АҚШ Россиянинг «ўқ ўтмас» хостинг провайдерларини кибержиноятларда айблади
АҚШ прокуратураси Россиянинг уч нафар фуқароси ва икки йирик хостинг провайдерига нисбатан киберҳужумлар, фитна уюштириш ҳамда жиноий даромадларни легаллаштириш бўйича расмий айбловларни илгари сурди. Мазкур шахслар томонидан бошқарилган тармоқлар Америка бизнесига ўн миллионлаб доллар миқдорида зарар етказгани айтилмоқда. Ушбу ҳолат халқаро киберхавфсизлик тизимида давлатлараро зиддиятларнинг янги босқичини кўрсатиб бермоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Адлия вазирлиги маълумотларига кўра, Санкт-Петербургда истиқомат қилувчи Александр Волосовик, Кирилл Затолокин ва Юлия Панкова Медиа Ланд ҳамда МЛ.Cloud хостинг компанияларига эгалик қилган. Ушбу платформалар кибержиноятчилар ва давлат томонидан қўллаб-қувватланадиган хакерлар учун хавфсиз «бошпана» вазифасини ўтаб келган. TechCrunch нашри хабарига кўра, мазкур компаниялар ўз хизматларини «ўқ ўтмас» (буллетпрооф) хостинг сифатида тақдим этиб, мижозларини ҳуқуқ-тартибот идоралари сўровларидан ҳимоя қилишга вада берган.
62 миллион долларлик зарар ва киберҳужумлар кўламиТергов материалларида келтирилишича, ушбу хостинг инфратузилмасидан фойдаланган хакерлар АҚШнинг 20 дан ортиқ штатидаги ўнлаб корхоналарга ҳужум уюштирган. Натижада жиноятчилар жами 62 миллион доллар миқдоридаги маблағни ўзлаштирган. Ҳужумлар орасида веб-сайтларни ишдан чиқарувчи ДДоС ҳужумлари, фойдаланувчи маълумотларини ўғирлашга қаратилган фишинг ҳамда ўта муҳим инфратузилмаларга қилинган киберҳужумлар мавжуд.
Бундан ташқари, АҚШ Ғазначилиги аввалроқ Медиа Ланд ва МЛ.Cloud компанияларига нисбатан санкциялар жорий этган эди. Чунки ушбу провайдерлар ЛоккБит, БлаккСуит ва Плай каби машҳур товламачи гуруҳларга (рансомваре) ўз серверларидан фойдаланиш имкониятини яратиб берган. Санкциялар Америка фуқаролари ва компанияларига ушбу россияликлар билан ҳар қандай молиявий алоқаларни тақиқлайди.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва тадбиркорлар учун ҳам бу каби хабарлар муҳим аҳамиятга эга. Глобал тармоқдаги киберҳужумлар кўпинча чегарасиз бўлиб, «ўқ ўтмас» хостинглар орқали амалга ошириладиган ҳужумлар Марказий Осиё минтақасидаги инфратузилмаларга ҳам хавф туғдириши мумкин. Халқаро экспертлар хавфсиз ва лицензияланган хостинг хизматларидан фойдаланишни тавсия этади.
Ҳозирда айбланаётган россияликларнинг қўлга олиниши эҳтимоли паст деб баҳоланмоқда. Россия ўз фуқароларини хорижий давлатларга экстрадиция қилмаслиги маълум. Бироқ, АҚШ Адлия вазирлиги вакили Тайсен Дува таъкидлаганидек, ҳуқуқ-тартибот идоралари кибержиноятчиларнинг тармоқларини парчалаш ва муҳим инфратузилмаларни ҳимоя қилишда давом этади. Агар гумонланувчилар АҚШ билан экстрадиция шартномаси бор давлатларга саёҳат қилса, улар ҳибсга олиниши мумкин.
…