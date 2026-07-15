РБ Леипзиг Ян Диоманде трансфери бўйича якуний қарорини эълон қилди
Германиянинг РБ Леипзиг клуби ўзининг энг иқтидорли ёш юлдузларидан бири Ян Диоманде борасидаги барча миш-мишларга чек қўйди. Европанинг энг бой ва нуфузли жамоалари томонидан билдирилаётган қизиқишларга қарамай, Бундеслига вакили 19 ёшли вингер жорий ёзги трансфер ойнасида сотилмаслигини расман тасдиқлади. Бу қарор футбол оламида катта шов-шувга сабаб бўлди, чунки футболчи учун курашда бир қатор грандлар иштирок этаётган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
СПОРТ БИЛД нашри тарқатган маълумотларга кўра, Реал Мадрид, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед ва Челси каби клублар футболчининг ҳолати бўйича сўров юборган. Бироқ, РБ Леипзиг раҳбарияти ўзининг асосий активи учун белгиланган нарх бўйича қатъий позицияни эгаллаган. Клуб мутасаддилари Диоманде учун камида 100 миллион фунт стерлинг (тахминан 120 миллион евро) миқдорида таклиф тушмагунча, музокаралар столига ўтирмасликка қарор қилишган.
Ливерпул жамоаси ушбу пойгада энг фаол иштирокчи бўлиб, расмий равишда 67 миллион фунт стерлинг ва қўшимча бонуслар таклиф қилган эди. Шунингдек, Пари Сен-Жермен ҳам иқтидорли ўйинчи учун курашга қўшилган. Бироқ, ҳозирги бозор конъюнктураси шуни кўрсатмоқдаки, ҳеч бир клуб 100 миллион фунтлик тўсиқдан ўтишга тайёр эмас. Шу сабабли, Ред Булл гуруҳи томонидан қўллаб-қувватланадиган Леипзиг раҳбарияти футболчини жамоада олиб қолиш стратегиясини танлади.
Шартномани узайтириш ва янги лойиҳаКлубнинг спорт директори Марсельь Шефер ҳозирда бор эътиборини футболчи билан шартномани узайтиришга қаратган. Янги келишувга кўра, Диоманденинг маоши сезиларли даражада оширилиши кўзда тутилган. Гарчи футболчи Жаҳон чемпионати вақтида клубни тарк этиш нияти борлигини очиқ айтган бўлса-да, вазият ўзгарган кўринади. Ҳозирда вингер Леипзиг билан янги шартларни муҳокама қилишга ва яна бир мавсумни Германияда ўтказишга рози бўлган.
Леипзиг раҳбариятининг ишончи нафақат молиявий омилларга, балки инсоний муносабатларга ҳам асосланган. Ўтган мавсумда Марсельь Шефер футболчининг оиласида юз берган шахсий тиббий фавқулодда ҳолатда катта ёрдам кўрсатган. Бу олижаноблик Диоманде ва унинг вакиллари томонидан юксак қадрланади. Айнан мана шу миннатдорчилик ҳисси футболчининг клуб билан зиддиятга бормасдан, жамоада қолишига сабаб бўлаётган асосий омиллардан бири сифатида кўрилмоқда.
Жамоанинг янги бош мураббийи Мартин Демикелис ҳам ишга киришган ва ёш юлдуз билан шахсан боғланган. Демичелис ўзининг тактик схемаларида Диомандени марказий ўринлардан бирига қўйишини ва уни янги лойиҳанинг пойдевори деб ҳисоблашини тушунтирган. Мураббий футболчи таътилдан қайтгач, у билан юзма-юз учрашиб, келажакдаги режаларни батафсил муҳокама қилишни режалаштирмоқда.
GOAL.com хабар беришича, Диоманде бир вақтнинг ўзида бир нечта клубларга оғзаки вада берган бўлса-да, Леипзиг маъмурияти трансфер урушининг олдини олишга муваффақ бўлди. Клуб футболчининг келажакдаги нуфузига путур этказмаслик ва барча томонлар учун манфаатли бўлган вақтда уни қўйиб юборишни мақсад қилган. Ҳозирча эса, ўзбекистонлик футбол мухлислари ҳам ушбу иқтидор эгасини яна бир мавсум Бундеслига майдонларида кўришлари деярли аниқ бўлиб улгурди.
…