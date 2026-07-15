Жасурбек Жалолиддинов “Навбаҳор”да: “лочинлар”га янги куч...
Ўзбекистон миллий жамоаси яримҳимоячиси Жасурбек Жалолиддинов фаолиятида янги саҳифа очмоқда. Хабарга кўра, футболчи “Сўғдиёна”дан “Навбаҳор” сафига ўтиб, наманганликлар билан шартнома имзолади.
“Лочинлар” марказга ижодкор футболчи қўшди
“Навбаҳор” таркибни кучайтириш йўлида эътиборли трансферни амалга оширди. Жасурбек Жалолиддинов каби тўп билан муомала қила оладиган, ҳужумни ривожлантиришда фойдали яримҳимоячи жамоа ўйинига янги ранг қўшиши мумкин.
Жалолиддинов сўнгги даврда “Сўғдиёна” шарафини ҳимоя қилиб келаётганди. PFL профилида ҳам у 2026 йилги мавсумда “Сўғдиёна” футболчиси сифатида қайд этилган.
Катта йўл босиб ўтган яримҳимоячи
Навоийда туғилган Жасурбек Жалолиддинов фаолияти давомида бир нечта клублар тажрибасини орттирган. У Ўзбекистонда ҳам, хорижда ҳам ўйнаб кўрган футболчилардан бири.
Унинг фаолиятида қуйидаги жамоалар бор:
Клублар
Мамлакат
“Бунёдкор”
Ўзбекистон
“Локомотив” Москва
Россия
“Тамбов”
Россия
“Андижон”
Ўзбекистон
“Локомотив” Тошкент
Ўзбекистон
“Қайрат”
Қозоғистон
“Олимпик”
Ўзбекистон
“Нефтчи”
Ўзбекистон
“Сумгаит”
Озарбайжон
“Сўғдиёна”
Ўзбекистон
“Навбаҳор”
Ўзбекистон
Бу рўйхатнинг ўзиёқ Жалолиддиновнинг турли футбол мактаблари ва турли муҳитларда ўйнаб тажриба тўплаганини кўрсатади.
Миллий жамоалар орқали танилган авлод вакили
Жасурбек Жалолиддинов Ўзбекистоннинг ёшлар терма жамоаларида ҳам муҳим футболчилардан бири бўлган.
У турли йилларда Ўзбекистон U17, U20, U23 ва миллий жамоа сафида майдонга тушган. Бундай тажриба “Навбаҳор” учун фақат техник жиҳатдан эмас, руҳий ва тактик томондан ҳам фойдали бўлиши мумкин.
Transfermarkt маълумотларида ҳам Жалолиддинов ҳужумкор яримҳимоячи сифатида қайд этилган.
“Навбаҳор”га у нима бериши мумкин?
Жалолиддиновнинг энг катта устунлиги — марказда тўп билан ўйнаш ва ҳужумга ўтиш фазасида қарор қабул қилиш қобилияти. “Навбаҳор” каби юқори мақсадлар қўядиган жамоа учун бундай футболчи катта аҳамиятга эга.
У жамоага қуйидаги жиҳатларда ёрдам бериши мумкин:
• марказда тўп назоратини кучайтириш;
• ҳужумни биринчи пас билан тезлаштириш;
• стандарт вазиятларда вариантларни кўпайтириш;
• ҳужумкор яримҳимояда рақобатни ошириш;
• ёш ва тажрибали футболчилар ўртасида боғловчи ролини бажариш.
Оддий қилиб айтганда, “Навбаҳор” фақат футболчи эмас, майдон марказида ўйин фикрини олиб кела оладиган ижрочини қўшиб олмоқда.
Жалолиддинов учун ҳам муҳим имконият
Бу трансфер футболчининг ўзи учун ҳам янги чақириқ. “Навбаҳор” мухлислар босими, талаб ва катта мақсадлар билан яшайдиган клублардан бири.
Наманганда футболга муносабат алоҳида. Бу ерда ҳар бир ўйин, ҳар бир пас ва ҳар бир натижа жуда жиддий қабул қилинади.
Жалолиддинов учун бу муҳит ўзини яна бир бор юқори даражада кўрсатиш имконияти бўлиши мумкин. Айниқса, миллий жамоа атрофида рақобат кучайиб бораётган бир пайтда ҳар бир барқарор мавсум муҳим аҳамиятга эга.
“Лочинлар” мухлислари нимани кутади?
“Навбаҳор” мухлислари янги футболчидан тез мослашув, ўйинда фаоллик ва натижага таъсир кутса ажаб эмас.
Жалолиддинов эса ўз тажрибаси билан жамоага фақат ном учун эмас, реал ўйин сифати учун керак бўлади. Унинг Москва, Қозоғистон, Озарбайжон ва Ўзбекистон клубларидаги йўли ҳозирги босқичда “Навбаҳор”га фойдали бўлиши мумкин.
Мавсумнинг қизиқ трансферларидан бири
Жасурбек Жалолиддиновнинг “Навбаҳор”га ўтиши Суперлигадаги эътиборли ҳаракатлардан бири сифатида баҳоланиши мумкин. Чунки гап ёшлигидан катта умид билдирилган, миллий жамоалар орқали танилган ва турли чемпионатларда тажриба орттирган футболчи ҳақида кетмоқда.
Энди асосий савол — Жалолиддинов “Навбаҳор”да ўзининг энг яхши версиясини қайта топа оладими?
Сизнингча, Жасурбек Жалолиддинов “лочинлар” сафида асосий таркиб футболчисига айлана оладими?
…