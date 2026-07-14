Президент мактабда камситилган қизчани шахсан ўзи қўлидан ушлаб мактабга олиб кирди

·136·Дунё
Президент мактабда камситилган қизчани шахсан ўзи қўлидан ушлаб мактабга олиб кирди

Шимолий Македониянинг Гостивар шаҳрида 2022 йил февраль ойида таъсирли воқеа юз берган. 11 ёшли Эмбла Адеми мактабда ота-оналар ва айрим синфдошлари томонидан камситилган.

Эмбла Даун синдромига эга бўлгани учун баъзи ота-оналар уни фарзандлари билан бир синфда ўқишига қарши чиққан. Улар қизчани дарс жараёнига халақит беряпти, деган даъволар билан бойкот уюштирган. Бу айбловлар асосланмагани айтилган.

Натижада қизча синфдошларидан ажратилиб, дарсларни ёлғиз ўтишга мажбур бўлган. Воқеа жамоатчиликка маълум бўлгач, мамлакат президенти Стево Пендаровски бунга бефарқ қарамаган.

Президент Эмбланинг уйига бориб, унга совға улашган. Кейин қизчанинг қўлидан ушлаб, уни мактабгача олиб борган. Бу ҳолат кўпчилик томонидан алоҳида эҳтиёжли болаларни қўллаб-қувватлаш белгиси сифатида қабул қилинган.

Пендаровски инклюзив таълим ҳар бир бола учун муҳим эканини таъкидлаган. У камситишга йўл қўйганларнинг хатти-ҳаракатини оқлаб бўлмаслигини айтган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистон ТИВ Эрон элчихонаси вакилини чақиртирдиҲиндистон ТИВ Эрон элчихонаси вакилини чақиртирдиБугун, 16:21Қўлидаги озиқ-овқатидан айрилган бола сурати ортидаги воқеаҚўлидаги озиқ-овқатидан айрилган бола сурати ортидаги воқеаБугун, 16:14Бразилия президенти ғазабда: Бразилия самолёти нега деярли бўш қайтди?Бразилия президенти ғазабда: Бразилия самолёти нега деярли бўш қайтди?Бугун, 15:03Бошқа автобусдагилар билан рақсга тушиб кетган йигит тармоқларда машҳур бўлди (видео)Бошқа автобусдагилар билан рақсга тушиб кетган йигит тармоқларда машҳур бўлди (видео)Бугун, 13:42Уйидан 439 та қурол чиққан собиқ депутат ҳибсга олиндиУйидан 439 та қурол чиққан собиқ депутат ҳибсга олиндиБугун, 13:38АҚШда икки хавфли инфекция тарқалмоқда, ўнлаб одамлар шифохонадаАҚШда икки хавфли инфекция тарқалмоқда, ўнлаб одамлар шифохонадаБугун, 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди