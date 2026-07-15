16 июль учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• Евро 47,33 сўмга қимматлаб, 13 801,99 сўм бўлди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 16 июль куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 23,49 сўмга қимматлаб, 12 088,98 сўмни ташкил этди.
• Евро 47,33 сўмга қимматлаб, 13 801,99 сўм бўлди.
• Россия рубли 1,19 сўмга арзонлаб, 154,47 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 43,51 сўмга қимматлаб, 16 187,14 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,06 сўмга қимматлаб, 74,45 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 49,12 сўмга қимматлаб, 14 908,10 сўм бўлди.
• Хитой юани 4,39 сўмга қимматлаб, 1 784,43 сўмни ташкил этди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…