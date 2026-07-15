Япония муваффақиятсизликлардан сўнг Эпсилон С ракетасини қайта синовдан ўтказади

·29·Техно
Япония муваффақиятсизликлардан сўнг Эпсилон С ракетасини қайта синовдан ўтказади

Япония аэрокосмик тадқиқотлар агентлиги (JAXA) ўзининг янги авлод Эпсилон С ракетасини ишга тушириш бўйича навбатдаги режасини эълон қилди. Аввалги уринишларда юз берган икки йирик портлаш лойиҳани тўхтатиб қўйган эди, бироқ кунчиқар юрт мутахассислари муаммоларни бартараф этиб, парвозни 2027-йилнинг март ойига қадар амалга оширишни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

НҲК телеканали хабарига кўра, JAXA муҳандислари асосий эътиборни ракетанинг энг заиф нуқтаси бўлиб қолаётган иккинчи босқич двигателига қаратишган. Ушбу модернизация қилинган қисмни алоҳида синовдан ўтказиш жорий йилнинг 23-июль куни Кагошима префектурасидаги Танегашима космодромида бўлиб ўтиши режалаштирилган. Бу синов бутун лойиҳанинг келажагини белгилаб беради.

Техник муаммолар ва ўтмишдаги авариялар

Эпсилон С лойиҳаси сўнгги йилларда жиддий тўсиқларга дуч келди. Хусусан, ракетанинг иккинчи босқичи икки марта вайрон бўлгани япон муҳандислари учун катта зарба бўлди. Биринчи авария 2023-йилда Акита префектурасидаги ер усти синовлари пайтида юз берган бўлса, иккинчи портлаш 2024-йилда Танегашима космодромида қайд этилди.

Мазкур носозликлар ракетанинг тўлиқ ҳажмдаги парвоз синовларига ўтишига тўсқинлик қилиб келмоқда. Мутахассислар ҳозирда аниқланган барча конструктив нуқсонларни бартараф этиш ва двигателнинг чидамлилигини ошириш устида иш олиб бормоқда. Эпсилон С — бу 2013-йилдан буён ривожлантириб келинаётган Эпсилон оиласининг такомиллаштирилган, қаттиқ ёнилғида ишлайдиган версиясидир.

Кичик сунъий йўлдошлар бозори учун янги имконият

Ушбу уч босқичли ракета JAXA ва ИҲИ авиашозлик компанияси ҳамкорлигида ишлаб чиқилган. Унинг асосий вазифаси кичик ҳажмдаги сунъий йўлдошларни орбитага олиб чиқишдан иборат. Ҳозирги кунда жаҳон космик бозорида ихчам қурилмаларни арзон ва тезкор учиришга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда, Эпсилон С Япониянинг ушбу соҳадаги мавқеини мустаҳкамлаши кутилмоқда.

Япония учун ўз ракета ташувчиларига эга бўлиш нафақат илмий, балки стратегик аҳамиятга ҳам эга. Агар 2027-йилгача мўлжалланган парвоз муваффақиятли якунланса, мамлакат халқаро тижорий учиришлар бозорида АҚШ ва Хитой компаниялари билан рақобатга кириша олади. Ҳозирча барча диққат-эътибор июль ойидаги муҳим техник синовга қаратилган.

ЯпонияJAXAЭпсилон СКосмосРакета
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy S26 Ultra экранида қизил доғлар пайдо бўлмоқда: Samsung суриштирув бошладиGalaxy S26 Ultra экранида қизил доғлар пайдо бўлмоқда: Samsung суриштирув бошладиБугун, 20:27Spotify болалар учун мўлжалланган назорат функциясини бепул фойдаланувчиларга очдиSpotify болалар учун мўлжалланган назорат функциясини бепул фойдаланувчиларга очдиБугун, 19:55Ҳиндистон смартфон ишлаб чиқаришда Хитой гегемонлигига чек қўймоқчиҲиндистон смартфон ишлаб чиқаришда Хитой гегемонлигига чек қўймоқчиБугун, 19:53Redmi Ноте 17 тақдим этилди: 7 дюймли улкан экран ва 8000 мАс сиғимли аккумуляторRedmi Ноте 17 тақдим этилди: 7 дюймли улкан экран ва 8000 мАс сиғимли аккумуляторБугун, 19:28АҚШ Россиянинг «ўқ ўтмас» хостинг провайдерларини кибержиноятларда айбладиАҚШ Россиянинг «ўқ ўтмас» хостинг провайдерларини кибержиноятларда айбладиБугун, 19:23Моторола Эдге 70 Max тақдим этилди: 7100 мА·соатли аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5Моторола Эдге 70 Max тақдим этилди: 7100 мА·соатли аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5Бугун, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди