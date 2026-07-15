Galatasaray кутилмаган трансферга қўл урмоқчи: Фил Фоден Туркияга кўчиб ўтиши мумкин

·0·Спорт
Galatasaray кутилмаган трансферга қўл урмоқчи: Фил Фоден Туркияга кўчиб ўтиши мумкин

Туркиянинг Galatasaray клуби ёзги трансфер ойнасида европалик футбол мухлисларини ҳайратда қолдирадиган келишувни амалга оширишни режалаштирмоқда. Истанбул гранди Манчестер Сити ва Англия терма жамоаси юлдузи Фил Фоден трансфери устида иш бошлаган. Ушбу ҳаракат клубнинг нафақат ички чемпионатда, балки Европа майдонларида ҳам ўз мавқеини мустаҳкамлаш ниятида эканидан далолат беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Фанатик нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Сити сафида ўйин амалиёти борасида барқарорликка эриша олмаётган Фил Фоден фаолиятида янги саҳифа очишга қарши эмас. 26 ёшли плеймейкернинг Этиҳад Стадиумдаги келажаги сўроқ остида қолмоқда, чунки унинг амалдаги шартномаси келаси ёзда ўз ниҳоясига етади. Гарчи май ойида шартномани узайтириш бўйича оғзаки келишувга эришилгани айтилган бўлса-да, расмий ҳужжатлар ҳали имзоланмаган.

Истанбулдаги катта режалар

Galatasaray президенти Дурсун Озбек жамоани дунё даражасидаги юлдуз билан кучайтиришни мақсад қилган. Ушбу трансферни амалга ошириш учун клуб таниқли агент Георге Гардига тўлиқ ваколат берган. Гарди аввалроқ бир қатор машҳур футболчиларни Неф Стадиумга олиб келишда асосий ролни ўйнаган эди ва айнан у Фоден номини клуб раҳбариятига таклиф қилган.

Ҳозирда Фил Фоденнинг трансфер қиймати тахминан 70 миллион еврога баҳоланмоқда. Бу Туркия футболи учун жуда катта сумма бўлишига қарамай, Galatasaray раҳбарияти барча молиявий имкониятларни ишга солишга тайёр. Бироқ, турклар бу пойгада ёлғиз эмас — Европанинг бир қатор етакчи клублари ҳам англиялик ярим ҳимоячининг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда.

Муқобил вариантлар ва келажак

Агар Фил Фоден трансфери амалга ошмаса, Galatasarayнинг "Б режаси" ҳам тайёр. Клуб рўйхатида Манчестер Юнайтед сардори Бруно Фернандес ҳам бор. Шунингдек, жамоа ёш иқтидорларга ҳам эътибор қаратган бўлиб, Эинтрачт Франкфурт аъзоси Кан Узун ва Брайтон ҳужумчиси Жулио Энсисо номлари номзодлар орасида қайд этилган.

Якунланган мавсумда Фил Фоден Манчестер Сити сафида барча мусобақаларда 50 та учрашувда майдонга тушиб, 10 та гол урди ва 7 та голли узатмани амалга оширди. Шунга қарамай, у Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати учун якуний қайдномасидан жой олмади. Goal.com нашрининг ёзишича, футболчининг ўзи ёзги трансфер ойнасида жамоасини алмаштиришга мойиллик билдирмоқда, аммо унинг кейинги манзили айнан қайси клуб бўлиши ҳозирча ноаниқ бўлиб қолмоқда.

GalatasarayМанчестер СитиФил ФоденТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси янги давр остонасида: Хаби Алонсо жамоада қатъий тартиб-интизом ўрнатмоқдаЧелси янги давр остонасида: Хаби Алонсо жамоада қатъий тартиб-интизом ўрнатмоқдаБугун, 18:59 52 йил деганда терма жамоани ЖЧ-2026га олиб чиққан мураббий кетди 52 йил деганда терма жамоани ЖЧ-2026га олиб чиққан мураббий кетдиБугун, 18:57Ламине Ямалнинг уйига ҳужум: Испания ғалабасидан сўнг юз берган қўрқинчли воқеаЛамине Ямалнинг уйига ҳужум: Испания ғалабасидан сўнг юз берган қўрқинчли воқеаБугун, 18:18ЖЧ-2026. Англия — Аргентина: финалга бир қадам қолдиЖЧ-2026. Англия — Аргентина: финалга бир қадам қолдиБугун, 18:05Скалони танқидларга жавоб берди: Аргентина ҳали тирик...Скалони танқидларга жавоб берди: Аргентина ҳали тирик...Бугун, 16:59Лионель Месси тўхтатиб бўлмас куч: Аргентина ва Англия ўртасидаги ярим финал олдидан огоҳлантиришЛионель Месси тўхтатиб бўлмас куч: Аргентина ва Англия ўртасидаги ярим финал олдидан огоҳлантиришБугун, 16:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди