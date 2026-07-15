Spotify болалар учун мўлжалланган назорат функциясини бепул фойдаланувчиларга очди
Дунёнинг энг йирик мусиқий стриминг платформаси бўлмиш Spotify ота-оналар учун ўз фарзандларининг аккаунтларини бошқариш имкониятини тақдим этувчи функцияни кенгайтиришини эълон қилди. Эндиликда ушбу имкониятдан нафақат пуллик обуна эгалари, балки хизматнинг бепул талқинидан фойдаланувчилар ҳам фойдаланишлари мумкин бўлади. Бу қадам рақамли хавфсизлик ва болалар учун контентни саралаш масаласи глобал миқёсда долзарблашиб бораётган бир пайтда амалга оширилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа дастлаб 2024-йилнинг бошида фақат Премиум обуначилар учун синов тариқасида ишга туширилган эди. Эндиликда АҚШ, Буюк Британия, Австралия, Франция, Германия ва Нидерландия каби давлатлардаги бепул фойдаланувчилар ҳам ўз фарзандлари учун махсус "Бошқариладиган аккаунт" (Манагед Аккоунт) яратишлари мумкин. Spotify ушбу функцияни яқин орада бошқа минтақаларда, жумладан, Марказий Осиё бозорида ҳам жорий этишни режалаштирмоқда.
Ота-оналар учун кенгайтирилган назорат имкониятлариЯнги тизимнинг энг катта афзаллиги шундаки, болаларнинг мусиқий танлови ота-оналарнинг шахсий алгоритмларига таъсир қилмайди. Яни, фарзандингизнинг севимли мультфильм қўшиқлари сизнинг йиллик Spotify Враппед ҳисоботингизда ёки шахсий тавсияларингизда пайдо бўлмайди. Шу билан бирга, болалар ўзларининг плейлистларини яратишлари, ёқтирган тароналарини сақлашлари ва ёшига мос равишда шакллантирилган шахсий тавсияларни олишлари мумкин.
Хавфсизлик нуқтаи назаридан, Spotify бир қатор чекловларни жорий этган. Стандарт созламаларга кўра, болалар аккаунтида қуйидаги чекловлар амал қилади:
- Барча турдаги "Эхплисит" (ҳақоратли ёки катталар учун мўлжалланган) сўзлари бор қўшиқлар автоматик равишда блокланади;
- Видео контентларни томоша қилиш имконияти ўчириб қўйилади;
- Хабар алмашиш каби интерактив функциялар чекланади.
Созлаш тартиби ва технологик тенденцияларБошқариладиган аккаунтни созлаш учун оилавий режа эгалари иловадаги созламалар бўлимига кириб, "Адд а Мембер" (Аъзо қўшиш) тугмасини босишлари ва 13 ёшгача бўлган тингловчини қўшиш бандини танлашлари кифоя. Шундан сўнг, боланинг исми ва контент бўйича афзалликлари белгиланади. Ота-оналар исталган вақтда ушбу созламаларни ўзгартириш ҳуқуқига эга.
Spotify томонидан амалга оширилаётган ушбу ўзгаришлар йирик технологик компанияларнинг давлат регуляторлари босими остида болалар хавфсизлигига эътиборни кучайтираётганидан далолат беради. Apple, Google ва Microsoft каби гигантлар ҳам ўз экотизимларида ота-она назорати функцияларини мунтазам равишда такомиллаштириб бормоқда. Spotify бепул фойдаланувчилар учун ҳам бундай имкониятни очиши билан ўз платформасини янада оилавий ва хавфсиз муҳитга айлантиришни мақсад қилган.
…