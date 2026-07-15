Xiaomi хавфсизликнинг янги даражасига чиқди: ёнмайдиган ва қизимайдиган ташқи аккумулятор

·26·Техно
Xiaomi хавфсизликнинг янги даражасига чиқди: ёнмайдиган ва қизимайдиган ташқи аккумулятор

Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi компанияси портатив қувватлантириш қурилмалари бозорида инқилобий янгиликни тақдим этди. Компания ўзининг янги авлодга мансуб, юқори хавфсизлик стандартларига жавоб берадиган илк ташқи аккумуляторини намойиш қилди. Мазкур қурилма ҳатто экстремал шароитларда ҳам ёниб кетмаслиги ва портламаслиги билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Xiaomi Повер Банк 20000 22.5W деб номланган ушбу модел Хитойнинг портатив қувватлантириш қурилмалари учун жорий этилган янги миллий хавфсизлик стандартига тўлиқ мос келадиган биринчи маҳсулотдир. Ixbt.com маълумотига кўра, янги гаджет 22-июльдан бошлаб Хитой бозорларида тахминан 22 АҚШ доллари (149 юан) қийматида сотувга чиқарилади.

Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг ички тузилишида: муҳандислар битта йирик батарея ўрнига ҳар бири 10 000 мА/соат сиғимга эга бўлган иккита алоҳида батареядан фойдаланишган. Бу ёндашув нафақат қувват тақсимотини яхшилайди, балки қурилманинг умумий хавфсизлик даражасини ҳам сезиларли даражада оширади. Умумий сиғими 20 000 мА/соатни ташкил этувчи повер банк 22,5 В қувват билан зарядлаш имкониятига эга.

Экстремал синовлар ва чидамлилик

Xiaomi ушбу моделнинг ишончлилигини исботлаш учун уни бир қатор қатъий синовлардан ўтказди. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, аккумулятор корпуси 4 мм диаметрли игна билан тешиб ўтилганда ҳам ёниб кетмайди. Бу литий-ионли батареялар учун энг хавфли ҳолатлардан бири ҳисобланса-да, янги технология бундай хавфни бартараф этган.

Бундан ташқари, қурилма қуйидаги синовлардан муваффақиятли ўтган:

  • 135 °К даражагача бўлган юқори ҳарорат таъсирида барқарор ишлаш;
  • Нормал кучланишдан 1,3 баравар юқори бўлган қувват билан ортиқча зарядлаш;
  • Тахминан 1,3 тонна оғирликдаги босим остида сиқилиш;
  • 300 сиклдан иборат узоқ муддатли фойдаланиш (эскириш) синови.
Техник жиҳатдан қурилма замонавий эҳтиёжларга тўла жавоб беради. Унинг корпусига битта USB-А ва иккита USB-C портлари жойлаштирилган бўлиб, фойдаланувчиларга бир вақтнинг ўзида бир нечта гаджетларни қувватлантириш имконини беради. Шунингдек, махсус ўрнатилган кабел фойдаланиш қулайлигини янада оширади.

Смарт бошқарув функциялари орқали фойдаланувчилар аккумуляторнинг жорий ҳолатини текширишлари ва батарея саломатлиги ҳақидаги маълумотларни олишлари мумкин. Бу каби инновациялар Xiaomi маҳсулотларининг нафақат ҳамёнбоп, балки халқаро хавфсизлик талабларига жавоб берадиган ишончли бренд сифатидаги мавқеини мустаҳкамлайди.

XiaomiПовер БанкТехнологияГаджетХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интернет асосчиларидан бири Винт Серф сунъий интеллект агентлари учун янги стандарт яратадиИнтернет асосчиларидан бири Винт Серф сунъий интеллект агентлари учун янги стандарт яратадиБугун, 17:27Ҳиндистоннинг Эмергент стартапи ярим йилда ўз қийматини беш бараварга оширдиҲиндистоннинг Эмергент стартапи ярим йилда ўз қийматини беш бараварга оширдиБугун, 17:25Honor компанияси 11 долларлик кўп функцияли Honor Лифе фонарини тақдим этдиHonor компанияси 11 долларлик кўп функцияли Honor Лифе фонарини тақдим этдиБугун, 17:24Оак стартапи киберхавфсизликда янги даврни бошламоқда: AI агентлари назоратга олинадиОак стартапи киберхавфсизликда янги даврни бошламоқда: AI агентлари назоратга олинадиБугун, 16:27Хитой Нейротехнологияларда инқилоб қилди: Илк бор беморга мия импланти ўрнатилдиХитой Нейротехнологияларда инқилоб қилди: Илк бор беморга мия импланти ўрнатилдиБугун, 16:23SpaceX собиқ муҳандиси коинот саноатида инқилоб қилмоқчи: Сенра лойиҳасига 65 млн доллар тикилдиSpaceX собиқ муҳандиси коинот саноатида инқилоб қилмоқчи: Сенра лойиҳасига 65 млн доллар тикилдиБугун, 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди