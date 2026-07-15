52 йил деганда терма жамоани ЖЧ-2026га олиб чиққан мураббий кетди

·0·Спорт
52 йил деганда терма жамоани ЖЧ-2026га олиб чиққан мураббий кетди

Гаити миллий жамоаси учун тарихий ЖЧ-2026дан кейин кутилмаган қарор қабул қилинди. Терма жамоани 52 йиллик танаффусдан сўнг мундиалга олиб чиққан Себастьен Минье бош мураббийлик лавозимини тарк этди.

Тарихий йўлланмадан кейин хайрлашув

Гаити футбол федерацияси 53 ёшли француз мутахассиси Себастьен Минье билан ҳамкорлик якунланганини расман маълум қилди.

Қайд этилишича, шартнома томонларнинг ўзаро келишувига кўра бекор қилинган. Федерация мураббийга терма жамоа бошидаги профессионализми, ишга садоқати ва фидойилиги учун миннатдорлик билдирди.

Бу хайрлашув оддий кадр ўзгариши эмас. Чунки Минье Гаити футболи тарихида алоҳида из қолдирди — у жамоани 1974 йилдан кейин илк бор Жаҳон чемпионатига олиб чиқди.

52 йиллик кутишга нуқта қўйган мураббий

Гаити учун ЖЧ-2026га чиқиш бутун мамлакат футболида катта воқеа бўлди. Жамоа орадан 52 йил ўтиб, яна дунёнинг энг нуфузли турнирида иштирок этиш имконига эга бўлди.

Минье айнан шу натижа билан ёдда қолади. Федерация ҳам ўз баёнотида унинг иши Гаити термасига тарихий йўлланма келтирганини алоҳида таъкидлади.

Мураббий

Себастьен Минье

Миллати

Франция

Ёши

53

Гаитида иш бошлаган йили

2024

Асосий ютуғи

ЖЧ-2026 йўлланмаси

Қарор

шартнома ўзаро келишув билан бекор қилинди

Мундиалда натижа оғир бўлди

Гаити учун жаҳон чемпионатида иштирок этишнинг ўзи тарихий ютуқ эди. Аммо майдонда жамоа учун синовлар жуда оғир кечди.

“С” гуруҳида Гаити Бразилия, Марокаш ва Шотландия билан тўқнаш келди. Жамоа учала ўйинда ҳам мағлуб бўлди:

Рақиб

Натижа

Бразилия

0:3

Марокаш

2:4

Шотландия

0:1

Шу тариқа Гаити гуруҳда тўртинчи ўринни эгаллаб, турнирни эрта якунлади.

Натижа ёмон, аммо ҳикоя катта эди

Бир қарашда учта мағлубият — муваффақиятсизлик. Аммо Гаити ҳолатида масала фақат ҳисобларда эмас.

Жамоа ярим асрдан кўпроқ вақтдан кейин Жаҳон чемпионатига қайтди. Бу мамлакат футболи, мухлислар ва бутун Гаити жамияти учун руҳий жиҳатдан катта воқеа бўлди.

Минье шогирдлари гуруҳдан чиқа олмаган бўлса-да, улар Гаити футболини яна жаҳон саҳнасига олиб чиқди. Баъзан футболда энг катта ғалаба кубок эмас, қайта ишониш ҳисси бўлади.

Федерация миннатдорлик билдирди

FHF расмий баёнотида Миньенинг Гаити футболи ривожига қўшган ҳиссаси учун самимий миннатдорлик билдирди.

Федерация мураббийнинг фаолияти Гаити терма жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионатига тарихий йўлланма олгани билан эсда қолишини таъкидлади.

Бу баёнот мураббий билан хайрлашув кескин можаро эмас, балки ҳурмат билан якунланган ҳамкорлик сифатида кўрилганини англатади.

Энди Гаитида янги босқич бошланади

Миньенинг кетиши Гаити терма жамоаси учун янги саволларни очади. Энди федерацияга жамоани кейинги саралашлар ва халқаро мусобақаларга тайёрлайдиган янги мутахассис топиш вазифаси турибди.

Муҳими, Гаити ЖЧ-2026дан кейин ортга эмас, олдинга қараши керак. Чунки тарихий йўлланма тасодифий воқеа сифатида қолиб кетмаслиги учун тизимли иш давом этиши шарт.

Янги мураббийдан асосий вазифа — Минье бошлаган жараённи йўқотмаслик, жамоани рақобатбардош қилиш ва гуруҳ босқичидаги оғир сабоқлардан тўғри хулоса чиқариш бўлади.

Минье номи тарихда қолади

Себастьен Минье Гаити термасидан кетди. Аммо унинг номи мамлакат футбол тарихида қолади.

Чунки у жамоани 52 йиллик танаффусдан кейин Жаҳон чемпионатига олиб чиққан мураббий сифатида эсда қолади. Мундиалдаги натижалар баҳс қилиниши мумкин, аммо тарихий йўлланма — алоҳида саҳифа.

Энди савол бошқа: Гаити бу тарихий қайтишни келажакда барқарор ўсишга айлантира оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямалнинг уйига ҳужум: Испания ғалабасидан сўнг юз берган қўрқинчли воқеаЛамине Ямалнинг уйига ҳужум: Испания ғалабасидан сўнг юз берган қўрқинчли воқеаБугун, 18:18ЖЧ-2026. Англия — Аргентина: финалга бир қадам қолдиЖЧ-2026. Англия — Аргентина: финалга бир қадам қолдиБугун, 18:05Скалони танқидларга жавоб берди: Аргентина ҳали тирик...Скалони танқидларга жавоб берди: Аргентина ҳали тирик...Бугун, 16:59Лионель Месси тўхтатиб бўлмас куч: Аргентина ва Англия ўртасидаги ярим финал олдидан огоҳлантиришЛионель Месси тўхтатиб бўлмас куч: Аргентина ва Англия ўртасидаги ярим финал олдидан огоҳлантиришБугун, 16:56Килиан Мбаппе мағлубиятни тан олди: “Футбол ҳеч кимни кутмайди”Килиан Мбаппе мағлубиятни тан олди: “Футбол ҳеч кимни кутмайди”Бугун, 16:56Майкл Оуен Англия терма жамоаси вингерларини танқид қилди: Улар кутилган ўйинни кўрсатмаяптиМайкл Оуен Англия терма жамоаси вингерларини танқид қилди: Улар кутилган ўйинни кўрсатмаяптиБугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди