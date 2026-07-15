Redmi Ноте 17 тақдим этилди: 7 дюймли улкан экран ва 8000 мАс сиғимли аккумулятор

·128·Техно
Redmi Ноте 17 тақдим этилди: 7 дюймли улкан экран ва 8000 мАс сиғимли аккумулятор

Xiaomi компаниясининг Redmi бренди ўзининг ҳамёнбоп смартфонлар қаторини янгилади ва кутилмаган техник хусусиятларга эга Redmi Ноте 17 моделини намойиш этди. Янги қурилма ўзининг улкан дисплейи ва рекорд даражадаги энергия сиғими билан замонавий смартфонлар бозорида алоҳида ажралиб турибди. Бу модел нафақат оддий фойдаланувчилар, балки контент истеъмол қилишни хуш кўрувчилар учун ҳам ажойиб танлов бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфоннинг энг асосий жиҳати — бу 7 дюймли OLED дисплейдир. Бундай ўлчам смартфонни деярли планшетлар тоифасига яқинлаштиради. Дисплей 2396 х 1080 пикселли рухсатга, 120 Гс янгиланиш тезлигига ва 1800 кд/m2 гача бўлган энг юқори ёрқинликка эга. ixbt.com маълумотига кўра, экранга бармоқ изи сканери ўрнатилган, шунингдек, нам қўллар билан ишлаш имконини берувчи Вет Тоуч 2.0 ва махсус қўлқоп режимлари жорий этилган.

Қувват ва самарадорлик

Redmi Ноте 17 ўзининг автоном ишлаш қобилияти билан кўпчиликни ҳайратда қолдириши аниқ. Қурилма 8000 мАс сиғимли улкан аккумулятор билан жиҳозланган бўлиб, у одатдаги фойдаланиш режимида 2,3 суткагача қувват сақлай олади. Бу кўрсаткич бугунги кундаги аксарият флагманлардан икки баравар кўпдир. Қурилма 45 В қувватли тезкор қувватлаш ва 22,5 В қувватли тескари симли қувватлаш функцияларини қўллаб-қувватлайди.

Смартфоннинг ички қисмида 4 нанометрли технологик жараён асосида тайёрланган Snapdragon 4 Ген 4 процессори ўрнатилган. Қурилма 8 GB гача LPDDR4X оператив хотира ва 256 GB гача UFS 2.2 доимий хотира билан таъминланган. Энг эътиборли жиҳати, фойдаланувчилар микроСД карталари ёрдамида хотирани 2 TB гача кенгайтиришлари мумкин, бу эса катта ҳажмдаги видео ва файлларни сақлаш имконини беради.

Камера ва ақлли функциялар

Камера имкониятларига тўхталадиган бўлсак, асосий датчик 50 мегапикселли аниқликда суратга олади, олд камера эса 8 мегапикселни ташкил этади. Қурилма янги HyperOS 3 операцион тизими бошқарувида ишлайди. Тизим сунъий интеллектга асосланган бир қатор хавфсизлик функцияларига эга, жумладан, фирибгар қўнғироқларни аниқлаш ва видеоқўнғироқлар пайтида юзни сохталаштириш (деэпфаке) ҳолатларини таниш имконияти мавжуд.

Смартфоннинг бошқа техник хусусиятлари қуйидагиларни ўз ичига олади:

  • IP65 даражасидаги чанг ва сувдан ҳимоя;
  • NFC модули ва маиший техникани бошқариш учун инфрақизил порт;
  • Қора, оч фируза ва бинафшаранг корпус вариантлари;
  • Икки томонлама симли қувватлаш имконияти.

Redmi Ноте 17 нархи хотира ҳажмига қараб фарқланади. 6/128 GB талқини тахминан 180 доллардан бошланади, энг юқори 8/256 GB модел эса 223 доллар атрофида баҳоланмоқда. Ўзбекистон бозорида ушбу нархлар божхона ва логистика харажатлари ҳисобига бироз юқорироқ бўлиши мумкин, бироқ у ўз тоифасидаги энг рақобатбардош қурилмалардан бири бўлиб қолиши шубҳасиз.

RedmiXiaomiСмартфонSnapdragonHyperOS
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy S26 Ultra экранида қизил доғлар пайдо бўлмоқда: Samsung суриштирув бошладиGalaxy S26 Ultra экранида қизил доғлар пайдо бўлмоқда: Samsung суриштирув бошладиБугун, 20:27Япония муваффақиятсизликлардан сўнг Эпсилон С ракетасини қайта синовдан ўтказадиЯпония муваффақиятсизликлардан сўнг Эпсилон С ракетасини қайта синовдан ўтказадиБугун, 19:56Spotify болалар учун мўлжалланган назорат функциясини бепул фойдаланувчиларга очдиSpotify болалар учун мўлжалланган назорат функциясини бепул фойдаланувчиларга очдиБугун, 19:55Ҳиндистон смартфон ишлаб чиқаришда Хитой гегемонлигига чек қўймоқчиҲиндистон смартфон ишлаб чиқаришда Хитой гегемонлигига чек қўймоқчиБугун, 19:53АҚШ Россиянинг «ўқ ўтмас» хостинг провайдерларини кибержиноятларда айбладиАҚШ Россиянинг «ўқ ўтмас» хостинг провайдерларини кибержиноятларда айбладиБугун, 19:23Моторола Эдге 70 Max тақдим этилди: 7100 мА·соатли аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5Моторола Эдге 70 Max тақдим этилди: 7100 мА·соатли аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5Бугун, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди