбу модел нафақат бренднинг муҳандислик салоҳиятини намойиш этади, балки бозорнинг нуфузли вакиллари ҳисобланган Mercedes-AMG GT ва Aston Martin Вантаге каби моделларга жиддий рақиб бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Toyota компаниясининг Газоо Расинг спорт бўлинмаси томонидан ишлаб чиқилган ГР GT модели "умумий фойдаланишдаги йўллар учун мўлжалланган пойга автомобили" сифатида тавсифланмоқда. Эътиборлиси, автомобилнинг йўл версияси ва GT3 тоифасидаги пойга варианти параллел равишда ишлаб чиқилган бўлиб, бу уларнинг техник жиҳатдан бир-бирига ўта яқинлигини таъминлайди. Autocar нашри хабарига кўра, янги суперкар ўзининг илк динамик дебютини нуфузли Гоодвоод тезлик фестивалида амалга оширди.
Техник имкониятлар ва қувватГР GT моделининг юраги — 4,0 литрли, иккита турбокомпрессорли янги V8 двигателидир. Гибрид тизим билан биргаликда ишлайдиган ушбу агрегат 641 от кучи ва 627 Нм айланиш лаҳзасини таъминлайди. Қувват орқа ғилдиракларга углерод толаси билан мустаҳкамланган махсус трансмиссия мили орқали узатилади. Ҳозирда муҳандислик ишлари давом этаётгани боис, якуний қувват кўрсаткичлари янада юқори бўлиши ҳам эҳтимолдан холи эмас.
Гарчи аниқ динамик кўрсаткичлар ҳали тўлиқ очиқланмаган бўлса-да, ишлаб чиқарувчи автомобилнинг максимал тезлиги соатига камида 318 километрни (198 миля) ташкил этишини мақсад қилган. Тахминларга кўра, суперкар 100 км/соат тезликка тахминан 3,5 сонияда эриша олади. Двигателнинг ихчамлиги ва енгиллиги унинг "ҳот вее" схемаси бўйича жойлашиши, яни турбиналарнинг цилиндрлар блоки ичига ўрнатилиши билан изоҳланади.
Ҳайдовчи ва автомобил уйғунлигиToyota компанияси раиси ва профессионал пойгачи Акио Тоёда лойиҳани шахсан назорат қилиб, автомобилни ишлаб чиқишда "ҳайдовчи ва машина бирлиги" ҳиссини яратишга асосий урғу берган. Ушбу суперкар Lexus ЛФА моделининг маънавий давомчиси сифатида кўрилмоқда ва компаниянинг технологик чўққисини ифодаловчи "учлик" таркибига киради.
Ўзбекистон автомобил бозорида Toyota бренди асосан Toyota Camry ва Toyota Land Cruiser каби моделлар билан танилган бўлса-да, ГР GT каби эксклюзив суперкарларнинг пайдо бўлиши бренднинг спорт сегментидаги обрўсини сезиларли даражада оширади. Маҳаллий автомобил ишқибозлари учун ушбу модел бренднинг пойга йўлларидаги кўп йиллик тажрибаси замонавий технологиялар билан қандай уйғунлашганини кўрсатувчи ёрқин намуна бўлади.
Лойиҳада ўз вақтида афсонавий Lexus ЛФА устида ишлаган мутахассислар ҳам иштирок этгани диққатга сазовордир. Бу эса янги авлод муҳандисларига Toyota автомобилсозлик мактабининг энг нозик сирларини ўргатиш ва спорт автомобиллари анъаналарини давом эттириш имконини беради.
…