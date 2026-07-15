52 йил деганда терма жамоани ЖЧ-2026га олиб чиққан мураббий кетди
Гаити миллий жамоаси учун тарихий ЖЧ-2026дан кейин кутилмаган қарор қабул қилинди. Терма жамоани 52 йиллик танаффусдан сўнг мундиалга олиб чиққан Себастьен Минье бош мураббийлик лавозимини тарк этди.
Тарихий йўлланмадан кейин хайрлашув
Гаити футбол федерацияси 53 ёшли француз мутахассиси Себастьен Минье билан ҳамкорлик якунланганини расман маълум қилди.
Қайд этилишича, шартнома томонларнинг ўзаро келишувига кўра бекор қилинган. Федерация мураббийга терма жамоа бошидаги профессионализми, ишга садоқати ва фидойилиги учун миннатдорлик билдирди.
Бу хайрлашув оддий кадр ўзгариши эмас. Чунки Минье Гаити футболи тарихида алоҳида из қолдирди — у жамоани 1974 йилдан кейин илк бор Жаҳон чемпионатига олиб чиқди.
52 йиллик кутишга нуқта қўйган мураббий
Гаити учун ЖЧ-2026га чиқиш бутун мамлакат футболида катта воқеа бўлди. Жамоа орадан 52 йил ўтиб, яна дунёнинг энг нуфузли турнирида иштирок этиш имконига эга бўлди.
Минье айнан шу натижа билан ёдда қолади. Федерация ҳам ўз баёнотида унинг иши Гаити термасига тарихий йўлланма келтирганини алоҳида таъкидлади.
Мураббий
Себастьен Минье
Миллати
Франция
Ёши
53
Гаитида иш бошлаган йили
2024
Асосий ютуғи
ЖЧ-2026 йўлланмаси
Қарор
шартнома ўзаро келишув билан бекор қилинди
Мундиалда натижа оғир бўлди
Гаити учун жаҳон чемпионатида иштирок этишнинг ўзи тарихий ютуқ эди. Аммо майдонда жамоа учун синовлар жуда оғир кечди.
“С” гуруҳида Гаити Бразилия, Марокаш ва Шотландия билан тўқнаш келди. Жамоа учала ўйинда ҳам мағлуб бўлди:
Рақиб
Натижа
Бразилия
0:3
Марокаш
2:4
Шотландия
0:1
Шу тариқа Гаити гуруҳда тўртинчи ўринни эгаллаб, турнирни эрта якунлади.
Натижа ёмон, аммо ҳикоя катта эди
Бир қарашда учта мағлубият — муваффақиятсизлик. Аммо Гаити ҳолатида масала фақат ҳисобларда эмас.
Жамоа ярим асрдан кўпроқ вақтдан кейин Жаҳон чемпионатига қайтди. Бу мамлакат футболи, мухлислар ва бутун Гаити жамияти учун руҳий жиҳатдан катта воқеа бўлди.
Минье шогирдлари гуруҳдан чиқа олмаган бўлса-да, улар Гаити футболини яна жаҳон саҳнасига олиб чиқди. Баъзан футболда энг катта ғалаба кубок эмас, қайта ишониш ҳисси бўлади.
Федерация миннатдорлик билдирди
FHF расмий баёнотида Миньенинг Гаити футболи ривожига қўшган ҳиссаси учун самимий миннатдорлик билдирди.
Федерация мураббийнинг фаолияти Гаити терма жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионатига тарихий йўлланма олгани билан эсда қолишини таъкидлади.
Бу баёнот мураббий билан хайрлашув кескин можаро эмас, балки ҳурмат билан якунланган ҳамкорлик сифатида кўрилганини англатади.
Энди Гаитида янги босқич бошланади
Миньенинг кетиши Гаити терма жамоаси учун янги саволларни очади. Энди федерацияга жамоани кейинги саралашлар ва халқаро мусобақаларга тайёрлайдиган янги мутахассис топиш вазифаси турибди.
Муҳими, Гаити ЖЧ-2026дан кейин ортга эмас, олдинга қараши керак. Чунки тарихий йўлланма тасодифий воқеа сифатида қолиб кетмаслиги учун тизимли иш давом этиши шарт.
Янги мураббийдан асосий вазифа — Минье бошлаган жараённи йўқотмаслик, жамоани рақобатбардош қилиш ва гуруҳ босқичидаги оғир сабоқлардан тўғри хулоса чиқариш бўлади.
Минье номи тарихда қолади
Себастьен Минье Гаити термасидан кетди. Аммо унинг номи мамлакат футбол тарихида қолади.
Чунки у жамоани 52 йиллик танаффусдан кейин Жаҳон чемпионатига олиб чиққан мураббий сифатида эсда қолади. Мундиалдаги натижалар баҳс қилиниши мумкин, аммо тарихий йўлланма — алоҳида саҳифа.
Энди савол бошқа: Гаити бу тарихий қайтишни келажакда барқарор ўсишга айлантира оладими?
…