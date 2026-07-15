Хабиб Испания ғалабасидан кейин кимни табриклади?

·0·Спорт
Хабиб Испания ғалабасидан кейин кимни табриклади?

UFC афсонаси Хабиб Нурмагомедов ЖЧ-2026 яримфиналида Испаниянинг Франция устидан қозонган ғалабасидан кейин жамоадоши Зубайра Тухуговни табриклади. Тухугов Испания терма жамоаси мухлиси сифатида танилган, “Ла Роха” эса 2:0 ҳисобидаги ғалаба билан финалга йўл олди.

Хабибдан Испания мухлисларига табрик

Нурмагомедов ижтимоий тармоқларда Испаниянинг финалга чиқишига муносабат билдирди ва жамоадоши Зубайра Тухуговни алоҳида тилга олди.

“Бизнинг биродаримиз ва Испания термасига мухлислик қиладиган барча ишқибозларни табриклайман. Улар чин маънода юқори даражадаги футбол намойиш қилишди”, — деб ёзди Хабиб.

Бу пост футбол дунёсидаги катта ўйинлар фақат футболчилар ва мухлислар эмас, бошқа спорт юлдузлари эътиборида ҳам эканини кўрсатди.

Тухугов учун алоҳида кеча

Зубайра Тухугов UFC мухлисларига яхши таниш. У Хабиб жамоаси вакили сифатида кўпчиликка маълум. Бу сафар эса у футбол ишқибози сифатида эътибор марказига тушди.

Испаниянинг Франция устидан ғалабаси Тухугов учун шахсий қувончли воқеага айланган. Хабибнинг уни табриклаши эса бу ҳолатни янада қизиқарли қилди.

Спортда баъзан жамоадошлик октагон ёки зал билан чекланиб қолмайди. Футбол кечасида ҳам “братский” табрик ўз ўрнини топди.

Испания ҳақиқатан ҳам юқори даража кўрсатди

Испания яримфиналда Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этди. Reuters маълумотига кўра, Микель Оярсабаль пенальтидан ҳисобни очган, Педро Порро эса иккинчи голни киритиб, Испанияни финалга олиб чиққан.

“Ла Роха” бу баҳсда тўп назорати, юқори прессинг ва ҳимоядаги тартиб орқали Франциянинг асосий ҳужум қуролларини ишлаттирмади.

Ўйин

Натижа

Испания — Франция

2:0

Голлар

Оярсабаль, Педро Порро

Натижа

Испания финалга чиқди

Финалдаги рақиб

Аргентина — Англия ғолиби

Хабиб аввал ҳам Испанияни юқори баҳолаганди

Бу Хабибнинг Испания футболига биринчи қизиқиши эмас. Аввалроқ у Испания терма жамоаси ҳақида ижобий фикр билдириб, бу жамоани турнирдаги энг кучли номзодлардан бири сифатида тилга олганди.

Испаниянинг Францияга қарши ўйини эса бу фикрни яна бир бор кучайтирди. Жамоа фаворитлардан бирига қарши шовқинсиз, лекин жуда ишончли ғалаба қозонди.

Финалда ким рақиб бўлади?

Испания финалда Аргентина — Англия ўйини ғолиби билан тўқнаш келади.

Бу яримфинал 15 июль куни ўтказилади. Ғолиб жамоа 19 июль куни Испанияга қарши ЖЧ-2026 бош соврини учун майдонга тушади.

Агар Аргентина финалга чиқса, Испания Лионель Месси етакчилигидаги амалдаги чемпион билан ўйнайди. Агар Англия ғалаба қозонса, финалда Европа футболидаги яна бир катта дуэл юзага келади.

Октагондан футболгача етган қувонч

Хабиб Нурмагомедовнинг табриги бу ғалабанинг фақат Испания мухлислари эмас, бутун спорт оламида акс-садо берганини кўрсатди.

Франция устидан 2:0 ҳисобидаги ғалаба Испанияни финалга олиб чиқди. Зубайра Тухугов учун эса бу кеча жамоасига бўлган мухлислиги билан эсда қоладиган воқеага айланди.

Энди асосий савол шу: Хабиб табриклаган Испания финалда ҳам шу даражада юқори футбол кўрсата оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Златан Ибрагимович Испания терма жамоаси ва Родри ҳақида: Бугун футбол ғалаба қозондиЗлатан Ибрагимович Испания терма жамоаси ва Родри ҳақида: Бугун футбол ғалаба қозондиБугун, 15:55Футбол тарихидаги энг катта шоу: ЖЧ-2026 финалида «Супербоул» услубидаги танаффусФутбол тарихидаги энг катта шоу: ЖЧ-2026 финалида «Супербоул» услубидаги танаффусБугун, 15:50Испания терма жамоаси устози Ламине Ямал ва Педро Порронинг жароҳати ҳақида маълумот бердиИспания терма жамоаси устози Ламине Ямал ва Педро Порронинг жароҳати ҳақида маълумот бердиБугун, 14:53Томас Тухел Лионель Месси хавфини қандай бартараф этиш режасини маълум қилдиТомас Тухел Лионель Месси хавфини қандай бартараф этиш режасини маълум қилдиБугун, 14:36Жуд Беллингем ва Гарри Кейн соясида қолаётган қаҳрамон: Англия термасининг янги двигателиЖуд Беллингем ва Гарри Кейн соясида қолаётган қаҳрамон: Англия термасининг янги двигателиБугун, 14:36Родри ҳакамларни танқид қилди: Ламине Ямал майдонда етарлича ҳимоя қилинмаяптиРодри ҳакамларни танқид қилди: Ламине Ямал майдонда етарлича ҳимоя қилинмаяптиБугун, 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди