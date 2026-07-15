Bentley орзуси 250 минг долларга тушди

·22·Жамият
Bentley орзуси 250 минг долларга тушди

Тошкентда люкс автомобиль сотиб олиш орзуси катта фирибгарлик ишига айланди. Пойтахт фуқароси Bentley Flying Spur олиб бериш ва Дубайда бизнес очиш ваъдаларига ишониб, жами 250 минг долларидан айрилгани айтилмоқда.

Аввал Bentley, кейин Дубайдаги бизнес

Маълумотларга кўра, 2023 йил ёзида жабрланувчи танишига Bentley Flying Spur автомобилини сотиб олиш учун 220 минг АҚШ доллари берган.

Таниши унга хориждан керакли комплектация ва рангдаги автомобилни олиб келишини ваъда қилган. Аммо фуқаро қарийб бир йил давомида кутган бўлса-да, автомобиль ҳам, пул ҳам қайтарилмаган.

Кейинроқ эса унга яна бир таклиф билдирилган: БААда, яъни Дубайда автосалонлар тармоғини очиш учун қўшимча 30 минг доллар сармоя киритиш.

250 минг доллар — тилхатсиз ва ҳужжатсиз

Энг оғир жиҳати шундаки, йирик сумма расмий шартнома, тилхат ёки нотариал ҳужжатсиз берилгани айтилмоқда.

Бу эса жабрланувчи учун вазиятни янада мураккаблаштирган. Чунки бундай ҳолатларда пул берилганини исботлаш, келишув шартларини аниқлаш ва маблағни қайтариш жараёни қийин кечиши мумкин.

Ҳолат

Сумма

Bentley Flying Spur учун берилган пул

220 минг доллар

Дубайда бизнес очиш учун берилган пул

30 минг доллар

Жами зарар

250 минг доллар

Жиноят иши

ЖК 168-модда, 4-қисм

Жиноят иши қўзғатилди

Мазкур ҳолат юзасидан Учтепа тумани ИИО ФМБ томонидан жиноят иши қўзғатилган.

Маълумотларга кўра, 29 ёшли Бекзод Ш.га нисбатан Жиноят кодексининг 168-моддаси 4-қисми — фирибгарлик моддаси билан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Бу ерда муҳим ҳуқуқий жиҳат бор: тергов бошлангани шахс айбдор дегани эмас. Унинг айби фақат суд ҳукми билан исботлангандан кейин юридик кучга эга бўлади.

Нега бундай ҳолатлар такрорланади?

Йирик пул билан боғлиқ фирибгарликларда кўпинча бир хил усул ишлайди: ишонч, танишлик ва “оғзаки келишув”.

Аввал инсоннинг орзуси ёки эҳтиёжи нишонга олинади. Бу ҳолатда люкс автомобиль — Bentley Flying Spur. Кейин эса ишонч кучайгач, яна бир “катта имконият” таклиф қилинади: Дубайда бизнес очиш.

Айнан шу пайтда одам “аввал ҳам пул берганман, энди иш битиб қолар” деган психологик тузоққа тушиши мумкин.

Катта битимларда асосий қоида

Ички ишлар вазирлиги фуқароларни йирик пулли битимларда оғзаки ваъдаларга ишонмасликка чақирмоқда.

Катта сумма берилаётганда қуйидаги қоидалар жуда муҳим:

• шартнома расмий тузилиши керак;
• пул ўтказмаси банк орқали амалга оширилгани маъқул;
• тилхат нотариал ёки камида юридик кучга эга шаклда расмийлаштирилиши лозим;
• автомобиль ёки бизнес бўйича ҳужжатлар текширилиши шарт;
• “танишим”, “ака-укадек одам”, “гапи битта” деган ишонч ҳуқуқий кафолат ўрнини босмайди.

Люкс товар, катта пул ва хавфли ишонч

Bentley, Rolls-Royce, Mercedes-Maybach каби қиммат автомобиллар атрофидаги битимларда сумма жуда катта бўлади. Бундай вазиятда биргина ҳужжатсиз берилган пул инсонни йиллар давомида йиғган маблағидан айириши мумкин.

Дубайда бизнес очиш каби таклифлар эса янада эҳтиёткорлик талаб қилади. Чунки чет давлатдаги компания, банк ҳисоб рақами, лицензия, шериклик улуши ва юридик масъулият каби масалалар оғзаки келишув билан ҳал этилмайди.

Катта бизнес катта ҳужжатни талаб қилади. Катта пул эса катта эҳтиётни.

Бу воқеадан қандай хулоса чиқариш керак?

Бу ҳолатда энг катта сабоқ битта: ишонч яхши, аммо ҳужжат ундан ҳам муҳим.

Йирик битимларда инсонни ҳимоя қиладиган нарса танишлик эмас, расмий шартнома, тўлов изи ва ҳуқуқий кафолатдир.

Бир оғзаки ваъда баъзан 250 минг долларга тушиши мумкин. Шунинг учун ҳар қандай катта пулли келишувда “кейин расмийлаштирамиз” деган гап энг хавфли сигналлардан бири бўлиши мумкин.

Сизнингча, бундай ҳолатларда одамлар нега ҳали ҳам катта пулни тилхатсиз ва шартномасиз беришда давом этмоқда?

ТошкентБентлиДубайБирлашган Араб Амирликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

662 та кибержиноят фош этилди: 4 млрд сўм қайтарилди662 та кибержиноят фош этилди: 4 млрд сўм қайтарилдиБугун, 16:07Бир коса сув ҳаёт сақлайди: Тошкентда меҳр чақирувиБир коса сув ҳаёт сақлайди: Тошкентда меҳр чақирувиБугун, 15:59BMWда ЙПХ ходимини урган ўсмирнинг суди нега ёпиқ ўтмоқда?BMWда ЙПХ ходимини урган ўсмирнинг суди нега ёпиқ ўтмоқда?Бугун, 15:15Наманганда чўмилган 27 ёшли йигит чўкиб кетдиНаманганда чўмилган 27 ёшли йигит чўкиб кетдиБугун, 15:13Беларусга ишга кетган ўзбекистонликлар: «Бу маошга ишлашдан кўра, юртга қайтганимиз яхши»Беларусга ишга кетган ўзбекистонликлар: «Бу маошга ишлашдан кўра, юртга қайтганимиз яхши»Бугун, 13:26Бугундан «перевод» ва ўқишни тиклаш учун аризалар қабули бошланди!Бугундан «перевод» ва ўқишни тиклаш учун аризалар қабули бошланди!Бугун, 13:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!