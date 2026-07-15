АҚШ Россиянинг «ўқ ўтмас» хостинг провайдерларини кибержиноятларда айблади

·30·Техно
АҚШ Россиянинг «ўқ ўтмас» хостинг провайдерларини кибержиноятларда айблади

АҚШ прокуратураси Россиянинг уч нафар фуқароси ва икки йирик хостинг провайдерига нисбатан киберҳужумлар, фитна уюштириш ҳамда жиноий даромадларни легаллаштириш бўйича расмий айбловларни илгари сурди. Мазкур шахслар томонидан бошқарилган тармоқлар Америка бизнесига ўн миллионлаб доллар миқдорида зарар етказгани айтилмоқда. Ушбу ҳолат халқаро киберхавфсизлик тизимида давлатлараро зиддиятларнинг янги босқичини кўрсатиб бермоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Адлия вазирлиги маълумотларига кўра, Санкт-Петербургда истиқомат қилувчи Александр Волосовик, Кирилл Затолокин ва Юлия Панкова Медиа Ланд ҳамда МЛ.Cloud хостинг компанияларига эгалик қилган. Ушбу платформалар кибержиноятчилар ва давлат томонидан қўллаб-қувватланадиган хакерлар учун хавфсиз «бошпана» вазифасини ўтаб келган. TechCrunch нашри хабарига кўра, мазкур компаниялар ўз хизматларини «ўқ ўтмас» (буллетпрооф) хостинг сифатида тақдим этиб, мижозларини ҳуқуқ-тартибот идоралари сўровларидан ҳимоя қилишга вада берган.

62 миллион долларлик зарар ва киберҳужумлар кўлами

Тергов материалларида келтирилишича, ушбу хостинг инфратузилмасидан фойдаланган хакерлар АҚШнинг 20 дан ортиқ штатидаги ўнлаб корхоналарга ҳужум уюштирган. Натижада жиноятчилар жами 62 миллион доллар миқдоридаги маблағни ўзлаштирган. Ҳужумлар орасида веб-сайтларни ишдан чиқарувчи ДДоС ҳужумлари, фойдаланувчи маълумотларини ўғирлашга қаратилган фишинг ҳамда ўта муҳим инфратузилмаларга қилинган киберҳужумлар мавжуд.

Бундан ташқари, АҚШ Ғазначилиги аввалроқ Медиа Ланд ва МЛ.Cloud компанияларига нисбатан санкциялар жорий этган эди. Чунки ушбу провайдерлар ЛоккБит, БлаккСуит ва Плай каби машҳур товламачи гуруҳларга (рансомваре) ўз серверларидан фойдаланиш имкониятини яратиб берган. Санкциялар Америка фуқаролари ва компанияларига ушбу россияликлар билан ҳар қандай молиявий алоқаларни тақиқлайди.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва тадбиркорлар учун ҳам бу каби хабарлар муҳим аҳамиятга эга. Глобал тармоқдаги киберҳужумлар кўпинча чегарасиз бўлиб, «ўқ ўтмас» хостинглар орқали амалга ошириладиган ҳужумлар Марказий Осиё минтақасидаги инфратузилмаларга ҳам хавф туғдириши мумкин. Халқаро экспертлар хавфсиз ва лицензияланган хостинг хизматларидан фойдаланишни тавсия этади.

Ҳозирда айбланаётган россияликларнинг қўлга олиниши эҳтимоли паст деб баҳоланмоқда. Россия ўз фуқароларини хорижий давлатларга экстрадиция қилмаслиги маълум. Бироқ, АҚШ Адлия вазирлиги вакили Тайсен Дува таъкидлаганидек, ҳуқуқ-тартибот идоралари кибержиноятчиларнинг тармоқларини парчалаш ва муҳим инфратузилмаларни ҳимоя қилишда давом этади. Агар гумонланувчилар АҚШ билан экстрадиция шартномаси бор давлатларга саёҳат қилса, улар ҳибсга олиниши мумкин.

КиберхавфсизликАҚШРоссияХакерларСанкция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy S26 Ultra экранида қизил доғлар пайдо бўлмоқда: Samsung суриштирув бошладиGalaxy S26 Ultra экранида қизил доғлар пайдо бўлмоқда: Samsung суриштирув бошладиБугун, 20:27Япония муваффақиятсизликлардан сўнг Эпсилон С ракетасини қайта синовдан ўтказадиЯпония муваффақиятсизликлардан сўнг Эпсилон С ракетасини қайта синовдан ўтказадиБугун, 19:56Spotify болалар учун мўлжалланган назорат функциясини бепул фойдаланувчиларга очдиSpotify болалар учун мўлжалланган назорат функциясини бепул фойдаланувчиларга очдиБугун, 19:55Ҳиндистон смартфон ишлаб чиқаришда Хитой гегемонлигига чек қўймоқчиҲиндистон смартфон ишлаб чиқаришда Хитой гегемонлигига чек қўймоқчиБугун, 19:53Redmi Ноте 17 тақдим этилди: 7 дюймли улкан экран ва 8000 мАс сиғимли аккумуляторRedmi Ноте 17 тақдим этилди: 7 дюймли улкан экран ва 8000 мАс сиғимли аккумуляторБугун, 19:28Моторола Эдге 70 Max тақдим этилди: 7100 мА·соатли аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5Моторола Эдге 70 Max тақдим этилди: 7100 мА·соатли аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5Бугун, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди