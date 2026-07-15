Гринвуд “Фенербаҳче”да: 39 млн евролик катта трансфер

·28·Спорт
Гринвуд “Фенербаҳче”да: 39 млн евролик катта трансфер

Туркиянинг “Фенербаҳче” клуби ҳужум чизиғини кучли ном билан тўлдирди. “Марсель”да самарали мавсум ўтказган Мэйсон Гринвуд 39 миллион евро эвазига Истанбул клуби футболчисига айланди.

Трансфер расман эълон қилинди

“Фенербаҳче” 24 ёшли англиялик вингерни “Марсель”дан сотиб олганини расман маълум қилди. Клублар ўртасидаги келишув қиймати 39 миллион еврони ташкил этади.

Reuters маълумотига кўра, трансфер пули уч йил давомида учта тенг тўлов орқали амалга оширилади. Шунингдек, “Фенербаҳче” FIFA қоидаларига мувофиқ солидарлик тўловларини ҳам қоплайди.

Футболчи

Мэйсон Гринвуд

Ёши

24

Амплуаси

вингер/ҳужумчи

Қайси клубдан келди

“Марсель”

Янги клуб

“Фенербаҳче”

Трансфер қиймати

39 млн евро

Шартнома муддати

4 йил

“Фенербаҳче” нима учун катта пул тўлади?

Гринвуд сўнгги мавсумда Франция чемпионатида ўзини яна юқори даражадаги ҳужумчи сифатида кўрсатди. У Лига 1 доирасида “Марсель” сафида 32 та ўйинда майдонга тушиб, 16 та гол ва 7 та ассист қайд этди.

Бундай статистика “Фенербаҳче” учун жуда муҳим. Туркия клуби чемпионлик пойгасида ва Европа мусобақаларида ҳужумда ҳал қилувчи футболчига муҳтож эди.

Гринвуд эса икки қанотда ҳам ўйнай олади, жарима майдонига кириб боришни яхши билади ва чап оёғи билан хавфли зарбалар беради.

Истанбулда янги босқич

Гринвуд “Фенербаҳче” билан 4 йиллик шартнома имзолади. Бу футболчи учун фаолиятида янги катта чақириқ бўлади.

“Фенербаҳче” — мухлислар босими, катта талаб ва ҳар доим чемпионлик учун кураш билан яшайдиган клуб. Бу ерда кучли ўйин кўрсатишнинг ўзи етарли эмас, натижа ҳам керак.

Айниқса, 39 миллион евролик трансфердан кейин Гринвуддан дарҳол голлар, ассистлар ва муҳим ўйинларда фарқ яратиш кутилса ажаб эмас.

“Марсель”даги мавсум уни яна бозорга қайтарди

Гринвуд “Марсель”да ўз фаолиятини қайта юқори даражага олиб чиқди. У Францияда гол уриш, ҳужумни тезлаштириш ва рақиб ҳимоясини индивидуал ҳаракатлар билан очишда фойдали бўлди.

Reuters маълумотида Гринвуд “Марсель”да икки мавсум давомида лигада 66 ўйинда 37 та гол ургани қайд этилган.

Бу кўрсаткичлар уни Туркия гиганти учун жозибали номга айлантирди.

Манчестер Юнайтед” тарбияланувчисидан янги йўл

Мэйсон Гринвуд “Манчестер Юнайтед” академияси тарбияланувчиси ҳисобланади. У Англия клубида катта умидлар билан асосий таркибга чиққан, кейинроқ “Хетафе”да ижара асосида ўйнаган.

2024 йилда у “Марсель”га ўтган эди. Энди эса унинг фаолияти Туркияда давом этади.

Бу йўл футболчи учун янги имконият: Истанбулда у яна Европа футболида ўзини кучли ҳужумчи сифатида тасдиқлаши мумкин.

“Фенербаҳче” учун сигнал трансфер

Бу харид Туркия клубининг мақсади катта эканини кўрсатади. “Фенербаҳче” шунчаки таркибни тўлдирмади, ҳужумда ўйин тақдирини ўзгартириши мумкин бўлган футболчини олиб келди.

Гринвуд қуйидаги жиҳатларда жамоага ёрдам бериши мумкин:

• қанотларда тезлик ва индивидуал маҳорат қўшиш;
• марказга кириб зарба бериш имкониятини ошириш;
• ҳужумда рақобатни кучайтириш;
• катта ўйинларда гол хавфини ошириш;
• Европа мусобақаларида тажриба бериш.

Энди босим ҳам катта бўлади

39 миллион евро — Туркия футболи учун жиддий сумма. Шу сабабли Гринвудга нисбатан талаб ҳам юқори бўлади.

Унинг вазифаси фақат статистика эмас, балки “Фенербаҳче” ҳужумининг етакчи фигураларидан бирига айланиш. Истанбулда мухлислар тез севиши мумкин, лекин тез талаб ҳам қилади.

Гринвуд эса бу босимни голлар билан енгиши керак бўлади.

Катта трансфер, катта савол

Мэйсон Гринвуд “Фенербаҳче” футболчисига айланди. “Марсель”даги самарали ўйиндан кейин у энди Туркияда ўзининг янги бобини бошлайди.

Бу трансфер “Фенербаҳче”нинг чемпионлик ва Европа амбицияларини янада жиддийлаштиради. Аммо асосий савол ҳали очиқ: Гринвуд Истанбулда 39 миллион евролик ишончни оқлай оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андрей Сантос нега Челси жамоасини Манчестер Юнайтедга алмаштиришга қарор қилди?Андрей Сантос нега Челси жамоасини Манчестер Юнайтедга алмаштиришга қарор қилди?Бугун, 19:538 вазн, 6 медаль: боксчи қизларимиз Осиёда биринчи бўлишди!8 вазн, 6 медаль: боксчи қизларимиз Осиёда биринчи бўлишди!Бугун, 19:53Лионель Месси феноменининг сири: Собиқ жамоадошлари афсонавий футболчининг характерини очиб бердиЛионель Месси феноменининг сири: Собиқ жамоадошлари афсонавий футболчининг характерини очиб бердиБугун, 19:20Челси янги давр остонасида: Хаби Алонсо жамоада қатъий тартиб-интизом ўрнатмоқдаЧелси янги давр остонасида: Хаби Алонсо жамоада қатъий тартиб-интизом ўрнатмоқдаБугун, 18:59 52 йил деганда терма жамоани ЖЧ-2026га олиб чиққан мураббий кетди 52 йил деганда терма жамоани ЖЧ-2026га олиб чиққан мураббий кетдиБугун, 18:57Galatasaray кутилмаган трансферга қўл урмоқчи: Фил Фоден Туркияга кўчиб ўтиши мумкинGalatasaray кутилмаган трансферга қўл урмоқчи: Фил Фоден Туркияга кўчиб ўтиши мумкинБугун, 18:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди