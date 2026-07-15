Скалони танқидларга жавоб берди: Аргентина ҳали тирик...
Аргентина терма жамоаси ЖЧ-2026 яримфинали олдидан яна катта босим остида. Лионель Скалони эса танқидларга жавоб бериб, жамоа одамлар айтганидек ёмон ўйнамаётганини ва финалга чиқиш учун бир қадам қолганини таъкидлади.
“Биз ёмон ўйнамаяпмиз”
Лионель Скалони Аргентина атрофидаги танқидларни тушунишини, аммо улар билан тўлиқ рози эмаслигини билдирди.
“Аргентина одамлар айтганидек ёмон ўйнамаяпти. Яримфиналга чиқиш учун қаттиқ меҳнат қилдик”, — деди бош мураббий.
Бу гаплар Аргентина лагеридаги асосий кайфиятни кўрсатади: жамоа ҳали финалга чиқмаган, аммо ўз йўлини оқлаш учун етарли сабабларга эга.
Нега танқидлар кўпайди?
Аргентина амалдаги жаҳон чемпиони сифатида турнирга катта босим билан келди. Бундай мақомда ҳар бир ўйиндан фақат ғалаба эмас, чиройли ва ишончли футбол ҳам кутилади.
Аммо плей-оффдаги қийин ўйинлар, тор натижалар ва баъзи баҳсли эпизодлар сабаб жамоа танқид марказига тушди.
Шунга қарамай, Скалони оддий ҳақиқатни эслатди: Аргентина яримфиналда. Бу эса тасодиф эмас.
Савол
Скалони жавоби
Аргентина ёмон ўйнаяптими?
“Одамлар айтганидек эмас”
Жамоа нимани исботлади?
яримфиналга чиқиш учун меҳнат қилди
Асосий мақсад
финалга чиқиш
Қолган қадам
битта ўйин
“Футболчилардан миннатдорман”
Скалони ўз футболчиларига алоҳида миннатдорлик билдирди. Унинг таъкидлашича, айнан шу жамоа Аргентина футболини сўнгги йилларда янги даражага олиб чиқди.
“Улар бизни учта титулга олиб чиқишди ва яна яримфиналдамиз”, — деди у.
Бу ерда гап фақат ҳозирги турнир ҳақида эмас. Скалони даврида Аргентина катта ғалабаларни бошдан кечирди ва яна бир бор жаҳон футболи марказида турибди.
Англия — энг катта синовлардан бири
Аргентина финалга чиқиш учун Англияни енгиши керак. Бу ўйин фақат яримфинал эмас, тарихий рақобат руҳи билан ҳам алоҳида аҳамиятга эга.
Англия таркибида Гарри Кейн, Жуд Беллингем, Деклан Райс каби футболчилар бор. Аргентинада эса Лионель Месси, Хулиан Альварес, Энцо Фернандес ва катта ўйинлар босимини яхши биладиган тажрибали футболчилар бор.
Бу тўқнашувда майда деталлар ҳал қилувчи бўлиши мумкин: марказдаги кураш, прессинг сифати, стандарт вазиятлар ва албатта, Мессининг биргина ҳаракати.
Скалонининг асосий хабари нима?
Аргентина бош мураббийи жамоасини ҳимоя қилмоқда. Лекин бу ҳимоя “ҳаммаси яхши” деган кўр-кўрона ишонч эмас.
У танқидлар борлигини билади, аммо яримфиналгача етиб келишни ҳам қадрлаш кераклигини айтмоқда. Чунки Жаҳон чемпионатида ҳар бир босқич — асаб, куч ва характер синови.
Оддий қилиб айтганда, Аргентина ҳозир идеал эмас. Лекин у ҳали турнирда, ҳали курашмоқда ва ҳали финалга чиқиш имконияти бор.
Месси авлоди учун яна бир имконият
Бу яримфинал Аргентина учун яна бир тарихий имконият. Агар жамоа Англияни енгса, Лионель Месси бошчилигидаги авлод яна бир финалга чиқади.
Скалонининг гапларида ҳам айнан шу масъулият сезилади. У ўтмишдаги титулларни эсламоқда, лекин асосий урғуни ҳозирги вазифага қаратмоқда.
Финалгача бир қадам қолди. Аммо бу қадам, эҳтимол, бутун турнирдаги энг оғири бўлади.
Танқидга жавоб майдонда берилади
Скалонининг сўзлари Аргентина мухлисларини тинчлантириши мумкин. Аммо ҳақиқий жавоб Англияга қарши ўйинда берилади.
Агар Аргентина финалга чиқса, ҳозирги танқидлар иккинчи планга ўтади. Агар тўхтаб қолса, саволлар янада кўпаяди.
Шунинг учун Скалони ва унинг шогирдлари учун энг яхши жавоб битта — майдонда ғалаба.
Сизнингча, Аргентина Англияни енгиб, танқидларга энг кучли жавобни бера оладими?
…