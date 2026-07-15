Ҳиндистон смартфон ишлаб чиқаришда Хитой гегемонлигига чек қўймоқчи

·22·Техно
Ҳиндистон смартфон ишлаб чиқаришда Хитой гегемонлигига чек қўймоқчи

Ҳиндистон ҳукумати глобал электроника бозорида ўз мавқеини мустаҳкамлаш ва смартфон ишлаб чиқариш занжирида Хитойнинг устунлигига барҳам бериш мақсадида кўп миллиард долларлик янги рағбатлантириш дастурини эълон қилди. Ню-Деҳли томонидан тақдим этилган ушбу стратегик режа нафақат қурилмаларни йиғиш, балки бутловчи қисмларни маҳаллийлаштириш ва яримўтказгичлар саноатини ривожлантиришга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги эълон қилинган "Мобиле Пҳоне Мануфактуринг Счеме" дастури доирасида беш йил давомида 6,5 миллиард доллар (625 миллиард рупия) миқдорида маблағ ажратилади. Мазкур дастур ишлаб чиқарувчиларга сотув ҳажмидан келиб чиқиб 2,25 фоиздан 5 фоизгача кешбэк кўринишидаги субсидиялар тақдим этади. Агар компаниялар асосий бутловчи қисмларни бевосита Ҳиндистоннинг ўзида ишлаб чиқарса, уларга қўшимча 1,5 фоизлик имтиёз ҳам берилиши кўзда тутилган.

Яримўтказгичлар ва бутловчи қисмлар учун улкан инвестиция

TechCrunch нашри хабарига кўра, Ҳиндистон ҳукумати фақат смартфонлар билан чекланиб қолмоқчи эмас. Яримўтказгичлар ишлаб чиқаришни қўллаб-қувватлаш учун қўшимча 13,3 миллиард доллар маблағ йўналтирилмоқда. Бу маблағлар чипларни лойиҳалаш, тадқиқотлар ўтказиш ва зарурий материаллар билан таъминлаш тизимини йўлга қўйишга сарфланади. Бу 2021-йилда бошланган чип ишлаб чиқариш дастурининг мантиқий давомидир.

Сўнгги ўн йилликда Ҳиндистон Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo ва Vivo каби гигантлар учун муҳим ишлаб чиқариш марказига айланди. Айниқса, Apple компанияси ўз таъминот занжирини диверсификация қилиш мақсадида Ҳиндистонга алоҳида эътибор қаратмоқда. Ҳозирда дунёдаги барча iPhone қурилмаларининг қарийб 25 фоизи айнан Ҳиндистондаги Foxconn ва Tata Group заводларида йиғилмоқда.

Коунтерпоинт Ресеарч маълумотларига кўра, Ҳиндистон ҳозирча глобал смартфон ишлаб чиқаришнинг 18 фоизини эгаллаб турибди. Таққослаш учун, Хитойнинг улуши 63 фоизни ташкил этади. Ню-Деҳли ушбу тафовутни қисқартириш учун нафақат йирик брендларни жалб қилмоқда, балки импорт божларини ҳам камайтирмоқда. Масалан, яқинда смартфон бутловчи қисмлари учун божлар бекор қилинди, бу эса Apple ва Xiaomi каби компанияларнинг ишлаб чиқариш харажатларини сезиларли даражада пасайтиради.

Иқтисодий самарадорлик ва янги иш ўринлари

Экспертларнинг таъкидлашича, янги дастур Ҳиндистоннинг "шунчаки йиғиш" стратегиясидан "чуқур маҳаллийлаштириш ва тадқиқотлар" (R&D) босқичига ўтишини англатади. ИДК тадқиқот фирмаси вице-президенти Навкендар Сингҳнинг сўзларига кўра, бу қадам Apple каби компанияларга Хитойга қарамликни камайтириш ва Ҳиндистонда тўлиқ ишлаб чиқариш сиклини яратиш учун ишонч бағишлайди.

Ҳукумат ҳисоб-китобларига кўра, 2031-йил мартигача давом этадиган ушбу дастур натижасида қуйидаги кўрсаткичларга эришиш кутилмоқда:

  • Жами 405 миллиард долларлик мобил қурилмалар ишлаб чиқариш;
  • Соҳада 60 мингдан ортиқ тўғридан-тўғри янги иш ўринларини яратиш;
  • Маҳаллий бутловчи қисмлар экотизимини шакллантириш ва хорижий валюта чиқиб кетишини камайтириш.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, хотира чиплари ва бошқа деталлар нархи кўтарилаётган бир пайтда, Ҳиндистоннинг ушбу ташаббуси глобал брендлар учун харажатларни тежашнинг энг мақбул йўлига айланиши мумкин. Агар режа муваффақиятли амалга ошса, Осиё минтақасида технологик етакчилик учун кураш янги босқичга кўтарилади.

ҲиндистонСмартфонAppleТехнологияИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy S26 Ultra экранида қизил доғлар пайдо бўлмоқда: Samsung суриштирув бошладиGalaxy S26 Ultra экранида қизил доғлар пайдо бўлмоқда: Samsung суриштирув бошладиБугун, 20:27Япония муваффақиятсизликлардан сўнг Эпсилон С ракетасини қайта синовдан ўтказадиЯпония муваффақиятсизликлардан сўнг Эпсилон С ракетасини қайта синовдан ўтказадиБугун, 19:56Spotify болалар учун мўлжалланган назорат функциясини бепул фойдаланувчиларга очдиSpotify болалар учун мўлжалланган назорат функциясини бепул фойдаланувчиларга очдиБугун, 19:55Redmi Ноте 17 тақдим этилди: 7 дюймли улкан экран ва 8000 мАс сиғимли аккумуляторRedmi Ноте 17 тақдим этилди: 7 дюймли улкан экран ва 8000 мАс сиғимли аккумуляторБугун, 19:28АҚШ Россиянинг «ўқ ўтмас» хостинг провайдерларини кибержиноятларда айбладиАҚШ Россиянинг «ўқ ўтмас» хостинг провайдерларини кибержиноятларда айбладиБугун, 19:23Моторола Эдге 70 Max тақдим этилди: 7100 мА·соатли аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5Моторола Эдге 70 Max тақдим этилди: 7100 мА·соатли аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5Бугун, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди