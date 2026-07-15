Моуринью “Реал”да инқилоб қилмайди: режа бошқача экан...

·40·Спорт
Моуринью “Реал”да инқилоб қилмайди: режа бошқача экан...

Мадриднинг “Реал” клубида Жозе Моуринью даври кескин “тозалаш” билан эмас, жамоани ичкаридан қайта бирлаштириш билан бошланиши кутилмоқда. Португалиялик мутахассис таркибни тубдан бузиш эмас, мавжуд юлдузлар ва асосий ўйинчилар салоҳиятини тўлиқ очиш тарафдори.

Оммавий кетишлар бўлмайдими?

Моуринью “Реал”даги янги фаолиятини радикал қарорлар билан бошламоқчи эмас. Хабарларга кўра, у жамоада катта инқилоб ёки оммавий “тозалаш” ўтказиш ниятида эмас.

Бу Мадрид клуби учун муҳим сигнал. Чунки янги мураббий келганда одатда таркибда катта ўзгаришлар, айрим футболчиларнинг кетиши ва янги талаблар ҳақида гаплар кўпаяди.

Аммо Моуринью бу сафар бошқа йўлни танлаётгандек: аввал мавжуд таркибни тушуниш, футболчиларни ўз атрофига бирлаштириш ва кейин зарур нуқталарни кучайтириш.

Мақсад — таркибни бузиш эмас, очиш

Португалиялик мутахассиснинг асосий режаси мавжуд футболчилардан максимал фойдаланишга қаратилган.

“Реал” таркибида Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Жуд Беллингем, Орелиен Чуамени, Федерико Валверде каби юқори даражадаги футболчилар бор. Бундай жамоада мураббий учун энг катта вазифа — юлдузларни сотиш ёки алмаштириш эмас, уларни битта тизимда самарали ишлатиш.

Моуринью режаси

Нима англатади?

Оммавий тозалаш йўқ

таркибда кескин инқилоб кутилмаяпти

Жамоани бирлаштириш

кийиниш хонасида ягона ғоя яратиш

Ҳар бир футболчидан максимум олиш

мавжуд салоҳиятни очиш

Аста-секин ўзгариш

радикал эмас, ҳисобланган қарорлар

Бу Моуринью учун ҳам янги синов

Моуринью номи кўпинча қаттиқ интизом, кескин қарорлар ва кучли характер билан боғланади. Аммо ҳозирги “Реал”да ундан бошқа нарса ҳам талаб қилинади — мувозанат.

Чунки Мадрид клубида юлдузлар кўп, эго ҳам катта, босим эса ҳар доим максимал даражада. Бундай муҳитда мураббийнинг биринчи вазифаси жамоани бўлиб ташлаш эмас, аксинча, уни ягона йўналишга буриш бўлади.

Оддий қилиб айтганда, Моуринью бу сафар “ким кетади?” саволидан кўра “ким қандай фойда беради?” саволига жавоб изламоқда.

“Бенфика”дан кейин яна Мадрид

Эслатиб ўтамиз, Моуринью бу ёзда “Реал”ни қабул қилиб олди. Ундан олдин мураббийлик фаолиятини “Бенфика”да давом эттирган эди.

Мадридга қайтиш португалиялик мутахассис учун шунчаки навбатдаги иш эмас. Бу унинг фаолиятидаги энг катта саҳналардан бирига яна қайтиш дегани.

“Реал”да ҳар бир қарор таҳлил қилинади, ҳар бир мағлубият катта сарлавҳага айланади, ҳар бир ғалаба эса янги талабларни келтириб чиқаради.

Таркибда кимлар учун имконият очилади?

Агар Моуринью ҳақиқатан ҳам оммавий тозалаш ўтказмаса, бу айрим футболчилар учун ўзини исботлаш имконияти бўлади.

Аввалги мавсумда барқарор ўйнай олмаган ёки асосий таркибдаги ўрни мустаҳкам бўлмаган футболчилар янги мураббий қўл остида яна бир шанс олиши мумкин.

Бу айниқса ёшлар ва ротациядаги футболчилар учун муҳим. Моуринью уларни мавсум олдидан синовдан ўтказиб, кимга ишониш мумкинлигини амалда кўришни истайди.

“Реал”га нима етишмаётган эди?

2025/26 йилги мавсум “Реал” учун оғир хулосалар билан якунланганди. Жамоа Ла Лигада чемпионликни “Барселона”га бой берди.

Шунинг учун Моуринью олдидаги вазифа аниқ: таркибни кучайтиришдан ташқари, жамоага яна ғолиблик характери ва тактик интизомни қайтариш.

Бу ерда кескин “тозалаш” ҳар доим ҳам энг яхши ечим эмас. Баъзан жамоага бир-икки тўғри қарор, аниқ роллар ва қаттиқ ички тартиб етарли бўлади.

Мадридда асосий интрига бошланди

Моуринью “Реал”да янги даврни шовқинли инқилоб билан эмас, назоратли қайта қуриш билан бошламоқчига ўхшайди.

Бу эса клуб мухлислари учун қизиқ сигнал: жамоада катта номлар сақланади, лекин улардан талаб ҳам ошади. Моуринью футболчиларни сотишдан олдин улардан нима олиш мумкинлигини кўрмоқчи.

Энди асосий савол шу: португалиялик мутахассис кескин тозалашсиз ҳам “Реал”ни яна чемпионлик машинасига айлантира оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳарри Кейн атрофида кутилмаган интрига: унга Европанинг 5 та гранд клуби "ошиқ"...Ҳарри Кейн атрофида кутилмаган интрига: унга Европанинг 5 та гранд клуби "ошиқ"...Бугун, 09:40Килиан Мбаппе тан олди: Франция қаерда ютқазди?Килиан Мбаппе тан олди: Франция қаерда ютқазди?Бугун, 09:17АПЛда тарихий «Марказий Осиё дербиси»: Ҳусанов ва Сатпаев тўқнашувига оз қолди!АПЛда тарихий «Марказий Осиё дербиси»: Ҳусанов ва Сатпаев тўқнашувига оз қолди!Бугун, 08:21Кутилган бурилиш: Зидан ЖЧ-2026дан сўнг Франция терма жамоасини бошқаради!Кутилган бурилиш: Зидан ЖЧ-2026дан сўнг Франция терма жамоасини бошқаради!Бугун, 08:15Франция президенти терма жамоасининг мағлубиятидан кейин нималар деди?Франция президенти терма жамоасининг мағлубиятидан кейин нималар деди?Бугун, 08:03Дидье Дешам тан олди: Франция Испанияга нимада ютқазди?Дидье Дешам тан олди: Франция Испанияга нимада ютқазди?Бугун, 07:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди