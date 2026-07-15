Гринвуд “Фенербаҳче”да: 39 млн евролик катта трансфер
Туркиянинг “Фенербаҳче” клуби ҳужум чизиғини кучли ном билан тўлдирди. “Марсель”да самарали мавсум ўтказган Мэйсон Гринвуд 39 миллион евро эвазига Истанбул клуби футболчисига айланди.
Трансфер расман эълон қилинди
“Фенербаҳче” 24 ёшли англиялик вингерни “Марсель”дан сотиб олганини расман маълум қилди. Клублар ўртасидаги келишув қиймати 39 миллион еврони ташкил этади.
Reuters маълумотига кўра, трансфер пули уч йил давомида учта тенг тўлов орқали амалга оширилади. Шунингдек, “Фенербаҳче” FIFA қоидаларига мувофиқ солидарлик тўловларини ҳам қоплайди.
Футболчи
Мэйсон Гринвуд
Ёши
24
Амплуаси
вингер/ҳужумчи
Қайси клубдан келди
“Марсель”
Янги клуб
“Фенербаҳче”
Трансфер қиймати
39 млн евро
Шартнома муддати
4 йил
“Фенербаҳче” нима учун катта пул тўлади?
Гринвуд сўнгги мавсумда Франция чемпионатида ўзини яна юқори даражадаги ҳужумчи сифатида кўрсатди. У Лига 1 доирасида “Марсель” сафида 32 та ўйинда майдонга тушиб, 16 та гол ва 7 та ассист қайд этди.
Бундай статистика “Фенербаҳче” учун жуда муҳим. Туркия клуби чемпионлик пойгасида ва Европа мусобақаларида ҳужумда ҳал қилувчи футболчига муҳтож эди.
Гринвуд эса икки қанотда ҳам ўйнай олади, жарима майдонига кириб боришни яхши билади ва чап оёғи билан хавфли зарбалар беради.
Истанбулда янги босқич
Гринвуд “Фенербаҳче” билан 4 йиллик шартнома имзолади. Бу футболчи учун фаолиятида янги катта чақириқ бўлади.
“Фенербаҳче” — мухлислар босими, катта талаб ва ҳар доим чемпионлик учун кураш билан яшайдиган клуб. Бу ерда кучли ўйин кўрсатишнинг ўзи етарли эмас, натижа ҳам керак.
Айниқса, 39 миллион евролик трансфердан кейин Гринвуддан дарҳол голлар, ассистлар ва муҳим ўйинларда фарқ яратиш кутилса ажаб эмас.
“Марсель”даги мавсум уни яна бозорга қайтарди
Гринвуд “Марсель”да ўз фаолиятини қайта юқори даражага олиб чиқди. У Францияда гол уриш, ҳужумни тезлаштириш ва рақиб ҳимоясини индивидуал ҳаракатлар билан очишда фойдали бўлди.
Reuters маълумотида Гринвуд “Марсель”да икки мавсум давомида лигада 66 ўйинда 37 та гол ургани қайд этилган.
Бу кўрсаткичлар уни Туркия гиганти учун жозибали номга айлантирди.
“Манчестер Юнайтед” тарбияланувчисидан янги йўл
Мэйсон Гринвуд “Манчестер Юнайтед” академияси тарбияланувчиси ҳисобланади. У Англия клубида катта умидлар билан асосий таркибга чиққан, кейинроқ “Хетафе”да ижара асосида ўйнаган.
2024 йилда у “Марсель”га ўтган эди. Энди эса унинг фаолияти Туркияда давом этади.
Бу йўл футболчи учун янги имконият: Истанбулда у яна Европа футболида ўзини кучли ҳужумчи сифатида тасдиқлаши мумкин.
“Фенербаҳче” учун сигнал трансфер
Бу харид Туркия клубининг мақсади катта эканини кўрсатади. “Фенербаҳче” шунчаки таркибни тўлдирмади, ҳужумда ўйин тақдирини ўзгартириши мумкин бўлган футболчини олиб келди.
Гринвуд қуйидаги жиҳатларда жамоага ёрдам бериши мумкин:
• қанотларда тезлик ва индивидуал маҳорат қўшиш;
• марказга кириб зарба бериш имкониятини ошириш;
• ҳужумда рақобатни кучайтириш;
• катта ўйинларда гол хавфини ошириш;
• Европа мусобақаларида тажриба бериш.
Энди босим ҳам катта бўлади
39 миллион евро — Туркия футболи учун жиддий сумма. Шу сабабли Гринвудга нисбатан талаб ҳам юқори бўлади.
Унинг вазифаси фақат статистика эмас, балки “Фенербаҳче” ҳужумининг етакчи фигураларидан бирига айланиш. Истанбулда мухлислар тез севиши мумкин, лекин тез талаб ҳам қилади.
Гринвуд эса бу босимни голлар билан енгиши керак бўлади.
Катта трансфер, катта савол
Мэйсон Гринвуд “Фенербаҳче” футболчисига айланди. “Марсель”даги самарали ўйиндан кейин у энди Туркияда ўзининг янги бобини бошлайди.
Бу трансфер “Фенербаҳче”нинг чемпионлик ва Европа амбицияларини янада жиддийлаштиради. Аммо асосий савол ҳали очиқ: Гринвуд Истанбулда 39 миллион евролик ишончни оқлай оладими?
…