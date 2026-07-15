Redmi Ноте 17 тақдим этилди: 7 дюймли улкан экран ва 8000 мАс сиғимли аккумулятор
Xiaomi компаниясининг Redmi бренди ўзининг ҳамёнбоп смартфонлар қаторини янгилади ва кутилмаган техник хусусиятларга эга Redmi Ноте 17 моделини намойиш этди. Янги қурилма ўзининг улкан дисплейи ва рекорд даражадаги энергия сиғими билан замонавий смартфонлар бозорида алоҳида ажралиб турибди. Бу модел нафақат оддий фойдаланувчилар, балки контент истеъмол қилишни хуш кўрувчилар учун ҳам ажойиб танлов бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфоннинг энг асосий жиҳати — бу 7 дюймли OLED дисплейдир. Бундай ўлчам смартфонни деярли планшетлар тоифасига яқинлаштиради. Дисплей 2396 х 1080 пикселли рухсатга, 120 Гс янгиланиш тезлигига ва 1800 кд/m2 гача бўлган энг юқори ёрқинликка эга. ixbt.com маълумотига кўра, экранга бармоқ изи сканери ўрнатилган, шунингдек, нам қўллар билан ишлаш имконини берувчи Вет Тоуч 2.0 ва махсус қўлқоп режимлари жорий этилган.
Қувват ва самарадорликRedmi Ноте 17 ўзининг автоном ишлаш қобилияти билан кўпчиликни ҳайратда қолдириши аниқ. Қурилма 8000 мАс сиғимли улкан аккумулятор билан жиҳозланган бўлиб, у одатдаги фойдаланиш режимида 2,3 суткагача қувват сақлай олади. Бу кўрсаткич бугунги кундаги аксарият флагманлардан икки баравар кўпдир. Қурилма 45 В қувватли тезкор қувватлаш ва 22,5 В қувватли тескари симли қувватлаш функцияларини қўллаб-қувватлайди.
Смартфоннинг ички қисмида 4 нанометрли технологик жараён асосида тайёрланган Snapdragon 4 Ген 4 процессори ўрнатилган. Қурилма 8 GB гача LPDDR4X оператив хотира ва 256 GB гача UFS 2.2 доимий хотира билан таъминланган. Энг эътиборли жиҳати, фойдаланувчилар микроСД карталари ёрдамида хотирани 2 TB гача кенгайтиришлари мумкин, бу эса катта ҳажмдаги видео ва файлларни сақлаш имконини беради.
Камера ва ақлли функцияларКамера имкониятларига тўхталадиган бўлсак, асосий датчик 50 мегапикселли аниқликда суратга олади, олд камера эса 8 мегапикселни ташкил этади. Қурилма янги HyperOS 3 операцион тизими бошқарувида ишлайди. Тизим сунъий интеллектга асосланган бир қатор хавфсизлик функцияларига эга, жумладан, фирибгар қўнғироқларни аниқлаш ва видеоқўнғироқлар пайтида юзни сохталаштириш (деэпфаке) ҳолатларини таниш имконияти мавжуд.
Смартфоннинг бошқа техник хусусиятлари қуйидагиларни ўз ичига олади:
- IP65 даражасидаги чанг ва сувдан ҳимоя;
- NFC модули ва маиший техникани бошқариш учун инфрақизил порт;
- Қора, оч фируза ва бинафшаранг корпус вариантлари;
- Икки томонлама симли қувватлаш имконияти.
Redmi Ноте 17 нархи хотира ҳажмига қараб фарқланади. 6/128 GB талқини тахминан 180 доллардан бошланади, энг юқори 8/256 GB модел эса 223 доллар атрофида баҳоланмоқда. Ўзбекистон бозорида ушбу нархлар божхона ва логистика харажатлари ҳисобига бироз юқорироқ бўлиши мумкин, бироқ у ўз тоифасидаги энг рақобатбардош қурилмалардан бири бўлиб қолиши шубҳасиз.
…