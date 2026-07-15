Майкл Оуен Англия терма жамоаси вингерларини танқид қилди: Улар кутилган ўйинни кўрсатмаяпти
Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Майкл Оуен 2026-йилги Жаҳон чемпионати ярим финали остонасида турган "Уч шерлар" таркибидаги вингерлар ўйинидан кўнгли тўлмаётганини билдирди. Унинг фикрича, жамоанинг ҳужумкор қанот вакиллари ўзларидан кутилган юқори даражадаги самарадорликни намойиш эта олмаяпти. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ГОАЛ нашрига берган интервюсида Оуен Маркус Рэшфорд, Букайо Сака, Антонй Гордон ва Нони Мадуеке каби футболчиларнинг ҳаракатларини таҳлил қилди. Томас Тухел қўл остидаги жамоада ушбу тўртликдан ҳеч бири ҳозирча ўз ўрнини муқим эгаллаб, барқарор ўйин кўрсата олгани йўқ. Айниқса, турнир олдидан асосий куч сифатида қаралган қанот ҳужумчилари кутилган натижани бермаётгани мутахассислар эътирозига сабаб бўлмоқда.
Асосий муаммолар: Жароҳатлар ва беқарорликАнглия Премер-лигаси чемпиони сифатида турнирга ташриф буюрган Букайо Сака жисмоний ҳолати билан боғлиқ муаммолар туфайли олтита ўйиннинг фақат иккитасида асосий таркибда майдонга тушди. Қолган баҳсларда у захирадан қўшилишга мажбур бўлди. Унинг ўрнини тўлдириши керак бўлган Нони Мадуеке эса мухлислар ва экспертлар томонидан "узуқ-юлуқ ва илҳомлантирмайдиган" ўйинлари учун танқидлар остида қолмоқда.
Барселона клубига ижарага берилган Маркус Рэшфорд ҳам Хорватияга қарши дебют ўйиндаги голидан сўнг бошқа ўзини кўрсата олмади. Оуеннинг таъкидлашича, трансфер миш-мишлари ва Манчестер Юнайтед билан боғлиқ вазиятлар футболчининг диққат-эътиборини чалғитмоқда. Гордон ҳам чап қанотда ўзининг энг яхши формасидан йироқ кўринмоқда.
Жамоанинг ҳақиқий кучи қаерда?"Мен ушбу Жаҳон чемпионати олдидан Гарри Кейн ортидаги учта ҳужумкор футболчи бизнинг энг кучли томонимиз бўлади деб ўйлагандим. Аммо амалда бундай бўлиб чиқмади. Ҳозирча жамоани Гарри Кейн ва Жуд Беллингем ўз елкасида тортмоқда", — дейди Майкл Оуен.
Собиқ ҳужумчининг фикрича, вингерлар мунтазам равишда ротация қилинаётгани уларга янги куч билан майдонга тушиш имконини беради. Бироқ, шунга қарамай, улар голли вазиятларда ва ассистентлик борасида етарлича фойда келтирмаяпти. Оуеннинг сўзларига кўра, агар Англия чемпионликни қўлга киритмоқчи бўлса, қанот ҳужумчилари ўз ўйинини кескин яхшилаши шарт.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу таҳлил қизиқарли, сабаби Англия терма жамоаси ҳар доим йирик турнирларнинг фаворити ҳисобланади. Томас Тухел ярим финал баҳсларида яна Букайо Сакага ишонч билдирадими ёки Мадуеке-Гордон жуфтлигини синашда давом этадими, буни вақт кўрсатади. Ҳозирча эса жамоанинг асосий қуроли марказий ҳужум ва ярим ҳимоя маркази бўлиб қолмоқда.
…