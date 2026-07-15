Андрей Сантос нега Челси жамоасини Манчестер Юнайтедга алмаштиришга қарор қилди?

·30·Спорт
Андрей Сантос нега Челси жамоасини Манчестер Юнайтедга алмаштиришга қарор қилди?

Бразилиялик иқтидорли ярим ҳимоячи Андрей Сантос Лондоннинг Челси клубини тарк этиб, Манчестер Юнайтед сафига қўшилишга қарор қилди. Ушбу трансфернинг асосий сабаби футболчининг Стамфорд Бридге стадионида асосий таркибга кириш имкониятлари кескин камайиб кетгани билан боғлиқ. Даилй Маил нашри хабарига кўра, Сантоснинг ўзи клуб раҳбариятидан трансферни сўраган ва Манчестер клуби ушбу келишув учун жами 50 миллион фунт стерлинг (48+2 кўринишида) тўлайдиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Челси таркибида ярим ҳимоя чизиғидаги рақобатнинг ҳаддан ташқари юқорилиги бразилиялик футболчини хавотирга солди. Моисес Кайседо билан янги шартнома имзоланиши, Энзо Фернандезнинг трансфер нархи 120 миллион фунт этиб белгиланиши ҳамда Ромео Лавиа ва Дарио Эссуго каби футболчиларнинг борлиги Сантоснинг майдонга тушиш вақтини сезиларли даражада чеклаб қўйди. Шунингдек, Лондон клубининг жорий мавсумда еврокубокларда иштирок этмаслиги ротация имкониятларини янада камайтирди.

Мураббий билан боғлиқ муаммолар ва хатолар

Андрей Сантоснинг Челси таркибидан четлатилишига унинг майдондаги баъзи хатолари ҳам сабаб бўлган. Хусусан, Брайтон жамоасига қарши баҳсда унинг ноаниқ узатмаси Тревоҳ Чалобаҳнинг майдондан четлатилишига ва жамоанинг 1-3 ҳисобида мағлуб бўлишига олиб келди. Ўша пайтдаги мураббий Энзо Мареска ушбу хатодан сўнг футболчига бўлган ишончини йўқотди ва уни асосан иккинчи даражали кубок ўйинларида майдонга тушира бошлади.

Вазиятни ўзгартириш учун тайинланган Лиам Росениор билан муносабатлар ҳам кутилганидек кечмади. Гарчи улар аввалроқ Страцбург клубида муваффақиятли ҳамкорлик қилган бўлсалар-да, феврал ойида Бернли билан ўйинда юзага келган вазият ҳаммасини бузди. Сўнгги дақиқаларда Зиан Флемминг томонидан урилган голда Сантоснинг хатоси бор деб топилди ва бу мураббийнинг қаттиқ танқидига сабаб бўлди.

Манчестер Юнайтед эса футболчининг ривожланиши учун яхшироқ платформа таклиф қилди. Олд Траффордда Сантосга асосий таркибдан жой вада қилинган, бу эса унинг Бразилия терма жамоасидаги ўрнини мустаҳкамлаш учун жуда муҳимдир. Челси аввалроқ Вест Хем жамоасининг 45 миллион фунтлик таклифини рад этган бўлса-да, футболчининг қатъий қарори сабабли уни сотишга мажбур бўлди.

Ушбу трансфер Англия Премер-лигасининг жорий мавсумдаги энг шов-шувли келишувларидан бири бўлди. Манчестер Юнайтед ёш иқтидор эгасини ўз сафига қўшиб олиш орқали марказий чизиқни кучайтиришни мақсад қилган. Челси учун эса бу битим молиявий фейр-плей қоидаларига амал қилиш ва таркибни бироз қисқартириш учун қулай имконият бўлиб хизмат қилди.

Андрей СантосМанчестер ЮнайтедЧелсиТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

8 вазн, 6 медаль: боксчи қизларимиз Осиёда биринчи бўлишди!8 вазн, 6 медаль: боксчи қизларимиз Осиёда биринчи бўлишди!Бугун, 19:53Гринвуд “Фенербаҳче”да: 39 млн евролик катта трансферГринвуд “Фенербаҳче”да: 39 млн евролик катта трансферБугун, 19:49Лионель Месси феноменининг сири: Собиқ жамоадошлари афсонавий футболчининг характерини очиб бердиЛионель Месси феноменининг сири: Собиқ жамоадошлари афсонавий футболчининг характерини очиб бердиБугун, 19:20Челси янги давр остонасида: Хаби Алонсо жамоада қатъий тартиб-интизом ўрнатмоқдаЧелси янги давр остонасида: Хаби Алонсо жамоада қатъий тартиб-интизом ўрнатмоқдаБугун, 18:59 52 йил деганда терма жамоани ЖЧ-2026га олиб чиққан мураббий кетди 52 йил деганда терма жамоани ЖЧ-2026га олиб чиққан мураббий кетдиБугун, 18:57Galatasaray кутилмаган трансферга қўл урмоқчи: Фил Фоден Туркияга кўчиб ўтиши мумкинGalatasaray кутилмаган трансферга қўл урмоқчи: Фил Фоден Туркияга кўчиб ўтиши мумкинБугун, 18:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди