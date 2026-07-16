Барселона ва Роналд Коэман ўртасида низо: Френки де Йонг оғир жароҳат билан қайтди
Испаниянинг Барселона клуби ва Нидерландия терма жамоаси ўртасидаги муносабатлар Френки де Йонгнинг жароҳати сабабли кескин ёмонлашди. Каталонияликлар клуб ярим ҳимоячисининг соғлиғи борасида терма жамоа мураббийлар штаби ва тиббий ходимлари томонидан чалғитилган деб ҳисобламоқда. Дастлабки маълумотларга кўра, футболчи олти ойгача майдонга туша олмаслиги мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
АС нашри ва Goal.com хабар беришича, Френки де Йонг душанба куни кутилганидан эртароқ клуб ихтиёрига қайтган ва ўнг тиззасидаги кучли шиш туфайли тиббий кўрикдан ўтишни сўраган. Жамоанинг янги бош мураббийи Ханси Флик билан қисқа суҳбатдан сўнг ўтказилган текширувлар шифокорларни шок ҳолатига тушириб қўйди — футболчининг тиззаси мутлақо беқарор ҳолатда экани маълум бўлди.
Ҳозирда шифокорлар тиззадаги боғламларнинг жиддий шикастланганидан шубҳа қилишмоқда. Бироқ тиззадаги кучли ички қон кетиш ва шиш туфайли дарҳол МРТ (магнит-резонанс томография) ўтказишнинг имкони бўлмаган. Клуб шиш пасайишини бир неча кун кутишга мажбур, шундан кейингина жароҳатнинг аниқ кўлами ва жарроҳлик амалиёти зарурлиги ҳақида хулоса берилади.
Роналд Коэман ва терма жамоанинг масъулиятсизлигиБарселона раҳбарияти Роналд Коэман ва унинг штабини қасддан маълумотларни яширишда айбламоқда. Маълум бўлишича, Де Жонг сўнгги ўйинларда оғриқ қолдирувчи уколлар ёрдамида майдонга тушган, аммо каталонияликларга вазиятнинг бу қадар жиддий экани айтилмаган. Айниқса, Марокашга қарши кечган ва қўшимча бўлимларгача давом этган баҳсда футболчининг тўлиқ ўйнатилгани жароҳатни янада оғирлаштирган.
Клуб ичидаги манбаларнинг таъкидлашича, Роналд Коэман ва Френки де Йонг бу вазият бўйича жиддий тушунтириш беришлари шарт. Каталонияликлар терма жамоани футболчининг узоқ муддатли фаолиятини хавф остига қўйиб, қисқа муддатли натижаларни устун қўйганликда ва бепарволикда айбламоқда.
Ушбу ҳолат икки томон ўртасидаги эски низоларни ҳам қайта аланга олдирди. Аввалроқ Коэман Барселона раҳбариятини футболчининг соғлиғига нотўғри ёндашганликда айблаб, шу сабабли Де Жонг Европа чемпионатини ўтказиб юборганини айтган эди. Эндиликда клуб мутасаддилари нидерландиялик мутахассиснинг ўзини "қабул қилиб бўлмас таваккалчилик"да айбламоқда.
Шу билан бирга, Френки де Йонгнинг ўзига нисбатан ҳам эътирозлар мавжуд. Клуб раҳбарияти футболчи ўз имкониятларини тўғри баҳолаши ва оғриқ сезганида ўйинни тўхтатиши керак эди, деб ҳисобламоқда. Агар жарроҳлик амалиёти ўтказиладиган бўлса, ярим ҳимоячи 4 ойдан 6 ойгача муддатни ўтказиб юборади, бу эса Барселона учун янги мавсум олдидан улкан йўқотишдир.
…