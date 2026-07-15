Оак стартапи киберхавфсизликда янги даврни бошламоқда: AI агентлари назоратга олинади

·38·Техно
Оак стартапи киберхавфсизликда янги даврни бошламоқда: AI агентлари назоратга олинади

Исроиллик таниқли тадбиркор Шаи Мораг томонидан асос солинган Оак стартапи узоқ вақт давом этган махфийликдан сўнг ўз фаолиятини оммага эълон қилди. Компания сунъий интеллект (AI) агентлари ва рақамли муҳитда шахсни тасдиқлаш (идентитй манагемент) билан боғлиқ мураккаб муаммоларни ҳал қилиш учун 60 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб этди. Ушбу лойиҳа замонавий корпоратив тизимларда инсонлар ва машиналар ўртасидаги хавфсизлик чегараларини мустаҳкамлашни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирги кунда анъанавий идентификация воситалари, ҳатто булутли технологиялар даврида яратилган тизимлар ҳам, AI агентларининг шиддатли кириб келишига доц. бера олмаяпти. Оак таъсисчиларининг фикрича, сунъий интеллект тизимлари компания маълумотларига кириш ҳуқуқига эга бўлиши киберҳужумчилар учун янги заифликларни келтириб чиқармоқда. TechCrunch нашри хабарига кўра, стартап айнан шу бўшлиқни тўлдириш учун ягона назорат платформасини ишлаб чиқди.

Эски тизимлардан воз кечиш вақти келди

Оак платформаси анъанавий ИАМ (Идентитй анд Аксесс Манагемент) тизимларидан фарқли ўлароқ, "AI-нативе" ёндашувига асосланган. Бу шуни англатадики, тизим реал вақт режимида қайси иловадан ким ва қандай мақсадда фойдаланаётганини кузатиб боради. Агар ходим ёки AI агенти ўзига берилган рухсатномадан узоқ вақт фойдаланмаса ёки шубҳали ҳаракат амалга оширса, тизим автоматик равишда кириш ҳуқуқини бекор қилади.

Компания ҳаммуассиси Таль Маромнинг таъкидлашича, маҳсулотни яратишдан аввал 100 дан ортиқ киберхавфсизлик бўйича директорлар (СИСО) билан маслаҳатлашилган. Ўрганишлар шуни кўрсатдики, кўплаб ташкилотларда рухсатномаларни текшириш жараёни ҳамон қўлда ёки маълум бир даврийлик билан амалга оширилади. Бу эса хавф-хатарларга тезкор муносабат билдириш имконини бермайди.

Оак стартапининг муваффақияти унинг раҳбари Шаи Морагнинг тажрибаси билан ҳам боғлиқ. Мораг киберхавфсизлик соҳасида 20 йилдан ортиқ тажрибага эга бўлиб, аввалроқ Секдо ва Эрметик каби лойиҳаларини мос равишда Пало Алто Нетворкс ва Тенабле компанияларига юзлаб миллион долларга сотган. Унинг сўзларига кўра, янги стартапнинг мақсади бошиданоқ бозорда "гигант" сифатида намоён бўлишдир.

Ҳозирда Оак жамоаси 50 кишидан иборат бўлиб, компания АҚШ бозорида ўз ўрнини мустаҳкамлаш учун фаол равишда янги ходимларни ишга олмоқда. 60 миллион долларлик инвестиция раунди Аксел, КРВ ва Грейлокк Партнерс каби нуфузли венчур фондлари томонидан қўллаб-қувватланди. Бу маблағлар асосан илмий-тадқиқот ишларини кенгайтириш ва маҳсулотни глобал миқёсда жорий этишга йўналтирилади.

Ўзбекистоннинг рақамли иқтисодиёти ривожланиб бораётган бир пайтда, бундай киберхавфсизлик ечимлари маҳаллий йирик банклар ва технологик компаниялар учун ҳам долзарб ҳисобланади. AI агентларининг иш жараёнларига интеграциялашуви хавфсизликни янги босқичга олиб чиқишни тақозо этмоқда, Оак каби платформалар эса бу борада ишончли қалқон бўлиши кутилмоқда.

ОакСунъий ИнтеллектКиберхавфсизликСтартапИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интернет асосчиларидан бири Винт Серф сунъий интеллект агентлари учун янги стандарт яратадиИнтернет асосчиларидан бири Винт Серф сунъий интеллект агентлари учун янги стандарт яратадиБугун, 17:27Ҳиндистоннинг Эмергент стартапи ярим йилда ўз қийматини беш бараварга оширдиҲиндистоннинг Эмергент стартапи ярим йилда ўз қийматини беш бараварга оширдиБугун, 17:25Honor компанияси 11 долларлик кўп функцияли Honor Лифе фонарини тақдим этдиHonor компанияси 11 долларлик кўп функцияли Honor Лифе фонарини тақдим этдиБугун, 17:24Xiaomi хавфсизликнинг янги даражасига чиқди: ёнмайдиган ва қизимайдиган ташқи аккумуляторXiaomi хавфсизликнинг янги даражасига чиқди: ёнмайдиган ва қизимайдиган ташқи аккумуляторБугун, 16:53Хитой Нейротехнологияларда инқилоб қилди: Илк бор беморга мия импланти ўрнатилдиХитой Нейротехнологияларда инқилоб қилди: Илк бор беморга мия импланти ўрнатилдиБугун, 16:23SpaceX собиқ муҳандиси коинот саноатида инқилоб қилмоқчи: Сенра лойиҳасига 65 млн доллар тикилдиSpaceX собиқ муҳандиси коинот саноатида инқилоб қилмоқчи: Сенра лойиҳасига 65 млн доллар тикилдиБугун, 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди