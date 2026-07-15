Оак стартапи киберхавфсизликда янги даврни бошламоқда: AI агентлари назоратга олинади
Исроиллик таниқли тадбиркор Шаи Мораг томонидан асос солинган Оак стартапи узоқ вақт давом этган махфийликдан сўнг ўз фаолиятини оммага эълон қилди. Компания сунъий интеллект (AI) агентлари ва рақамли муҳитда шахсни тасдиқлаш (идентитй манагемент) билан боғлиқ мураккаб муаммоларни ҳал қилиш учун 60 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб этди. Ушбу лойиҳа замонавий корпоратив тизимларда инсонлар ва машиналар ўртасидаги хавфсизлик чегараларини мустаҳкамлашни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирги кунда анъанавий идентификация воситалари, ҳатто булутли технологиялар даврида яратилган тизимлар ҳам, AI агентларининг шиддатли кириб келишига доц. бера олмаяпти. Оак таъсисчиларининг фикрича, сунъий интеллект тизимлари компания маълумотларига кириш ҳуқуқига эга бўлиши киберҳужумчилар учун янги заифликларни келтириб чиқармоқда. TechCrunch нашри хабарига кўра, стартап айнан шу бўшлиқни тўлдириш учун ягона назорат платформасини ишлаб чиқди.
Эски тизимлардан воз кечиш вақти келдиОак платформаси анъанавий ИАМ (Идентитй анд Аксесс Манагемент) тизимларидан фарқли ўлароқ, "AI-нативе" ёндашувига асосланган. Бу шуни англатадики, тизим реал вақт режимида қайси иловадан ким ва қандай мақсадда фойдаланаётганини кузатиб боради. Агар ходим ёки AI агенти ўзига берилган рухсатномадан узоқ вақт фойдаланмаса ёки шубҳали ҳаракат амалга оширса, тизим автоматик равишда кириш ҳуқуқини бекор қилади.
Компания ҳаммуассиси Таль Маромнинг таъкидлашича, маҳсулотни яратишдан аввал 100 дан ортиқ киберхавфсизлик бўйича директорлар (СИСО) билан маслаҳатлашилган. Ўрганишлар шуни кўрсатдики, кўплаб ташкилотларда рухсатномаларни текшириш жараёни ҳамон қўлда ёки маълум бир даврийлик билан амалга оширилади. Бу эса хавф-хатарларга тезкор муносабат билдириш имконини бермайди.
Оак стартапининг муваффақияти унинг раҳбари Шаи Морагнинг тажрибаси билан ҳам боғлиқ. Мораг киберхавфсизлик соҳасида 20 йилдан ортиқ тажрибага эга бўлиб, аввалроқ Секдо ва Эрметик каби лойиҳаларини мос равишда Пало Алто Нетворкс ва Тенабле компанияларига юзлаб миллион долларга сотган. Унинг сўзларига кўра, янги стартапнинг мақсади бошиданоқ бозорда "гигант" сифатида намоён бўлишдир.
Ҳозирда Оак жамоаси 50 кишидан иборат бўлиб, компания АҚШ бозорида ўз ўрнини мустаҳкамлаш учун фаол равишда янги ходимларни ишга олмоқда. 60 миллион долларлик инвестиция раунди Аксел, КРВ ва Грейлокк Партнерс каби нуфузли венчур фондлари томонидан қўллаб-қувватланди. Бу маблағлар асосан илмий-тадқиқот ишларини кенгайтириш ва маҳсулотни глобал миқёсда жорий этишга йўналтирилади.
Ўзбекистоннинг рақамли иқтисодиёти ривожланиб бораётган бир пайтда, бундай киберхавфсизлик ечимлари маҳаллий йирик банклар ва технологик компаниялар учун ҳам долзарб ҳисобланади. AI агентларининг иш жараёнларига интеграциялашуви хавфсизликни янги босқичга олиб чиқишни тақозо этмоқда, Оак каби платформалар эса бу борада ишончли қалқон бўлиши кутилмоқда.
…