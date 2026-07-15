Моуринью “Реал”да инқилоб қилмайди: режа бошқача экан...
Мадриднинг “Реал” клубида Жозе Моуринью даври кескин “тозалаш” билан эмас, жамоани ичкаридан қайта бирлаштириш билан бошланиши кутилмоқда. Португалиялик мутахассис таркибни тубдан бузиш эмас, мавжуд юлдузлар ва асосий ўйинчилар салоҳиятини тўлиқ очиш тарафдори.
Оммавий кетишлар бўлмайдими?
Моуринью “Реал”даги янги фаолиятини радикал қарорлар билан бошламоқчи эмас. Хабарларга кўра, у жамоада катта инқилоб ёки оммавий “тозалаш” ўтказиш ниятида эмас.
Бу Мадрид клуби учун муҳим сигнал. Чунки янги мураббий келганда одатда таркибда катта ўзгаришлар, айрим футболчиларнинг кетиши ва янги талаблар ҳақида гаплар кўпаяди.
Аммо Моуринью бу сафар бошқа йўлни танлаётгандек: аввал мавжуд таркибни тушуниш, футболчиларни ўз атрофига бирлаштириш ва кейин зарур нуқталарни кучайтириш.
Мақсад — таркибни бузиш эмас, очиш
Португалиялик мутахассиснинг асосий режаси мавжуд футболчилардан максимал фойдаланишга қаратилган.
“Реал” таркибида Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Жуд Беллингем, Орелиен Чуамени, Федерико Валверде каби юқори даражадаги футболчилар бор. Бундай жамоада мураббий учун энг катта вазифа — юлдузларни сотиш ёки алмаштириш эмас, уларни битта тизимда самарали ишлатиш.
Моуринью режаси
Нима англатади?
Оммавий тозалаш йўқ
таркибда кескин инқилоб кутилмаяпти
Жамоани бирлаштириш
кийиниш хонасида ягона ғоя яратиш
Ҳар бир футболчидан максимум олиш
мавжуд салоҳиятни очиш
Аста-секин ўзгариш
радикал эмас, ҳисобланган қарорлар
Бу Моуринью учун ҳам янги синов
Моуринью номи кўпинча қаттиқ интизом, кескин қарорлар ва кучли характер билан боғланади. Аммо ҳозирги “Реал”да ундан бошқа нарса ҳам талаб қилинади — мувозанат.
Чунки Мадрид клубида юлдузлар кўп, эго ҳам катта, босим эса ҳар доим максимал даражада. Бундай муҳитда мураббийнинг биринчи вазифаси жамоани бўлиб ташлаш эмас, аксинча, уни ягона йўналишга буриш бўлади.
Оддий қилиб айтганда, Моуринью бу сафар “ким кетади?” саволидан кўра “ким қандай фойда беради?” саволига жавоб изламоқда.
“Бенфика”дан кейин яна Мадрид
Эслатиб ўтамиз, Моуринью бу ёзда “Реал”ни қабул қилиб олди. Ундан олдин мураббийлик фаолиятини “Бенфика”да давом эттирган эди.
Мадридга қайтиш португалиялик мутахассис учун шунчаки навбатдаги иш эмас. Бу унинг фаолиятидаги энг катта саҳналардан бирига яна қайтиш дегани.
“Реал”да ҳар бир қарор таҳлил қилинади, ҳар бир мағлубият катта сарлавҳага айланади, ҳар бир ғалаба эса янги талабларни келтириб чиқаради.
Таркибда кимлар учун имконият очилади?
Агар Моуринью ҳақиқатан ҳам оммавий тозалаш ўтказмаса, бу айрим футболчилар учун ўзини исботлаш имконияти бўлади.
Аввалги мавсумда барқарор ўйнай олмаган ёки асосий таркибдаги ўрни мустаҳкам бўлмаган футболчилар янги мураббий қўл остида яна бир шанс олиши мумкин.
Бу айниқса ёшлар ва ротациядаги футболчилар учун муҳим. Моуринью уларни мавсум олдидан синовдан ўтказиб, кимга ишониш мумкинлигини амалда кўришни истайди.
“Реал”га нима етишмаётган эди?
2025/26 йилги мавсум “Реал” учун оғир хулосалар билан якунланганди. Жамоа Ла Лигада чемпионликни “Барселона”га бой берди.
Шунинг учун Моуринью олдидаги вазифа аниқ: таркибни кучайтиришдан ташқари, жамоага яна ғолиблик характери ва тактик интизомни қайтариш.
Бу ерда кескин “тозалаш” ҳар доим ҳам энг яхши ечим эмас. Баъзан жамоага бир-икки тўғри қарор, аниқ роллар ва қаттиқ ички тартиб етарли бўлади.
Мадридда асосий интрига бошланди
Моуринью “Реал”да янги даврни шовқинли инқилоб билан эмас, назоратли қайта қуриш билан бошламоқчига ўхшайди.
Бу эса клуб мухлислари учун қизиқ сигнал: жамоада катта номлар сақланади, лекин улардан талаб ҳам ошади. Моуринью футболчиларни сотишдан олдин улардан нима олиш мумкинлигини кўрмоқчи.
Энди асосий савол шу: португалиялик мутахассис кескин тозалашсиз ҳам “Реал”ни яна чемпионлик машинасига айлантира оладими?
…