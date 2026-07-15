Челси янги давр остонасида: Хаби Алонсо жамоада қатъий тартиб-интизом ўрнатмоқда

·0·Спорт
Челси янги давр остонасида: Хаби Алонсо жамоада қатъий тартиб-интизом ўрнатмоқда

Лондоннинг Челси клуби янги бош мураббий Хаби Алонсо қўл остида янги мавсумга тайёргарликни бошлади. Испаниялик мутахассис жамоага келиши билан биринчи навбатда футболчиларнинг жисмоний ҳолатига эътибор қаратди. Ўтган мавсумда "кўклар" деярли барча рақибларидан югуриш кўрсаткичлари бўйича ортда қолгани раҳбарият ва мураббийлар штабини жиддий ташвишга солган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

BBC хабарига кўра, Алонсо Кобхемдаги машғулотлар базасида ўта оғир ва талабчан жисмоний машқлар тизимини жорий қилди. Бу услуб кўпчиликда Маурисио Почеттино давридаги юқори интенсивликни ёдга солмоқда. Янги мураббийнинг асосий мақсади — Челси футболчиларини Англия Премер-лигасининг энг чидамли ва жисмонан бақувват жамоасига айлантиришдир. Бунинг учун у махсус мутахассис Исмаел Каменфорте Лопесни ҳам штабга жалб қилган.

Коул Палмердан кутилмаган натижа

Жамоанинг асосий юлдузи Коул Палмер ўтган мавсумдаги жароҳатларига қарамай, янги мураббийнинг синовларида ўзини кўрсата олди. Ўтказилган махсус чидамлилик тестида (блееп тест) Палмер кутилмаган натижа қайд этиб, жамоада иккинчи ўринни эгаллади. Биринчи ўринни ёш иқтидор Реджи Уолш қўлга киритган бўлса, кучли учликни бразилиялик янги харид Эстевао Виллиан якунлаб берди.

Хаби Алонсо Палмернинг интилишини юқори баҳолади: "У жисмонан тайёр бўлишни истамоқда ва ўтган йилги жароҳатларни ортда қолдиришга тайёр. Коул — ўзига хос футболчи, агар у яхши кайфиятда бўлса, бизнинг асосий қуролимизга айланади. Ҳозирча ҳаммаси кўнгилдагидек кетмоқда", — дея таъкидлади мураббий.

Goal.com маълумотларига кўра, Алонсо клубда шунчаки бош мураббий эмас, балки кенг ваколатларга эга менежер мақомида иш бошлаган. Бу унга клубнинг спорт директорлари билан бевосита ишлаш ва трансфер сиёсатига кучлироқ таъсир ўтказиш имконини беради. Испаниялик мутахассис аллақачон Энсо Фернандес билан келажакдаги режалари ҳақида гаплашиб олган ва янги футболчилар билан алоқа ўрнатган.

Алонсо жамоани Чемпионлар лигасига қайтаришни асосий вазифа қилиб белгилаган. Унинг фикрича, жамоада кучли пойдевор мавжуд, бироқ дунёнинг энг рақобатбардош лигасида ғолиблик учун курашиш учун таркибни янада кучайтириш зарур. Шу сабабли, яқин кунларда Челси трансфер бозорида фаоллашиши кутилмоқда.

Мавсумолди тайёргарликнинг кейинги босқичи глобал тур доирасида давом этади. Унда тактик машғулотларга кўпроқ урғу берилади, бироқ унгача футболчилар Алонсо талаб қилган жисмоний формага кириб олишлари шарт. "Руҳ, мақсад ва ижобий энергия" — янги мураббийнинг Стамфорд Бриждаги инқилоби айнан шу тамойилларга асосланмоқда.

ЧелсиХаби АлонсоКоул ПалмерАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

52 йил деганда терма жамоани ЖЧ-2026га олиб чиққан мураббий кетди 52 йил деганда терма жамоани ЖЧ-2026га олиб чиққан мураббий кетдиБугун, 18:57Galatasaray кутилмаган трансферга қўл урмоқчи: Фил Фоден Туркияга кўчиб ўтиши мумкинGalatasaray кутилмаган трансферга қўл урмоқчи: Фил Фоден Туркияга кўчиб ўтиши мумкинБугун, 18:51Ламине Ямалнинг уйига ҳужум: Испания ғалабасидан сўнг юз берган қўрқинчли воқеаЛамине Ямалнинг уйига ҳужум: Испания ғалабасидан сўнг юз берган қўрқинчли воқеаБугун, 18:18ЖЧ-2026. Англия — Аргентина: финалга бир қадам қолдиЖЧ-2026. Англия — Аргентина: финалга бир қадам қолдиБугун, 18:05Скалони танқидларга жавоб берди: Аргентина ҳали тирик...Скалони танқидларга жавоб берди: Аргентина ҳали тирик...Бугун, 16:59Лионель Месси тўхтатиб бўлмас куч: Аргентина ва Англия ўртасидаги ярим финал олдидан огоҳлантиришЛионель Месси тўхтатиб бўлмас куч: Аргентина ва Англия ўртасидаги ярим финал олдидан огоҳлантиришБугун, 16:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди