Хабиб Испания ғалабасидан кейин кимни табриклади?
UFC афсонаси Хабиб Нурмагомедов ЖЧ-2026 яримфиналида Испаниянинг Франция устидан қозонган ғалабасидан кейин жамоадоши Зубайра Тухуговни табриклади. Тухугов Испания терма жамоаси мухлиси сифатида танилган, “Ла Роха” эса 2:0 ҳисобидаги ғалаба билан финалга йўл олди.
Хабибдан Испания мухлисларига табрик
Нурмагомедов ижтимоий тармоқларда Испаниянинг финалга чиқишига муносабат билдирди ва жамоадоши Зубайра Тухуговни алоҳида тилга олди.
“Бизнинг биродаримиз ва Испания термасига мухлислик қиладиган барча ишқибозларни табриклайман. Улар чин маънода юқори даражадаги футбол намойиш қилишди”, — деб ёзди Хабиб.
Бу пост футбол дунёсидаги катта ўйинлар фақат футболчилар ва мухлислар эмас, бошқа спорт юлдузлари эътиборида ҳам эканини кўрсатди.
Тухугов учун алоҳида кеча
Зубайра Тухугов UFC мухлисларига яхши таниш. У Хабиб жамоаси вакили сифатида кўпчиликка маълум. Бу сафар эса у футбол ишқибози сифатида эътибор марказига тушди.
Испаниянинг Франция устидан ғалабаси Тухугов учун шахсий қувончли воқеага айланган. Хабибнинг уни табриклаши эса бу ҳолатни янада қизиқарли қилди.
Спортда баъзан жамоадошлик октагон ёки зал билан чекланиб қолмайди. Футбол кечасида ҳам “братский” табрик ўз ўрнини топди.
Испания ҳақиқатан ҳам юқори даража кўрсатди
Испания яримфиналда Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этди. Reuters маълумотига кўра, Микель Оярсабаль пенальтидан ҳисобни очган, Педро Порро эса иккинчи голни киритиб, Испанияни финалга олиб чиққан.
“Ла Роха” бу баҳсда тўп назорати, юқори прессинг ва ҳимоядаги тартиб орқали Франциянинг асосий ҳужум қуролларини ишлаттирмади.
Ўйин
Натижа
Испания — Франция
2:0
Голлар
Оярсабаль, Педро Порро
Натижа
Испания финалга чиқди
Финалдаги рақиб
Аргентина — Англия ғолиби
Хабиб аввал ҳам Испанияни юқори баҳолаганди
Бу Хабибнинг Испания футболига биринчи қизиқиши эмас. Аввалроқ у Испания терма жамоаси ҳақида ижобий фикр билдириб, бу жамоани турнирдаги энг кучли номзодлардан бири сифатида тилга олганди.
Испаниянинг Францияга қарши ўйини эса бу фикрни яна бир бор кучайтирди. Жамоа фаворитлардан бирига қарши шовқинсиз, лекин жуда ишончли ғалаба қозонди.
Финалда ким рақиб бўлади?
Испания финалда Аргентина — Англия ўйини ғолиби билан тўқнаш келади.
Бу яримфинал 15 июль куни ўтказилади. Ғолиб жамоа 19 июль куни Испанияга қарши ЖЧ-2026 бош соврини учун майдонга тушади.
Агар Аргентина финалга чиқса, Испания Лионель Месси етакчилигидаги амалдаги чемпион билан ўйнайди. Агар Англия ғалаба қозонса, финалда Европа футболидаги яна бир катта дуэл юзага келади.
Октагондан футболгача етган қувонч
Хабиб Нурмагомедовнинг табриги бу ғалабанинг фақат Испания мухлислари эмас, бутун спорт оламида акс-садо берганини кўрсатди.
Франция устидан 2:0 ҳисобидаги ғалаба Испанияни финалга олиб чиқди. Зубайра Тухугов учун эса бу кеча жамоасига бўлган мухлислиги билан эсда қоладиган воқеага айланди.
Энди асосий савол шу: Хабиб табриклаган Испания финалда ҳам шу даражада юқори футбол кўрсата оладими?
…