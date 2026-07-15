Моторола Эдге 70 Max тақдим этилди: 7100 мА·соатли аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5
Смартфонлар бозорида узоқ вақт қувват сақлаш ва юқори унумдорлик ўртасидаги мувозанатни топиш доимий муаммо бўлиб келган. Моторола компанияси ўзининг янги Edge 70 Max флагмани билан ушбу масалага якуний ечим таклиф қилмоқда. Қурилма нафақат энг сўнгги авлод процессори, балки рекорд даражадаги сиғимга эга кремний-углеродли аккумулятори билан технология ихлосмандлари эътиборини тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги моделнинг асосий ўзига хослиги унинг тўртинчи авлод кремний-углеродли (силикон-карбон) батареясидир. 7100 мА·соат сиғимга эга бўлишига қарамай, муҳандислар қурилма корпусини ҳайратланарли даражада юпқа — бор-йўғи 8,29 мм қалинликда сақлаб қолишга муваффақ бўлишди. Бу технология анъанавий литий-ион батареяларга қараганда кўпроқ энергия зичлигини таъминлайди, бу эса замонавий смартфонлар учун янги стандарт ҳисобланади.
Экран ва унумдорлик чўққисиМоторола Edge 70 Max дисплей борасида ҳам муросасиз ёндашувни намойиш этган. Қурилма 6,8 дюймли Қуад ҲД+ Эхтреме AMOLED ЛТПО панели билан жиҳозланган бўлиб, у 144 Гс адаптив янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Энг ҳайратланарлиси, экраннинг энг юқори ёрқинлиги 7000 нитга етади, бу эса қуёшли кунда ҳам тасвирнинг мукаммал кўринишини кафолатлайди. Горилла Гласс 7i ойнаси эса экранни ташқи таъсирлардан ҳимоя қилади.
Қурилма ички қуввати Qualcomm компаниясининг энг кучли Snapdragon 8 Ген 5 платформасига таянади. ixbt.com маълумотига кўра, смартфон 8 ёки 12 GB LPDDR5X оператив хотира ҳамда 256 GB ҳажмдаги UFS 4.1 доимий хотираси билан таъминланган. Бундай техник кўрсаткичлар энг оғир ўйинлар ва сунъий интеллектга асосланган мураккаб вазифаларни ҳам сониялар ичида бажариш имконини беради.
Камера ва ҳимоя тизимиФотография ихлосмандлари учун Моторола Sony компанияси билан ҳамкорликда 50 мегапикселли Sony ЛЙTIA-710 асосий сенсорини ўрнатган. Оптик стабилизация (ОИС) тизими билан жиҳозланган ушбу камера тунги ва ҳаракатдаги тасвирларни сифатли муҳрлайди. Шунингдек, 8 мегапикселли кенг бурчакли макро-модул ва 32 мегапикселли олд камера мавжуд. Дастурий таъминот даражасида Ҳелло УХ қобиғи остидаги Android 16 тизими ишлайди.
Смартфоннинг чидамлилиги ҳарбий стандартлар даражасига кўтарилган. У нафақат IP68 ва IP69 сувдан ҳимоя сертификатларига, балки АҚШ ҳарбий-саноат стандарти МИЛ-СТД-810H талабларига ҳам жавоб беради. Бу дегани, Edge 70 Max экстремал ҳарорат, зарба ва босимга бардошли қилиб ишланган. Қувватлаш борасида эса қуйидаги имкониятлар тақдим этилган:
- 90 В қувватга эга ТурбоПовер симли тезкор қувватлаш;
- 25 В қувватли Qi2 магнитли сиmsиз қувватлаш;
- 5 В қувватли тескари (реверсе) қувватлаш функцияси.
…