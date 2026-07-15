МКСдан кейинги давр: Роскосмос ва NASA янги станциялар бўйича келишувга эришди
Халқаро космик станция (МКС) ўз фаолиятини якунлаш арафасида бўлса-да, Россия ва АҚШ коинотни тадқиқ қилишда ҳамкорликни тўхтатмоқчи эмас. Роскосмос ва NASA ўзларининг миллий орбитал станцияларини яратиш жараёнида техник ечимлар билан алмашиш ва ишларни мувофиқлаштириш бўйича келишувга эришдилар. Бу қадам глобал космик хавфсизлик ва технологик узвийликни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Роскосмос бош директори ўринбосари Дмитрий Бакановнинг сўзларига кўра, томонлар МКС эксплуатацияси тугаганидан кейин ҳам алоқаларни сақлаб қолиш ниятида. Асосий мақсад — ҳар икки давлат томонидан қуриладиган янги станцияларнинг ўзаро мослигини таъминлаш ва техник стандартларни бирхиллаштиришдир. Бу келажакда фавқулодда вазиятларда бир-бирига ёрдам бериш ёки қўшма илмий лойиҳаларни амалга ошириш имконини беради.
Ягона техник стандартлар ва келажак режалариNASA вакиллари ҳам ушбу ҳамкорликнинг аҳамиятини таъкидлаб, гап биринчи навбатда келажакдаги Россия ва АҚШ станцияларида қўлланиладиган умумий техник стандартлар ҳақида кетаётганини билдиришди. Бундай ёндашув коинот индустриясида халқаро интеграцияни сақлаб қолишга хизмат қилади. ixbt.com маълумотига кўра, томонлар учта асосий йўналиш бўйича ўзаро ҳамжиҳатликка келишиб олганлар.
Ушбу баёнотлар Бойқўнғир космодромидан "Soyuz MS-29" бошқариладиган кемасининг муваффақиятли парвозидан сўнг янгради. "Soyuz-2.1a" ракета-ташувчиси 14-июль куни Тошкент вақти билан соат 19:48 да старт олди ва қисқа вақт ичида МКС билан туташди. Бу парвоз жорий ҳамкорликнинг амалдаги исботи сифатида кўрилмоқда.
Янги миссия доирасида станцияга Роскосмос космонавтлари Петр Дубров ва Анна Кикина, шунингдек, NASA астронавти Анил Менон етиб келишди. Уларнинг коинотдаги миссияси 261 сутка давом этиши режалаштирилган. Бу вақт ичида экипаж аъзолари нафақат станция хавфсизлигини таъминлайди, балки кенг кўламли илмий дастурларни ҳам амалга оширади.
Илмий тадқиқотлар ва очиқ коинотга чиқишЭкипаж олдида турган вазифалар кўлами жуда кенг:
- Россия илмий дастури доирасида 38 та мураккаб тажриба ўтказиш;
- Очиқ коинотга икки маротаба чиқиш ва техник хизмат кўрсатиш;
- Янги авлод орбитал станциялари учун зарур бўлган технологияларни синовдан ўтказиш.
…