Сир Джефф Херст: Гарри Кейн Англия тарихидаги энг яхши ҳужумчи
Англия футболининг тирик афсонаси, 1966-йилги жаҳон чемпионати қаҳрамони Сир Джефф Херст миллий терма жамоанинг амалдаги сардори Гарри Кейн ҳақида юқори фикр билдирди. Унинг таъкидлашича, Бавария форварди ўзининг натижалари ва етакчилик қобилияти билан мамлакат тарихидаги барча ўтмишдошларини, жумладан, олтин давр юлдузларини ҳам ортда қолдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Шимолий Америкада ўтаётган жаҳон чемпионатининг ярим финалида Аргентина билан бўладиган муҳим баҳс олдидан Херст Англия терма жамоасининг расмий сайтига интервю берди. Унда афсонавий собиқ футболчи Кейнни Англиянинг барча даврлардаги энг буюк тўпурари (ГОАТ) деб атади. Унинг фикрича, Гарри Кейн нафақат голлар сони, балки ўйин даражаси бўйича ҳам тенгсиздир.
"Унинг урган голларини янгилаш жуда қийин бўлади, шунинг учун мен уни Англиянинг энг яхшиси деб айтган бўлардим. Кейннинг кўрсаткичлари ҳайратланарли — у ўзи иштирок этган ўйинларда ва айниқса, ушбу турнирда кўриб турганимиздек, энг муҳим паллаларда жамоани қутқармоқда", — дея таъкидлади Джефф Херст.
Етакчилик ва Боббй Мооре билан қиёсХерст Кейнни ўзининг собиқ жамоадоши, афсонавий сардор Боббй Мооре билан солиштирди. Унинг сўзларига кўра, Гарри Кейн майдонда ва ундан ташқарида жамоани бирлаштира оладиган ҳақиқий лидердир. Бу хусусият Томас Тухель бошчилигидаги жамоа учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканлиги қайд этилди.
"Унинг етакчилиги яққол кўриниб турибди. Ўйиндан кейин футболчилар билан гаплашиши, уларни руҳлантириши жуда муҳим. Кейн нафақат футболда, балки ҳаётда ҳам ўрнак бўладиган шахс. У айнан Боббй Мооре каби характерга эга", — дейди 1966-йилги финалда хет-трик қайд этган ягона инглиз футболчиси.
Шунингдек, Херст терма жамоа устози Томас Тухель ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Тарихда ҳали бирорта хорижлик мураббий бошчилигидаги жамоа жаҳон чемпиони бўлмаган бўлса-да, Херст немис мутахассисининг тайёргарлиги ва жамоада яратган муҳити ушбу анъанага чек қўйишига ишонмоқда.
Интервю давомида Херст жамоа ичидаги соғлом муҳитни Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем мисолида ҳам тушунтириб берди. Қуартер-финалдан кейин Тухельнинг танқидига Беллингэмнинг ҳазиломуз муносабати афсонавий ҳужумчини ҳайратда қолдирган. Унинг фикрича, бундай ишонч ва эркинлик жамоанинг чемпионлик сари ташлаган муҳим қадами ҳисобланади.
…