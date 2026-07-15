Хитой Нейротехнологияларда инқилоб қилди: Илк бор беморга мия импланти ўрнатилди

·40·Техно
Хитой Нейротехнологияларда инқилоб қилди: Илк бор беморга мия импланти ўрнатилди

Тиббиёт ва юқори технологиялар оламида муҳим бурилиш юз берди: Хитойда илк бор клиник синовлар доирасида эмас, балки бевосита шифокор кўрсатмасига биноан бемор миясига нейроимплант ўрнатилди. Шанхайдаги Фудан университети қошидаги Хуашан касалхонаси мутахассислари томонидан амалга оширилган ушбу операция инсон мияси ва компьютер ўртасидаги алоқани янги босқичга олиб чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Операция қилинган бемор бундан ўн йил аввал автоҳалокатга учраб, орқа мия жароҳатини олган эди. Ушбу бахтсиз ҳодиса оқибатида эркакнинг қўл панжалари ҳаракати чекланиб, ўз-ўзига хизмат кўрсатиш қобилиятини йўқотган. Хитойлик жарроҳлар унинг миясига НEО тизимини — танга катталигидаги инвазив нейроинтерфейсни муваффақиятли жойлаштиришди.

НEО тизими қандай ишлайди?

НEО қурилмаси мия сигналларини тўплаш ва уларни декодлаш (шифрлаш) функциясини бажаради. У инсоннинг ҳаракатланиш ниятини аниқлаб, мия ва ташқи қурилма ўртасида ахборот каналини яратади. Мазкур ҳолатда мия сигналлари махсус роботлаштирилган қўлқопга узатилади, бу эса беморга қўл функцияларини қисман тиклаш ва кундалик юмушларни бажариш имконини беради.

Шифокорларнинг маълум қилишича, операциядан кейин беморнинг ҳаётий кўрсаткичлари меъёрда, мия фаоллиги сигналлари эса барқарор ва юқори сифатга эга. Бу эса ўрнатилган чипнинг инсон организми билан муваффақиятли интеграциялашганидан далолат беради. Мазкур технология Elon Musk асос солган Neuralink лойиҳасига муносиб рақобатчи сифатида кўрилмоқда.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу лойиҳанинг ҳайратланарли жиҳати унинг қисқа вақт ичида амалиётга татбиқ этилганидир. Хитой Давлат тиббий маҳсулотлар назорати бошқармаси томонидан имплантга рухсат берилганидан сўнг, атиги тўрт ой ўтиб у реал беморда қўлланилди. Ҳозирда ушбу қурилма кенг фойдаланиш учун тасдиқланган ва ҳатто тиббий суғурта дастурларига киритилган.

Хитойнинг глобал мақсадлари

Хитой ҳукумати мия-компьютер интерфейслари (БСИ) саноатини ривожлантириш бўйича улкан режаларни белгилаб олган. 2027-йилга келиб мамлакатда бундай операциялар сонини кескин ошириш, 2030-йилга бориб эса ушбу маҳсулотларни серияли ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш кўзда тутилган. Келажакда Хитой ушбу соҳада миллий даражадаги технологик кластер яратишни мақсад қилган.

Ушбу ютуқ нафақат фалаж бўлган беморлар учун умид чироғи, балки глобал технологик пойгада Хитойнинг етакчиликка интилаётганини кўрсатади. Агар аввал бундай технологиялар фақат лаборатория шароитида синовдан ўтказилган бўлса, эндиликда улар кундалик тиббий амалиётнинг бир қисмига айланмоқда.

ХитойТехнологияНейроимплантТиббиётНEО
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интернет асосчиларидан бири Винт Серф сунъий интеллект агентлари учун янги стандарт яратадиИнтернет асосчиларидан бири Винт Серф сунъий интеллект агентлари учун янги стандарт яратадиБугун, 17:27Ҳиндистоннинг Эмергент стартапи ярим йилда ўз қийматини беш бараварга оширдиҲиндистоннинг Эмергент стартапи ярим йилда ўз қийматини беш бараварга оширдиБугун, 17:25Honor компанияси 11 долларлик кўп функцияли Honor Лифе фонарини тақдим этдиHonor компанияси 11 долларлик кўп функцияли Honor Лифе фонарини тақдим этдиБугун, 17:24Xiaomi хавфсизликнинг янги даражасига чиқди: ёнмайдиган ва қизимайдиган ташқи аккумуляторXiaomi хавфсизликнинг янги даражасига чиқди: ёнмайдиган ва қизимайдиган ташқи аккумуляторБугун, 16:53Оак стартапи киберхавфсизликда янги даврни бошламоқда: AI агентлари назоратга олинадиОак стартапи киберхавфсизликда янги даврни бошламоқда: AI агентлари назоратга олинадиБугун, 16:27SpaceX собиқ муҳандиси коинот саноатида инқилоб қилмоқчи: Сенра лойиҳасига 65 млн доллар тикилдиSpaceX собиқ муҳандиси коинот саноатида инқилоб қилмоқчи: Сенра лойиҳасига 65 млн доллар тикилдиБугун, 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди