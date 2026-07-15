РБ Леипзиг Ян Диоманде трансфери бўйича якуний қарорини эълон қилди

·29·Спорт
РБ Леипзиг Ян Диоманде трансфери бўйича якуний қарорини эълон қилди

Германиянинг РБ Леипзиг клуби ўзининг энг иқтидорли ёш юлдузларидан бири Ян Диоманде борасидаги барча миш-мишларга чек қўйди. Европанинг энг бой ва нуфузли жамоалари томонидан билдирилаётган қизиқишларга қарамай, Бундеслига вакили 19 ёшли вингер жорий ёзги трансфер ойнасида сотилмаслигини расман тасдиқлади. Бу қарор футбол оламида катта шов-шувга сабаб бўлди, чунки футболчи учун курашда бир қатор грандлар иштирок этаётган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

СПОРТ БИЛД нашри тарқатган маълумотларга кўра, Реал Мадрид, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед ва Челси каби клублар футболчининг ҳолати бўйича сўров юборган. Бироқ, РБ Леипзиг раҳбарияти ўзининг асосий активи учун белгиланган нарх бўйича қатъий позицияни эгаллаган. Клуб мутасаддилари Диоманде учун камида 100 миллион фунт стерлинг (тахминан 120 миллион евро) миқдорида таклиф тушмагунча, музокаралар столига ўтирмасликка қарор қилишган.

Ливерпул жамоаси ушбу пойгада энг фаол иштирокчи бўлиб, расмий равишда 67 миллион фунт стерлинг ва қўшимча бонуслар таклиф қилган эди. Шунингдек, Пари Сен-Жермен ҳам иқтидорли ўйинчи учун курашга қўшилган. Бироқ, ҳозирги бозор конъюнктураси шуни кўрсатмоқдаки, ҳеч бир клуб 100 миллион фунтлик тўсиқдан ўтишга тайёр эмас. Шу сабабли, Ред Булл гуруҳи томонидан қўллаб-қувватланадиган Леипзиг раҳбарияти футболчини жамоада олиб қолиш стратегиясини танлади.

Шартномани узайтириш ва янги лойиҳа

Клубнинг спорт директори Марсельь Шефер ҳозирда бор эътиборини футболчи билан шартномани узайтиришга қаратган. Янги келишувга кўра, Диоманденинг маоши сезиларли даражада оширилиши кўзда тутилган. Гарчи футболчи Жаҳон чемпионати вақтида клубни тарк этиш нияти борлигини очиқ айтган бўлса-да, вазият ўзгарган кўринади. Ҳозирда вингер Леипзиг билан янги шартларни муҳокама қилишга ва яна бир мавсумни Германияда ўтказишга рози бўлган.

Леипзиг раҳбариятининг ишончи нафақат молиявий омилларга, балки инсоний муносабатларга ҳам асосланган. Ўтган мавсумда Марсельь Шефер футболчининг оиласида юз берган шахсий тиббий фавқулодда ҳолатда катта ёрдам кўрсатган. Бу олижаноблик Диоманде ва унинг вакиллари томонидан юксак қадрланади. Айнан мана шу миннатдорчилик ҳисси футболчининг клуб билан зиддиятга бормасдан, жамоада қолишига сабаб бўлаётган асосий омиллардан бири сифатида кўрилмоқда.

Жамоанинг янги бош мураббийи Мартин Демикелис ҳам ишга киришган ва ёш юлдуз билан шахсан боғланган. Демичелис ўзининг тактик схемаларида Диомандени марказий ўринлардан бирига қўйишини ва уни янги лойиҳанинг пойдевори деб ҳисоблашини тушунтирган. Мураббий футболчи таътилдан қайтгач, у билан юзма-юз учрашиб, келажакдаги режаларни батафсил муҳокама қилишни режалаштирмоқда.

GOAL.com хабар беришича, Диоманде бир вақтнинг ўзида бир нечта клубларга оғзаки вада берган бўлса-да, Леипзиг маъмурияти трансфер урушининг олдини олишга муваффақ бўлди. Клуб футболчининг келажакдаги нуфузига путур этказмаслик ва барча томонлар учун манфаатли бўлган вақтда уни қўйиб юборишни мақсад қилган. Ҳозирча эса, ўзбекистонлик футбол мухлислари ҳам ушбу иқтидор эгасини яна бир мавсум Бундеслига майдонларида кўришлари деярли аниқ бўлиб улгурди.

РБ ЛеипзигЯн ДиомандеТрансферларБундеслигаЛиверпул
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тьерри Анри Испания устунлигининг сабабини айтди: Килиан Мбаппе ва Франция нега ютқазди?Тьерри Анри Испания устунлигининг сабабини айтди: Килиан Мбаппе ва Франция нега ютқазди?Бугун, 00:10Англия ва Аргентина ўйинини сайтимизда жонли кузатингАнглия ва Аргентина ўйинини сайтимизда жонли кузатингКеча, 23:55Майкл Олисе “Реал”ни хоҳлаяпти: 200 млн евролик савол...Майкл Олисе “Реал”ни хоҳлаяпти: 200 млн евролик савол...Кеча, 23:53Жакартада Ўзбекистоннинг U23 ва U19 боксчи қизлари Осиёни "титратди"Жакартада Ўзбекистоннинг U23 ва U19 боксчи қизлари Осиёни "титратди"Кеча, 23:50Анвар Анваров Будапештдаги турнирда кумуш медални қўлга киритдиАнвар Анваров Будапештдаги турнирда кумуш медални қўлга киритдиКеча, 23:43Тухель Аргентинадан қўрқмаяпти: “Биз тайёрмиз”Тухель Аргентинадан қўрқмаяпти: “Биз тайёрмиз”Кеча, 23:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди