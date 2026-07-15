Xiaomi хавфсизликнинг янги даражасига чиқди: ёнмайдиган ва қизимайдиган ташқи аккумулятор
Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi компанияси портатив қувватлантириш қурилмалари бозорида инқилобий янгиликни тақдим этди. Компания ўзининг янги авлодга мансуб, юқори хавфсизлик стандартларига жавоб берадиган илк ташқи аккумуляторини намойиш қилди. Мазкур қурилма ҳатто экстремал шароитларда ҳам ёниб кетмаслиги ва портламаслиги билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Xiaomi Повер Банк 20000 22.5W деб номланган ушбу модел Хитойнинг портатив қувватлантириш қурилмалари учун жорий этилган янги миллий хавфсизлик стандартига тўлиқ мос келадиган биринчи маҳсулотдир. Ixbt.com маълумотига кўра, янги гаджет 22-июльдан бошлаб Хитой бозорларида тахминан 22 АҚШ доллари (149 юан) қийматида сотувга чиқарилади.
Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг ички тузилишида: муҳандислар битта йирик батарея ўрнига ҳар бири 10 000 мА/соат сиғимга эга бўлган иккита алоҳида батареядан фойдаланишган. Бу ёндашув нафақат қувват тақсимотини яхшилайди, балки қурилманинг умумий хавфсизлик даражасини ҳам сезиларли даражада оширади. Умумий сиғими 20 000 мА/соатни ташкил этувчи повер банк 22,5 В қувват билан зарядлаш имкониятига эга.
Экстремал синовлар ва чидамлиликXiaomi ушбу моделнинг ишончлилигини исботлаш учун уни бир қатор қатъий синовлардан ўтказди. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, аккумулятор корпуси 4 мм диаметрли игна билан тешиб ўтилганда ҳам ёниб кетмайди. Бу литий-ионли батареялар учун энг хавфли ҳолатлардан бири ҳисобланса-да, янги технология бундай хавфни бартараф этган.
Бундан ташқари, қурилма қуйидаги синовлардан муваффақиятли ўтган:
- 135 °К даражагача бўлган юқори ҳарорат таъсирида барқарор ишлаш;
- Нормал кучланишдан 1,3 баравар юқори бўлган қувват билан ортиқча зарядлаш;
- Тахминан 1,3 тонна оғирликдаги босим остида сиқилиш;
- 300 сиклдан иборат узоқ муддатли фойдаланиш (эскириш) синови.
Смарт бошқарув функциялари орқали фойдаланувчилар аккумуляторнинг жорий ҳолатини текширишлари ва батарея саломатлиги ҳақидаги маълумотларни олишлари мумкин. Бу каби инновациялар Xiaomi маҳсулотларининг нафақат ҳамёнбоп, балки халқаро хавфсизлик талабларига жавоб берадиган ишончли бренд сифатидаги мавқеини мустаҳкамлайди.
…