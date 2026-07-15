Андрей Сантос нега Челси жамоасини Манчестер Юнайтедга алмаштиришга қарор қилди?
Бразилиялик иқтидорли ярим ҳимоячи Андрей Сантос Лондоннинг Челси клубини тарк этиб, Манчестер Юнайтед сафига қўшилишга қарор қилди. Ушбу трансфернинг асосий сабаби футболчининг Стамфорд Бридге стадионида асосий таркибга кириш имкониятлари кескин камайиб кетгани билан боғлиқ. Даилй Маил нашри хабарига кўра, Сантоснинг ўзи клуб раҳбариятидан трансферни сўраган ва Манчестер клуби ушбу келишув учун жами 50 миллион фунт стерлинг (48+2 кўринишида) тўлайдиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Челси таркибида ярим ҳимоя чизиғидаги рақобатнинг ҳаддан ташқари юқорилиги бразилиялик футболчини хавотирга солди. Моисес Кайседо билан янги шартнома имзоланиши, Энзо Фернандезнинг трансфер нархи 120 миллион фунт этиб белгиланиши ҳамда Ромео Лавиа ва Дарио Эссуго каби футболчиларнинг борлиги Сантоснинг майдонга тушиш вақтини сезиларли даражада чеклаб қўйди. Шунингдек, Лондон клубининг жорий мавсумда еврокубокларда иштирок этмаслиги ротация имкониятларини янада камайтирди.
Мураббий билан боғлиқ муаммолар ва хатоларАндрей Сантоснинг Челси таркибидан четлатилишига унинг майдондаги баъзи хатолари ҳам сабаб бўлган. Хусусан, Брайтон жамоасига қарши баҳсда унинг ноаниқ узатмаси Тревоҳ Чалобаҳнинг майдондан четлатилишига ва жамоанинг 1-3 ҳисобида мағлуб бўлишига олиб келди. Ўша пайтдаги мураббий Энзо Мареска ушбу хатодан сўнг футболчига бўлган ишончини йўқотди ва уни асосан иккинчи даражали кубок ўйинларида майдонга тушира бошлади.
Вазиятни ўзгартириш учун тайинланган Лиам Росениор билан муносабатлар ҳам кутилганидек кечмади. Гарчи улар аввалроқ Страцбург клубида муваффақиятли ҳамкорлик қилган бўлсалар-да, феврал ойида Бернли билан ўйинда юзага келган вазият ҳаммасини бузди. Сўнгги дақиқаларда Зиан Флемминг томонидан урилган голда Сантоснинг хатоси бор деб топилди ва бу мураббийнинг қаттиқ танқидига сабаб бўлди.
Манчестер Юнайтед эса футболчининг ривожланиши учун яхшироқ платформа таклиф қилди. Олд Траффордда Сантосга асосий таркибдан жой вада қилинган, бу эса унинг Бразилия терма жамоасидаги ўрнини мустаҳкамлаш учун жуда муҳимдир. Челси аввалроқ Вест Хем жамоасининг 45 миллион фунтлик таклифини рад этган бўлса-да, футболчининг қатъий қарори сабабли уни сотишга мажбур бўлди.
Ушбу трансфер Англия Премер-лигасининг жорий мавсумдаги энг шов-шувли келишувларидан бири бўлди. Манчестер Юнайтед ёш иқтидор эгасини ўз сафига қўшиб олиш орқали марказий чизиқни кучайтиришни мақсад қилган. Челси учун эса бу битим молиявий фейр-плей қоидаларига амал қилиш ва таркибни бироз қисқартириш учун қулай имконият бўлиб хизмат қилди.
…