Майкл Оуен Англия терма жамоаси вингерларини танқид қилди: Улар кутилган ўйинни кўрсатмаяпти

·28·Спорт
Майкл Оуен Англия терма жамоаси вингерларини танқид қилди: Улар кутилган ўйинни кўрсатмаяпти

Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Майкл Оуен 2026-йилги Жаҳон чемпионати ярим финали остонасида турган "Уч шерлар" таркибидаги вингерлар ўйинидан кўнгли тўлмаётганини билдирди. Унинг фикрича, жамоанинг ҳужумкор қанот вакиллари ўзларидан кутилган юқори даражадаги самарадорликни намойиш эта олмаяпти. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ГОАЛ нашрига берган интервюсида Оуен Маркус Рэшфорд, Букайо Сака, Антонй Гордон ва Нони Мадуеке каби футболчиларнинг ҳаракатларини таҳлил қилди. Томас Тухел қўл остидаги жамоада ушбу тўртликдан ҳеч бири ҳозирча ўз ўрнини муқим эгаллаб, барқарор ўйин кўрсата олгани йўқ. Айниқса, турнир олдидан асосий куч сифатида қаралган қанот ҳужумчилари кутилган натижани бермаётгани мутахассислар эътирозига сабаб бўлмоқда.

Асосий муаммолар: Жароҳатлар ва беқарорлик

Англия Премер-лигаси чемпиони сифатида турнирга ташриф буюрган Букайо Сака жисмоний ҳолати билан боғлиқ муаммолар туфайли олтита ўйиннинг фақат иккитасида асосий таркибда майдонга тушди. Қолган баҳсларда у захирадан қўшилишга мажбур бўлди. Унинг ўрнини тўлдириши керак бўлган Нони Мадуеке эса мухлислар ва экспертлар томонидан "узуқ-юлуқ ва илҳомлантирмайдиган" ўйинлари учун танқидлар остида қолмоқда.

Барселона клубига ижарага берилган Маркус Рэшфорд ҳам Хорватияга қарши дебют ўйиндаги голидан сўнг бошқа ўзини кўрсата олмади. Оуеннинг таъкидлашича, трансфер миш-мишлари ва Манчестер Юнайтед билан боғлиқ вазиятлар футболчининг диққат-эътиборини чалғитмоқда. Гордон ҳам чап қанотда ўзининг энг яхши формасидан йироқ кўринмоқда.

Жамоанинг ҳақиқий кучи қаерда?

"Мен ушбу Жаҳон чемпионати олдидан Гарри Кейн ортидаги учта ҳужумкор футболчи бизнинг энг кучли томонимиз бўлади деб ўйлагандим. Аммо амалда бундай бўлиб чиқмади. Ҳозирча жамоани Гарри Кейн ва Жуд Беллингем ўз елкасида тортмоқда", — дейди Майкл Оуен.

Собиқ ҳужумчининг фикрича, вингерлар мунтазам равишда ротация қилинаётгани уларга янги куч билан майдонга тушиш имконини беради. Бироқ, шунга қарамай, улар голли вазиятларда ва ассистентлик борасида етарлича фойда келтирмаяпти. Оуеннинг сўзларига кўра, агар Англия чемпионликни қўлга киритмоқчи бўлса, қанот ҳужумчилари ўз ўйинини кескин яхшилаши шарт.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу таҳлил қизиқарли, сабаби Англия терма жамоаси ҳар доим йирик турнирларнинг фаворити ҳисобланади. Томас Тухел ярим финал баҳсларида яна Букайо Сакага ишонч билдирадими ёки Мадуеке-Гордон жуфтлигини синашда давом этадими, буни вақт кўрсатади. Ҳозирча эса жамоанинг асосий қуроли марказий ҳужум ва ярим ҳимоя маркази бўлиб қолмоқда.

АнглияЖаҳон ЧемпионатиБукайо СакаМаркус РэшфордФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Скалони танқидларга жавоб берди: Аргентина ҳали тирик...Скалони танқидларга жавоб берди: Аргентина ҳали тирик...Бугун, 16:59Лионель Месси тўхтатиб бўлмас куч: Аргентина ва Англия ўртасидаги ярим финал олдидан огоҳлантиришЛионель Месси тўхтатиб бўлмас куч: Аргентина ва Англия ўртасидаги ярим финал олдидан огоҳлантиришБугун, 16:56Килиан Мбаппе мағлубиятни тан олди: “Футбол ҳеч кимни кутмайди”Килиан Мбаппе мағлубиятни тан олди: “Футбол ҳеч кимни кутмайди”Бугун, 16:56Жасурбек Жалолиддинов “Навбаҳор”да: “лочинлар”га янги куч...Жасурбек Жалолиддинов “Навбаҳор”да: “лочинлар”га янги куч...Бугун, 16:50Сир Джефф Херст: Гарри Кейн Англия тарихидаги энг яхши ҳужумчиСир Джефф Херст: Гарри Кейн Англия тарихидаги энг яхши ҳужумчиБугун, 16:19Хабиб Испания ғалабасидан кейин кимни табриклади?Хабиб Испания ғалабасидан кейин кимни табриклади?Бугун, 16:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди