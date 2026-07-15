Spotify болалар учун мўлжалланган назорат функциясини бепул фойдаланувчиларга очди

·24·Техно
Spotify болалар учун мўлжалланган назорат функциясини бепул фойдаланувчиларга очди

Дунёнинг энг йирик мусиқий стриминг платформаси бўлмиш Spotify ота-оналар учун ўз фарзандларининг аккаунтларини бошқариш имкониятини тақдим этувчи функцияни кенгайтиришини эълон қилди. Эндиликда ушбу имкониятдан нафақат пуллик обуна эгалари, балки хизматнинг бепул талқинидан фойдаланувчилар ҳам фойдаланишлари мумкин бўлади. Бу қадам рақамли хавфсизлик ва болалар учун контентни саралаш масаласи глобал миқёсда долзарблашиб бораётган бир пайтда амалга оширилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа дастлаб 2024-йилнинг бошида фақат Премиум обуначилар учун синов тариқасида ишга туширилган эди. Эндиликда АҚШ, Буюк Британия, Австралия, Франция, Германия ва Нидерландия каби давлатлардаги бепул фойдаланувчилар ҳам ўз фарзандлари учун махсус "Бошқариладиган аккаунт" (Манагед Аккоунт) яратишлари мумкин. Spotify ушбу функцияни яқин орада бошқа минтақаларда, жумладан, Марказий Осиё бозорида ҳам жорий этишни режалаштирмоқда.

Ота-оналар учун кенгайтирилган назорат имкониятлари

Янги тизимнинг энг катта афзаллиги шундаки, болаларнинг мусиқий танлови ота-оналарнинг шахсий алгоритмларига таъсир қилмайди. Яни, фарзандингизнинг севимли мультфильм қўшиқлари сизнинг йиллик Spotify Враппед ҳисоботингизда ёки шахсий тавсияларингизда пайдо бўлмайди. Шу билан бирга, болалар ўзларининг плейлистларини яратишлари, ёқтирган тароналарини сақлашлари ва ёшига мос равишда шакллантирилган шахсий тавсияларни олишлари мумкин.

Хавфсизлик нуқтаи назаридан, Spotify бир қатор чекловларни жорий этган. Стандарт созламаларга кўра, болалар аккаунтида қуйидаги чекловлар амал қилади:

  • Барча турдаги "Эхплисит" (ҳақоратли ёки катталар учун мўлжалланган) сўзлари бор қўшиқлар автоматик равишда блокланади;
  • Видео контентларни томоша қилиш имконияти ўчириб қўйилади;
  • Хабар алмашиш каби интерактив функциялар чекланади.
Ота-оналар фарзандларининг аккаунтини тўлиқ назорат қилишлари, маълум бир ижрочиларни ёки қўшиқларни тинглашни тақиқлашлари мумкин. Бу Spotify Кидс иловасидан кўра қулайроқ ечим ҳисобланади, чунки у асосий илова ичида ишлайди ва фойдаланувчига кўпроқ мослашувчанлик беради.

Созлаш тартиби ва технологик тенденциялар

Бошқариладиган аккаунтни созлаш учун оилавий режа эгалари иловадаги созламалар бўлимига кириб, "Адд а Мембер" (Аъзо қўшиш) тугмасини босишлари ва 13 ёшгача бўлган тингловчини қўшиш бандини танлашлари кифоя. Шундан сўнг, боланинг исми ва контент бўйича афзалликлари белгиланади. Ота-оналар исталган вақтда ушбу созламаларни ўзгартириш ҳуқуқига эга.

Spotify томонидан амалга оширилаётган ушбу ўзгаришлар йирик технологик компанияларнинг давлат регуляторлари босими остида болалар хавфсизлигига эътиборни кучайтираётганидан далолат беради. Apple, Google ва Microsoft каби гигантлар ҳам ўз экотизимларида ота-она назорати функцияларини мунтазам равишда такомиллаштириб бормоқда. Spotify бепул фойдаланувчилар учун ҳам бундай имкониятни очиши билан ўз платформасини янада оилавий ва хавфсиз муҳитга айлантиришни мақсад қилган.

SpotifyТехнологияОта-она НазоратиМусиқаИлова
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy S26 Ultra экранида қизил доғлар пайдо бўлмоқда: Samsung суриштирув бошладиGalaxy S26 Ultra экранида қизил доғлар пайдо бўлмоқда: Samsung суриштирув бошладиБугун, 20:27Япония муваффақиятсизликлардан сўнг Эпсилон С ракетасини қайта синовдан ўтказадиЯпония муваффақиятсизликлардан сўнг Эпсилон С ракетасини қайта синовдан ўтказадиБугун, 19:56Ҳиндистон смартфон ишлаб чиқаришда Хитой гегемонлигига чек қўймоқчиҲиндистон смартфон ишлаб чиқаришда Хитой гегемонлигига чек қўймоқчиБугун, 19:53Redmi Ноте 17 тақдим этилди: 7 дюймли улкан экран ва 8000 мАс сиғимли аккумуляторRedmi Ноте 17 тақдим этилди: 7 дюймли улкан экран ва 8000 мАс сиғимли аккумуляторБугун, 19:28АҚШ Россиянинг «ўқ ўтмас» хостинг провайдерларини кибержиноятларда айбладиАҚШ Россиянинг «ўқ ўтмас» хостинг провайдерларини кибержиноятларда айбладиБугун, 19:23Моторола Эдге 70 Max тақдим этилди: 7100 мА·соатли аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5Моторола Эдге 70 Max тақдим этилди: 7100 мА·соатли аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5Бугун, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди