Моторола Эдге 70 Max тақдим этилди: 7100 мА·соатли аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5

·0·Техно
Моторола Эдге 70 Max тақдим этилди: 7100 мА·соатли аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5

Смартфонлар бозорида узоқ вақт қувват сақлаш ва юқори унумдорлик ўртасидаги мувозанатни топиш доимий муаммо бўлиб келган. Моторола компанияси ўзининг янги Edge 70 Max флагмани билан ушбу масалага якуний ечим таклиф қилмоқда. Қурилма нафақат энг сўнгги авлод процессори, балки рекорд даражадаги сиғимга эга кремний-углеродли аккумулятори билан технология ихлосмандлари эътиборини тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги моделнинг асосий ўзига хослиги унинг тўртинчи авлод кремний-углеродли (силикон-карбон) батареясидир. 7100 мА·соат сиғимга эга бўлишига қарамай, муҳандислар қурилма корпусини ҳайратланарли даражада юпқа — бор-йўғи 8,29 мм қалинликда сақлаб қолишга муваффақ бўлишди. Бу технология анъанавий литий-ион батареяларга қараганда кўпроқ энергия зичлигини таъминлайди, бу эса замонавий смартфонлар учун янги стандарт ҳисобланади.

Экран ва унумдорлик чўққиси

Моторола Edge 70 Max дисплей борасида ҳам муросасиз ёндашувни намойиш этган. Қурилма 6,8 дюймли Қуад ҲД+ Эхтреме AMOLED ЛТПО панели билан жиҳозланган бўлиб, у 144 Гс адаптив янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Энг ҳайратланарлиси, экраннинг энг юқори ёрқинлиги 7000 нитга етади, бу эса қуёшли кунда ҳам тасвирнинг мукаммал кўринишини кафолатлайди. Горилла Гласс 7i ойнаси эса экранни ташқи таъсирлардан ҳимоя қилади.

Қурилма ички қуввати Qualcomm компаниясининг энг кучли Snapdragon 8 Ген 5 платформасига таянади. ixbt.com маълумотига кўра, смартфон 8 ёки 12 GB LPDDR5X оператив хотира ҳамда 256 GB ҳажмдаги UFS 4.1 доимий хотираси билан таъминланган. Бундай техник кўрсаткичлар энг оғир ўйинлар ва сунъий интеллектга асосланган мураккаб вазифаларни ҳам сониялар ичида бажариш имконини беради.

Камера ва ҳимоя тизими

Фотография ихлосмандлари учун Моторола Sony компанияси билан ҳамкорликда 50 мегапикселли Sony ЛЙTIA-710 асосий сенсорини ўрнатган. Оптик стабилизация (ОИС) тизими билан жиҳозланган ушбу камера тунги ва ҳаракатдаги тасвирларни сифатли муҳрлайди. Шунингдек, 8 мегапикселли кенг бурчакли макро-модул ва 32 мегапикселли олд камера мавжуд. Дастурий таъминот даражасида Ҳелло УХ қобиғи остидаги Android 16 тизими ишлайди.

Смартфоннинг чидамлилиги ҳарбий стандартлар даражасига кўтарилган. У нафақат IP68 ва IP69 сувдан ҳимоя сертификатларига, балки АҚШ ҳарбий-саноат стандарти МИЛ-СТД-810H талабларига ҳам жавоб беради. Бу дегани, Edge 70 Max экстремал ҳарорат, зарба ва босимга бардошли қилиб ишланган. Қувватлаш борасида эса қуйидаги имкониятлар тақдим этилган:

  • 90 В қувватга эга ТурбоПовер симли тезкор қувватлаш;
  • 25 В қувватли Qi2 магнитли сиmsиз қувватлаш;
  • 5 В қувватли тескари (реверсе) қувватлаш функцияси.
Моторола Edge 70 Max глобал бозорда тахминан 570 доллардан бошланадиган нархда сотувга чиқади. Ишлаб чиқарувчи фойдаланувчиларга учта йирик Android янгиланиши ва беш йиллик хавфсизлик тизими янгиланишларини вада қилмоқда, бу эса қурилманинг узоқ муддат давомида долзарб бўлиб қолишини таъминлайди.

МоторолаСмартфонSnapdragonТехнологияАккумулятор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реэльфул иловаси тақдим этилди: Сунъий интеллект энди видеоларни ўзи монтаж қиладиРеэльфул иловаси тақдим этилди: Сунъий интеллект энди видеоларни ўзи монтаж қиладиБугун, 18:51Сунъий интеллект бозорида янги давр: Anthropic ва Blackstone триллион долларлик лойиҳани бошладиСунъий интеллект бозорида янги давр: Anthropic ва Blackstone триллион долларлик лойиҳани бошладиБугун, 18:25Сунъий интеллектли овозли технологиялар: Риме стартапи 24 миллион доллар инвестиция жалб қилдиСунъий интеллектли овозли технологиялар: Риме стартапи 24 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 18:24Сунъий интеллект инқилоби: 16 нафар Нобел мукофоти совриндори дунё иқтисодиётини қутқаришга чақирдиСунъий интеллект инқилоби: 16 нафар Нобел мукофоти совриндори дунё иқтисодиётини қутқаришга чақирдиБугун, 18:22Сосиска заводидан ядровий синтезгача: Реалта Фусион компаниясининг кутилмаган танловиСосиска заводидан ядровий синтезгача: Реалта Фусион компаниясининг кутилмаган танловиБугун, 17:56SpaceX бир неча соат ичида иккита Falcon 9 ракетасини коинотга учирдиSpaceX бир неча соат ичида иккита Falcon 9 ракетасини коинотга учирдиБугун, 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди