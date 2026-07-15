8 вазн, 6 медаль: боксчи қизларимиз Осиёда биринчи бўлишди!

·29·Спорт
8 вазн, 6 медаль: боксчи қизларимиз Осиёда биринчи бўлишди!

Индонезия пойтахти Жакартада ўтаётган бокс бўйича ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатида Ўзбекистон қизлари катта натижа қайд этди. U19 тоифасида вакилларимиз 4 та олтин ва 2 та кумуш медаль билан умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади.

Жакартадаги рингда ўзбекча характер

Ўзбекистонлик қизлар чемпионатда 10 та вазн тоифасининг 8 тасида иштирок этди. Шунга қарамай, терма жамоамиз 6 та медаль жамғариб, қитъада энг кучли жамоага айланди.

Бу натижа фақат медаллар сони билан эмас, сифат билан ҳам аҳамиятли. 6 та медалнинг 4 таси олтин экани қизларимиз финалларда қанчалик ишончли ҳаракат қилганини кўрсатади.

Олтин медаль соҳибалари

Жакартада Ўзбекистон байроғини энг юқорига кўтарган боксчи қизларимиз:

Вазн

Боксчи

-54 кг

Сабрина Чакоманова

-60 кг

Севара Маматова

-65 кг

Рушанабону Исоева

-75 кг

Самира Турғунова

Сабрина Чакоманова, Севара Маматова, Рушанабону Исоева ва Самира Турғунова ўз вазнларида қитъа чемпионлигини қўлга киритди. Бу ёш спортчилар учун катта ғалаба, Ўзбекистон бокс мактаби учун эса яна бир кучли сигнал бўлди.

Кумуш ҳам кам натижа эмас

Финалгача етиб боришнинг ўзи Осиё чемпионатида катта меҳнат талаб қилади. Назокат Мардонова ва Мафтуна Янгиева ҳам ўз вазнларида кумуш медаль билан шоҳсупага кўтарилди.

Вазн

Боксчи

-51 кг

Назокат Мардонова

-70 кг

Мафтуна Янгиева

Улар финалда олтингача бир қадам қолган бўлса-да, терма жамоанинг умумий ғалабасига муҳим ҳисса қўшди.

8 иштирок, 6 медаль — жуда кучли кўрсаткич

Бу натижанинг энг эътиборли томони шундаки, Ўзбекистон қизлари барча 10 та вазнда эмас, 8 та вазнда рингга чиққан. Шундай ҳолатда 6 та медаль қўлга киритиш жуда юқори самарадорлик ҳисобланади.

Оддий қилиб айтганда, рингга чиққан деярли ҳар бир спортчимиз медаль учун жиддий курашди. Бу эса фақат алоҳида иқтидорлар эмас, бутун тизим ишлаётганини кўрсатади.

Ўзбекистон боксида янги авлод ўсмоқда

Сўнгги йилларда Ўзбекистон бокси нафақат катталар, балки ёшлар ва қизлар ўртасида ҳам натижа бера бошлади. Жакартадаги ғалаба ана шу жараённинг давоми бўлди.

U19 тоифасидаги бундай натижа келажак учун катта умид беради. Чунки бу спортчилар яқин йилларда ёшлар, U23 ва катталар терма жамоаси таркибида ҳам Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилиши мумкин.

Қитъа чемпионлиги — катта ишонч

Умумжамоа ҳисобида биринчи ўрин — тасодифий натижа эмас. Бу тайёргарлик, интизом, мураббийлар меҳнати ва рингдаги характернинг умумий маҳсули.

Жакартадаги мусобақа Ўзбекистон қизлар бокси энди Осиё миқёсида жиддий кучга айланганини яна бир бор исботлади.

Энг муҳими, бу ғалаба ёш спортчиларга катта ишонч беради. Чунки Осиёда биринчи бўлган жамоа эртага жаҳон аренасида ҳам катта мақсадлар қўйиши табиий.

Жакартадан келган кучли хабар

4 та олтин, 2 та кумуш ва умумжамоа ҳисобида биринчи ўрин — бу Ўзбекистон спорти учун қувонарли хабар. Айниқса, бу натижани ёш қизлар қўлга киритгани янада муҳим.

Энди навбат — бу авлодни тўғри қўллаб-қувватлаш, уларга халқаро тажриба бериш ва катта мусобақаларга тайёрлашда.

Сизнингча, бугунги U19 қизларимиздан қай бири келажакда катталар терма жамоасининг етакчисига айланиши мумкин?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андрей Сантос нега Челси жамоасини Манчестер Юнайтедга алмаштиришга қарор қилди?Андрей Сантос нега Челси жамоасини Манчестер Юнайтедга алмаштиришга қарор қилди?Бугун, 19:53Гринвуд “Фенербаҳче”да: 39 млн евролик катта трансферГринвуд “Фенербаҳче”да: 39 млн евролик катта трансферБугун, 19:49Лионель Месси феноменининг сири: Собиқ жамоадошлари афсонавий футболчининг характерини очиб бердиЛионель Месси феноменининг сири: Собиқ жамоадошлари афсонавий футболчининг характерини очиб бердиБугун, 19:20Челси янги давр остонасида: Хаби Алонсо жамоада қатъий тартиб-интизом ўрнатмоқдаЧелси янги давр остонасида: Хаби Алонсо жамоада қатъий тартиб-интизом ўрнатмоқдаБугун, 18:59 52 йил деганда терма жамоани ЖЧ-2026га олиб чиққан мураббий кетди 52 йил деганда терма жамоани ЖЧ-2026га олиб чиққан мураббий кетдиБугун, 18:57Galatasaray кутилмаган трансферга қўл урмоқчи: Фил Фоден Туркияга кўчиб ўтиши мумкинGalatasaray кутилмаган трансферга қўл урмоқчи: Фил Фоден Туркияга кўчиб ўтиши мумкинБугун, 18:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди