Microsoft компанияси Аге оф Эмпирес ИИ ўйинидаги хавфли заифликни бартараф этди

·25·Техно
Microsoft компанияси Аге оф Эмпирес ИИ ўйинидаги хавфли заифликни бартараф этди

Microsoft корпорацияси ўзининг навбатдаги хавфсизлик янгиланишлари доирасида рекорд даражадаги хатолар ва заифликларни бартараф этди. Эътиборли жиҳати шундаки, тузатилган нуқсонлар орасида дунёга машҳур ва афсонавий ҳисобланган Аге оф Эмпирес ИИ стратегик ўйинининг янгиланган (ремастеред) талқинидаги жиддий хавф ҳам борлиги маълум бўлди. Ушбу заифлик хакерларга фойдаланувчи компьютерини масофадан бошқариш имконини бериши мумкин эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Хавфсизлик бўйича мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур нуқсон ўйиннинг 25 йиллик тарихидаги энг хавфли муаммолардан бири сифатида баҳоланмоқда. Хакерлар қурбонга махсус тайёрланган ўйин таклифномасини юбориш орқали унинг тизимига кириш имконига эга бўлишган. iXBT.com ва бошқа технологик нашрлар хабарига кўра, ушбу жараён сунъий интеллект ёрдамида аниқланган кўплаб хатоликлар сирасига киради.

Хавф қандай кўринишда бўлган?

Rapid7 киберхавфсизлик фирмаси тадқиқотчилари КВE-2026-50663 идентификатори остидаги ушбу заифликни батафсил ўрганиб чиқишди. Маълум бўлишича, ҳужумчи ўйин лоббисига (лоббй) қўшилган фойдаланувчининг компьютерига зарарли файлларни жойлаштириши мумкин бўлган. Бу эса ўз навбатида хакерга масофадан туриб ихтиёрий кодни ишга тушириш (Ремоте Коде Эхекутион) ва қурилмани тўлиқ назорат остига олиш имкониятини тақдим этган.

Х ижтимоий тармоғида эълон қилинган видеолавҳаларда ушбу заифлик қандай ишлаши амалда кўрсатиб берилди. Унга кўра, фойдаланувчи шунчаки ҳужумчининг ўйин хонасига кириши ва фойдаланувчи томонидан яратилган контентни (УКГ) автоматик қабул қилиши кифоя эди. Шундан сўнг тизим хакерлар ихтиёрига ўтиб қолган.

Геймерлар нима учун нишонга олинади?

Ҳозирча ушбу хатоликдан реал ҳаётда ғаразли мақсадларда фойдаланилгани ҳақида далиллар мавжуд эмас. Бироқ Microsoft мутахассислари геймерларнинг нишонга олиниши кибержиноятчилар учун жуда самарали усул эканлигидан огоҳлантирмоқда. Ўйин ишқибозлари кўпинча кучли техник характеристикага эга компьютерлардан фойдаланишади, бу эса хакерларга катта ҳажмдаги маълумотларни ўғирлаш ёки паролларни қўлга киритиш учун қулай имконият яратади.

Microsoft бу галги хавфсизлик янгиланишларида рекорд миқдордаги хатоларни ёпишда сунъий интеллект технологияларидан кенг фойдаланганини билдирди. Компания муҳандислари ва ташқи тадқиқотчилар AI ёрдамида кодлар орасидаги яширин заифликларни тезроқ ва аниқроқ топишга муваффақ бўлишмоқда. Бу эса фойдаланувчилар хавфсизлигини таъминлашда янги даврни бошлаб беради.

Ўзбекистондаги Аге оф Эмпирес ИИ мухлисларига ҳам ўйиннинг сўнгги янгиланишларини (патч) зудлик билан ўрнатиш тавсия этилади. Бу нафақат ўйин сифатини яхшилайди, балки шахсий маълумотларнинг хавфсизлигини ҳам кафолатлайди. Microsoft каби гигантларнинг эски ўйинларга бўлган бундай эътибори киберхавфсизлик масаласи ҳар қандай дастурий таъминот учун бирламчи эканини яна бир бор исботламоқда.

MicrosoftАге Оф ЭмпиресКиберхавфсизликЎйинларТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мира Мурати асос солган Тинкинг Мачинес стартапи ўзининг илк очиқ AI моделини тақдим этдиМира Мурати асос солган Тинкинг Мачинес стартапи ўзининг илк очиқ AI моделини тақдим этдиБугун, 00:00Классика қайтмоқда: Палит 12 GB хотирага эга янги GeForce RTX 3060 моделини тақдим этдиКлассика қайтмоқда: Палит 12 GB хотирага эга янги GeForce RTX 3060 моделини тақдим этдиКеча, 23:54SpaceX акциялари Starship парвози арафасида IPO нархидан пастга тушдиSpaceX акциялари Starship парвози арафасида IPO нархидан пастга тушдиКеча, 23:28Cloud Маил хизматида смартфон хотирасини тозалаш учун янги восита ишга туширилдиCloud Маил хизматида смартфон хотирасини тозалаш учун янги восита ишга туширилдиКеча, 23:26Apple Мапс реклама сиёсати: Apple ва Google ўртасидаги асосий фарқлар маълум бўлдиApple Мапс реклама сиёсати: Apple ва Google ўртасидаги асосий фарқлар маълум бўлдиКеча, 23:20Google АҚШда тарихдаги энг йирик қуёш энергияси лойиҳасини ишга туширмоқдаGoogle АҚШда тарихдаги энг йирик қуёш энергияси лойиҳасини ишга туширмоқдаКеча, 22:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди