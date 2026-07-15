МКСдан кейинги давр: Роскосмос ва NASA янги станциялар бўйича келишувга эришди

·21·Техно
МКСдан кейинги давр: Роскосмос ва NASA янги станциялар бўйича келишувга эришди

Халқаро космик станция (МКС) ўз фаолиятини якунлаш арафасида бўлса-да, Россия ва АҚШ коинотни тадқиқ қилишда ҳамкорликни тўхтатмоқчи эмас. Роскосмос ва NASA ўзларининг миллий орбитал станцияларини яратиш жараёнида техник ечимлар билан алмашиш ва ишларни мувофиқлаштириш бўйича келишувга эришдилар. Бу қадам глобал космик хавфсизлик ва технологик узвийликни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Роскосмос бош директори ўринбосари Дмитрий Бакановнинг сўзларига кўра, томонлар МКС эксплуатацияси тугаганидан кейин ҳам алоқаларни сақлаб қолиш ниятида. Асосий мақсад — ҳар икки давлат томонидан қуриладиган янги станцияларнинг ўзаро мослигини таъминлаш ва техник стандартларни бирхиллаштиришдир. Бу келажакда фавқулодда вазиятларда бир-бирига ёрдам бериш ёки қўшма илмий лойиҳаларни амалга ошириш имконини беради.

Ягона техник стандартлар ва келажак режалари

NASA вакиллари ҳам ушбу ҳамкорликнинг аҳамиятини таъкидлаб, гап биринчи навбатда келажакдаги Россия ва АҚШ станцияларида қўлланиладиган умумий техник стандартлар ҳақида кетаётганини билдиришди. Бундай ёндашув коинот индустриясида халқаро интеграцияни сақлаб қолишга хизмат қилади. ixbt.com маълумотига кўра, томонлар учта асосий йўналиш бўйича ўзаро ҳамжиҳатликка келишиб олганлар.

Ушбу баёнотлар Бойқўнғир космодромидан "Soyuz MS-29" бошқариладиган кемасининг муваффақиятли парвозидан сўнг янгради. "Soyuz-2.1a" ракета-ташувчиси 14-июль куни Тошкент вақти билан соат 19:48 да старт олди ва қисқа вақт ичида МКС билан туташди. Бу парвоз жорий ҳамкорликнинг амалдаги исботи сифатида кўрилмоқда.

Янги миссия доирасида станцияга Роскосмос космонавтлари Петр Дубров ва Анна Кикина, шунингдек, NASA астронавти Анил Менон етиб келишди. Уларнинг коинотдаги миссияси 261 сутка давом этиши режалаштирилган. Бу вақт ичида экипаж аъзолари нафақат станция хавфсизлигини таъминлайди, балки кенг кўламли илмий дастурларни ҳам амалга оширади.

Илмий тадқиқотлар ва очиқ коинотга чиқиш

Экипаж олдида турган вазифалар кўлами жуда кенг:

  • Россия илмий дастури доирасида 38 та мураккаб тажриба ўтказиш;
  • Очиқ коинотга икки маротаба чиқиш ва техник хизмат кўрсатиш;
  • Янги авлод орбитал станциялари учун зарур бўлган технологияларни синовдан ўтказиш.
МКС лойиҳаси якунланаётган бўлса-да, Россия ва АҚШ ўртасидаги бу каби илмий-техник мулоқот коинотни ўзлаштиришда сиёсий қарама-қаршиликлардан устун турувчи профессионал ҳамкорлик мавжудлигини кўрсатмоқда. Келажакдаги миллий станциялар бир-биридан мустақил бўлса-да, умумий стандартлар асосида ишлаши бутун инсоният учун коинот эшикларини очиқ қолдиради.

NASAРоскосмосМКСКоинотТеҳнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия янги орбитал станция лойиҳасини тақдим этди: Халқаро космик станциядан фарқи нимадаРоссия янги орбитал станция лойиҳасини тақдим этди: Халқаро космик станциядан фарқи нимадаБугун, 09:56Роскосмос ИСС томон йўл оладиган Soyuz MS-29 кемасининг парвоз режасини эълон қилдиРоскосмос ИСС томон йўл оладиган Soyuz MS-29 кемасининг парвоз режасини эълон қилдиБугун, 06:23PlayStation 5 асосидаги арзон компьютер: AMD БК-250 платасини тўлиқ қувватда ишлатиш имкони топилдиPlayStation 5 асосидаги арзон компьютер: AMD БК-250 платасини тўлиқ қувватда ишлатиш имкони топилдиБугун, 05:56GPD ВИН Max 3: Ryzen AI Max процессорли ва олинадиган аккумуляторли ноодатий ноутбукGPD ВИН Max 3: Ryzen AI Max процессорли ва олинадиган аккумуляторли ноодатий ноутбукБугун, 05:28OpenAI тадқиқотчиси фармацевтика соҳасида 2 миллиард долларлик стартапга асос солмоқдаOpenAI тадқиқотчиси фармацевтика соҳасида 2 миллиард долларлик стартапга асос солмоқдаБугун, 05:20АҚШда илк прецедент: Нью-Йорк сунъий интеллект марказлари қурилишини музлатдиАҚШда илк прецедент: Нью-Йорк сунъий интеллект марказлари қурилишини музлатдиБугун, 04:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди