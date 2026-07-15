8 вазн, 6 медаль: боксчи қизларимиз Осиёда биринчи бўлишди!
Индонезия пойтахти Жакартада ўтаётган бокс бўйича ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатида Ўзбекистон қизлари катта натижа қайд этди. U19 тоифасида вакилларимиз 4 та олтин ва 2 та кумуш медаль билан умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади.
Жакартадаги рингда ўзбекча характер
Ўзбекистонлик қизлар чемпионатда 10 та вазн тоифасининг 8 тасида иштирок этди. Шунга қарамай, терма жамоамиз 6 та медаль жамғариб, қитъада энг кучли жамоага айланди.
Бу натижа фақат медаллар сони билан эмас, сифат билан ҳам аҳамиятли. 6 та медалнинг 4 таси олтин экани қизларимиз финалларда қанчалик ишончли ҳаракат қилганини кўрсатади.
Олтин медаль соҳибалари
Жакартада Ўзбекистон байроғини энг юқорига кўтарган боксчи қизларимиз:
Вазн
Боксчи
-54 кг
Сабрина Чакоманова
-60 кг
Севара Маматова
-65 кг
Рушанабону Исоева
-75 кг
Самира Турғунова
Сабрина Чакоманова, Севара Маматова, Рушанабону Исоева ва Самира Турғунова ўз вазнларида қитъа чемпионлигини қўлга киритди. Бу ёш спортчилар учун катта ғалаба, Ўзбекистон бокс мактаби учун эса яна бир кучли сигнал бўлди.
Кумуш ҳам кам натижа эмас
Финалгача етиб боришнинг ўзи Осиё чемпионатида катта меҳнат талаб қилади. Назокат Мардонова ва Мафтуна Янгиева ҳам ўз вазнларида кумуш медаль билан шоҳсупага кўтарилди.
Вазн
Боксчи
-51 кг
Назокат Мардонова
-70 кг
Мафтуна Янгиева
Улар финалда олтингача бир қадам қолган бўлса-да, терма жамоанинг умумий ғалабасига муҳим ҳисса қўшди.
8 иштирок, 6 медаль — жуда кучли кўрсаткич
Бу натижанинг энг эътиборли томони шундаки, Ўзбекистон қизлари барча 10 та вазнда эмас, 8 та вазнда рингга чиққан. Шундай ҳолатда 6 та медаль қўлга киритиш жуда юқори самарадорлик ҳисобланади.
Оддий қилиб айтганда, рингга чиққан деярли ҳар бир спортчимиз медаль учун жиддий курашди. Бу эса фақат алоҳида иқтидорлар эмас, бутун тизим ишлаётганини кўрсатади.
Ўзбекистон боксида янги авлод ўсмоқда
Сўнгги йилларда Ўзбекистон бокси нафақат катталар, балки ёшлар ва қизлар ўртасида ҳам натижа бера бошлади. Жакартадаги ғалаба ана шу жараённинг давоми бўлди.
U19 тоифасидаги бундай натижа келажак учун катта умид беради. Чунки бу спортчилар яқин йилларда ёшлар, U23 ва катталар терма жамоаси таркибида ҳам Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилиши мумкин.
Қитъа чемпионлиги — катта ишонч
Умумжамоа ҳисобида биринчи ўрин — тасодифий натижа эмас. Бу тайёргарлик, интизом, мураббийлар меҳнати ва рингдаги характернинг умумий маҳсули.
Жакартадаги мусобақа Ўзбекистон қизлар бокси энди Осиё миқёсида жиддий кучга айланганини яна бир бор исботлади.
Энг муҳими, бу ғалаба ёш спортчиларга катта ишонч беради. Чунки Осиёда биринчи бўлган жамоа эртага жаҳон аренасида ҳам катта мақсадлар қўйиши табиий.
Жакартадан келган кучли хабар
4 та олтин, 2 та кумуш ва умумжамоа ҳисобида биринчи ўрин — бу Ўзбекистон спорти учун қувонарли хабар. Айниқса, бу натижани ёш қизлар қўлга киритгани янада муҳим.
Энди навбат — бу авлодни тўғри қўллаб-қувватлаш, уларга халқаро тажриба бериш ва катта мусобақаларга тайёрлашда.
Сизнингча, бугунги U19 қизларимиздан қай бири келажакда катталар терма жамоасининг етакчисига айланиши мумкин?
…