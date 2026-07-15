Galatasaray кутилмаган трансферга қўл урмоқчи: Фил Фоден Туркияга кўчиб ўтиши мумкин
Туркиянинг Galatasaray клуби ёзги трансфер ойнасида европалик футбол мухлисларини ҳайратда қолдирадиган келишувни амалга оширишни режалаштирмоқда. Истанбул гранди Манчестер Сити ва Англия терма жамоаси юлдузи Фил Фоден трансфери устида иш бошлаган. Ушбу ҳаракат клубнинг нафақат ички чемпионатда, балки Европа майдонларида ҳам ўз мавқеини мустаҳкамлаш ниятида эканидан далолат беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Фанатик нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Сити сафида ўйин амалиёти борасида барқарорликка эриша олмаётган Фил Фоден фаолиятида янги саҳифа очишга қарши эмас. 26 ёшли плеймейкернинг Этиҳад Стадиумдаги келажаги сўроқ остида қолмоқда, чунки унинг амалдаги шартномаси келаси ёзда ўз ниҳоясига етади. Гарчи май ойида шартномани узайтириш бўйича оғзаки келишувга эришилгани айтилган бўлса-да, расмий ҳужжатлар ҳали имзоланмаган.
Истанбулдаги катта режаларGalatasaray президенти Дурсун Озбек жамоани дунё даражасидаги юлдуз билан кучайтиришни мақсад қилган. Ушбу трансферни амалга ошириш учун клуб таниқли агент Георге Гардига тўлиқ ваколат берган. Гарди аввалроқ бир қатор машҳур футболчиларни Неф Стадиумга олиб келишда асосий ролни ўйнаган эди ва айнан у Фоден номини клуб раҳбариятига таклиф қилган.
Ҳозирда Фил Фоденнинг трансфер қиймати тахминан 70 миллион еврога баҳоланмоқда. Бу Туркия футболи учун жуда катта сумма бўлишига қарамай, Galatasaray раҳбарияти барча молиявий имкониятларни ишга солишга тайёр. Бироқ, турклар бу пойгада ёлғиз эмас — Европанинг бир қатор етакчи клублари ҳам англиялик ярим ҳимоячининг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда.
Муқобил вариантлар ва келажакАгар Фил Фоден трансфери амалга ошмаса, Galatasarayнинг "Б режаси" ҳам тайёр. Клуб рўйхатида Манчестер Юнайтед сардори Бруно Фернандес ҳам бор. Шунингдек, жамоа ёш иқтидорларга ҳам эътибор қаратган бўлиб, Эинтрачт Франкфурт аъзоси Кан Узун ва Брайтон ҳужумчиси Жулио Энсисо номлари номзодлар орасида қайд этилган.
Якунланган мавсумда Фил Фоден Манчестер Сити сафида барча мусобақаларда 50 та учрашувда майдонга тушиб, 10 та гол урди ва 7 та голли узатмани амалга оширди. Шунга қарамай, у Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати учун якуний қайдномасидан жой олмади. Goal.com нашрининг ёзишича, футболчининг ўзи ёзги трансфер ойнасида жамоасини алмаштиришга мойиллик билдирмоқда, аммо унинг кейинги манзили айнан қайси клуб бўлиши ҳозирча ноаниқ бўлиб қолмоқда.
…