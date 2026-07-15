Япония муваффақиятсизликлардан сўнг Эпсилон С ракетасини қайта синовдан ўтказади
Япония аэрокосмик тадқиқотлар агентлиги (JAXA) ўзининг янги авлод Эпсилон С ракетасини ишга тушириш бўйича навбатдаги режасини эълон қилди. Аввалги уринишларда юз берган икки йирик портлаш лойиҳани тўхтатиб қўйган эди, бироқ кунчиқар юрт мутахассислари муаммоларни бартараф этиб, парвозни 2027-йилнинг март ойига қадар амалга оширишни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
НҲК телеканали хабарига кўра, JAXA муҳандислари асосий эътиборни ракетанинг энг заиф нуқтаси бўлиб қолаётган иккинчи босқич двигателига қаратишган. Ушбу модернизация қилинган қисмни алоҳида синовдан ўтказиш жорий йилнинг 23-июль куни Кагошима префектурасидаги Танегашима космодромида бўлиб ўтиши режалаштирилган. Бу синов бутун лойиҳанинг келажагини белгилаб беради.
Техник муаммолар ва ўтмишдаги аварияларЭпсилон С лойиҳаси сўнгги йилларда жиддий тўсиқларга дуч келди. Хусусан, ракетанинг иккинчи босқичи икки марта вайрон бўлгани япон муҳандислари учун катта зарба бўлди. Биринчи авария 2023-йилда Акита префектурасидаги ер усти синовлари пайтида юз берган бўлса, иккинчи портлаш 2024-йилда Танегашима космодромида қайд этилди.
Мазкур носозликлар ракетанинг тўлиқ ҳажмдаги парвоз синовларига ўтишига тўсқинлик қилиб келмоқда. Мутахассислар ҳозирда аниқланган барча конструктив нуқсонларни бартараф этиш ва двигателнинг чидамлилигини ошириш устида иш олиб бормоқда. Эпсилон С — бу 2013-йилдан буён ривожлантириб келинаётган Эпсилон оиласининг такомиллаштирилган, қаттиқ ёнилғида ишлайдиган версиясидир.
Кичик сунъий йўлдошлар бозори учун янги имкониятУшбу уч босқичли ракета JAXA ва ИҲИ авиашозлик компанияси ҳамкорлигида ишлаб чиқилган. Унинг асосий вазифаси кичик ҳажмдаги сунъий йўлдошларни орбитага олиб чиқишдан иборат. Ҳозирги кунда жаҳон космик бозорида ихчам қурилмаларни арзон ва тезкор учиришга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда, Эпсилон С Япониянинг ушбу соҳадаги мавқеини мустаҳкамлаши кутилмоқда.
Япония учун ўз ракета ташувчиларига эга бўлиш нафақат илмий, балки стратегик аҳамиятга ҳам эга. Агар 2027-йилгача мўлжалланган парвоз муваффақиятли якунланса, мамлакат халқаро тижорий учиришлар бозорида АҚШ ва Хитой компаниялари билан рақобатга кириша олади. Ҳозирча барча диққат-эътибор июль ойидаги муҳим техник синовга қаратилган.
…