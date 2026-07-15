Челси янги давр остонасида: Хаби Алонсо жамоада қатъий тартиб-интизом ўрнатмоқда
Лондоннинг Челси клуби янги бош мураббий Хаби Алонсо қўл остида янги мавсумга тайёргарликни бошлади. Испаниялик мутахассис жамоага келиши билан биринчи навбатда футболчиларнинг жисмоний ҳолатига эътибор қаратди. Ўтган мавсумда "кўклар" деярли барча рақибларидан югуриш кўрсаткичлари бўйича ортда қолгани раҳбарият ва мураббийлар штабини жиддий ташвишга солган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
BBC хабарига кўра, Алонсо Кобхемдаги машғулотлар базасида ўта оғир ва талабчан жисмоний машқлар тизимини жорий қилди. Бу услуб кўпчиликда Маурисио Почеттино давридаги юқори интенсивликни ёдга солмоқда. Янги мураббийнинг асосий мақсади — Челси футболчиларини Англия Премер-лигасининг энг чидамли ва жисмонан бақувват жамоасига айлантиришдир. Бунинг учун у махсус мутахассис Исмаел Каменфорте Лопесни ҳам штабга жалб қилган.
Коул Палмердан кутилмаган натижаЖамоанинг асосий юлдузи Коул Палмер ўтган мавсумдаги жароҳатларига қарамай, янги мураббийнинг синовларида ўзини кўрсата олди. Ўтказилган махсус чидамлилик тестида (блееп тест) Палмер кутилмаган натижа қайд этиб, жамоада иккинчи ўринни эгаллади. Биринчи ўринни ёш иқтидор Реджи Уолш қўлга киритган бўлса, кучли учликни бразилиялик янги харид Эстевао Виллиан якунлаб берди.
Хаби Алонсо Палмернинг интилишини юқори баҳолади: "У жисмонан тайёр бўлишни истамоқда ва ўтган йилги жароҳатларни ортда қолдиришга тайёр. Коул — ўзига хос футболчи, агар у яхши кайфиятда бўлса, бизнинг асосий қуролимизга айланади. Ҳозирча ҳаммаси кўнгилдагидек кетмоқда", — дея таъкидлади мураббий.
Goal.com маълумотларига кўра, Алонсо клубда шунчаки бош мураббий эмас, балки кенг ваколатларга эга менежер мақомида иш бошлаган. Бу унга клубнинг спорт директорлари билан бевосита ишлаш ва трансфер сиёсатига кучлироқ таъсир ўтказиш имконини беради. Испаниялик мутахассис аллақачон Энсо Фернандес билан келажакдаги режалари ҳақида гаплашиб олган ва янги футболчилар билан алоқа ўрнатган.
Алонсо жамоани Чемпионлар лигасига қайтаришни асосий вазифа қилиб белгилаган. Унинг фикрича, жамоада кучли пойдевор мавжуд, бироқ дунёнинг энг рақобатбардош лигасида ғолиблик учун курашиш учун таркибни янада кучайтириш зарур. Шу сабабли, яқин кунларда Челси трансфер бозорида фаоллашиши кутилмоқда.
Мавсумолди тайёргарликнинг кейинги босқичи глобал тур доирасида давом этади. Унда тактик машғулотларга кўпроқ урғу берилади, бироқ унгача футболчилар Алонсо талаб қилган жисмоний формага кириб олишлари шарт. "Руҳ, мақсад ва ижобий энергия" — янги мураббийнинг Стамфорд Бриждаги инқилоби айнан шу тамойилларга асосланмоқда.
…