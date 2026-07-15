Сир Джефф Херст: Гарри Кейн Англия тарихидаги энг яхши ҳужумчи

·34·Спорт
Сир Джефф Херст: Гарри Кейн Англия тарихидаги энг яхши ҳужумчи

Англия футболининг тирик афсонаси, 1966-йилги жаҳон чемпионати қаҳрамони Сир Джефф Херст миллий терма жамоанинг амалдаги сардори Гарри Кейн ҳақида юқори фикр билдирди. Унинг таъкидлашича, Бавария форварди ўзининг натижалари ва етакчилик қобилияти билан мамлакат тарихидаги барча ўтмишдошларини, жумладан, олтин давр юлдузларини ҳам ортда қолдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Шимолий Америкада ўтаётган жаҳон чемпионатининг ярим финалида Аргентина билан бўладиган муҳим баҳс олдидан Херст Англия терма жамоасининг расмий сайтига интервю берди. Унда афсонавий собиқ футболчи Кейнни Англиянинг барча даврлардаги энг буюк тўпурари (ГОАТ) деб атади. Унинг фикрича, Гарри Кейн нафақат голлар сони, балки ўйин даражаси бўйича ҳам тенгсиздир.

"Унинг урган голларини янгилаш жуда қийин бўлади, шунинг учун мен уни Англиянинг энг яхшиси деб айтган бўлардим. Кейннинг кўрсаткичлари ҳайратланарли — у ўзи иштирок этган ўйинларда ва айниқса, ушбу турнирда кўриб турганимиздек, энг муҳим паллаларда жамоани қутқармоқда", — дея таъкидлади Джефф Херст.

Етакчилик ва Боббй Мооре билан қиёс

Херст Кейнни ўзининг собиқ жамоадоши, афсонавий сардор Боббй Мооре билан солиштирди. Унинг сўзларига кўра, Гарри Кейн майдонда ва ундан ташқарида жамоани бирлаштира оладиган ҳақиқий лидердир. Бу хусусият Томас Тухель бошчилигидаги жамоа учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканлиги қайд этилди.

"Унинг етакчилиги яққол кўриниб турибди. Ўйиндан кейин футболчилар билан гаплашиши, уларни руҳлантириши жуда муҳим. Кейн нафақат футболда, балки ҳаётда ҳам ўрнак бўладиган шахс. У айнан Боббй Мооре каби характерга эга", — дейди 1966-йилги финалда хет-трик қайд этган ягона инглиз футболчиси.

Шунингдек, Херст терма жамоа устози Томас Тухель ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Тарихда ҳали бирорта хорижлик мураббий бошчилигидаги жамоа жаҳон чемпиони бўлмаган бўлса-да, Херст немис мутахассисининг тайёргарлиги ва жамоада яратган муҳити ушбу анъанага чек қўйишига ишонмоқда.

Интервю давомида Херст жамоа ичидаги соғлом муҳитни Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем мисолида ҳам тушунтириб берди. Қуартер-финалдан кейин Тухельнинг танқидига Беллингэмнинг ҳазиломуз муносабати афсонавий ҳужумчини ҳайратда қолдирган. Унинг фикрича, бундай ишонч ва эркинлик жамоанинг чемпионлик сари ташлаган муҳим қадами ҳисобланади.

Гарри КейнАнглияЖаҳон ЧемпионатиТомас ТухельФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Скалони танқидларга жавоб берди: Аргентина ҳали тирик...Скалони танқидларга жавоб берди: Аргентина ҳали тирик...Бугун, 16:59Лионель Месси тўхтатиб бўлмас куч: Аргентина ва Англия ўртасидаги ярим финал олдидан огоҳлантиришЛионель Месси тўхтатиб бўлмас куч: Аргентина ва Англия ўртасидаги ярим финал олдидан огоҳлантиришБугун, 16:56Килиан Мбаппе мағлубиятни тан олди: “Футбол ҳеч кимни кутмайди”Килиан Мбаппе мағлубиятни тан олди: “Футбол ҳеч кимни кутмайди”Бугун, 16:56Майкл Оуен Англия терма жамоаси вингерларини танқид қилди: Улар кутилган ўйинни кўрсатмаяптиМайкл Оуен Англия терма жамоаси вингерларини танқид қилди: Улар кутилган ўйинни кўрсатмаяптиБугун, 16:55Жасурбек Жалолиддинов “Навбаҳор”да: “лочинлар”га янги куч...Жасурбек Жалолиддинов “Навбаҳор”да: “лочинлар”га янги куч...Бугун, 16:50Хабиб Испания ғалабасидан кейин кимни табриклади?Хабиб Испания ғалабасидан кейин кимни табриклади?Бугун, 16:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди