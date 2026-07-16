Барселона ва Роналд Коэман ўртасида низо: Френки де Йонг оғир жароҳат билан қайтди

·0·Спорт
Барселона ва Роналд Коэман ўртасида низо: Френки де Йонг оғир жароҳат билан қайтди

Испаниянинг Барселона клуби ва Нидерландия терма жамоаси ўртасидаги муносабатлар Френки де Йонгнинг жароҳати сабабли кескин ёмонлашди. Каталонияликлар клуб ярим ҳимоячисининг соғлиғи борасида терма жамоа мураббийлар штаби ва тиббий ходимлари томонидан чалғитилган деб ҳисобламоқда. Дастлабки маълумотларга кўра, футболчи олти ойгача майдонга туша олмаслиги мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

АС нашри ва Goal.com хабар беришича, Френки де Йонг душанба куни кутилганидан эртароқ клуб ихтиёрига қайтган ва ўнг тиззасидаги кучли шиш туфайли тиббий кўрикдан ўтишни сўраган. Жамоанинг янги бош мураббийи Ханси Флик билан қисқа суҳбатдан сўнг ўтказилган текширувлар шифокорларни шок ҳолатига тушириб қўйди — футболчининг тиззаси мутлақо беқарор ҳолатда экани маълум бўлди.

Ҳозирда шифокорлар тиззадаги боғламларнинг жиддий шикастланганидан шубҳа қилишмоқда. Бироқ тиззадаги кучли ички қон кетиш ва шиш туфайли дарҳол МРТ (магнит-резонанс томография) ўтказишнинг имкони бўлмаган. Клуб шиш пасайишини бир неча кун кутишга мажбур, шундан кейингина жароҳатнинг аниқ кўлами ва жарроҳлик амалиёти зарурлиги ҳақида хулоса берилади.

Роналд Коэман ва терма жамоанинг масъулиятсизлиги

Барселона раҳбарияти Роналд Коэман ва унинг штабини қасддан маълумотларни яширишда айбламоқда. Маълум бўлишича, Де Жонг сўнгги ўйинларда оғриқ қолдирувчи уколлар ёрдамида майдонга тушган, аммо каталонияликларга вазиятнинг бу қадар жиддий экани айтилмаган. Айниқса, Марокашга қарши кечган ва қўшимча бўлимларгача давом этган баҳсда футболчининг тўлиқ ўйнатилгани жароҳатни янада оғирлаштирган.

Клуб ичидаги манбаларнинг таъкидлашича, Роналд Коэман ва Френки де Йонг бу вазият бўйича жиддий тушунтириш беришлари шарт. Каталонияликлар терма жамоани футболчининг узоқ муддатли фаолиятини хавф остига қўйиб, қисқа муддатли натижаларни устун қўйганликда ва бепарволикда айбламоқда.

Ушбу ҳолат икки томон ўртасидаги эски низоларни ҳам қайта аланга олдирди. Аввалроқ Коэман Барселона раҳбариятини футболчининг соғлиғига нотўғри ёндашганликда айблаб, шу сабабли Де Жонг Европа чемпионатини ўтказиб юборганини айтган эди. Эндиликда клуб мутасаддилари нидерландиялик мутахассиснинг ўзини "қабул қилиб бўлмас таваккалчилик"да айбламоқда.

Шу билан бирга, Френки де Йонгнинг ўзига нисбатан ҳам эътирозлар мавжуд. Клуб раҳбарияти футболчи ўз имкониятларини тўғри баҳолаши ва оғриқ сезганида ўйинни тўхтатиши керак эди, деб ҳисобламоқда. Агар жарроҳлик амалиёти ўтказиладиган бўлса, ярим ҳимоячи 4 ойдан 6 ойгача муддатни ўтказиб юборади, бу эса Барселона учун янги мавсум олдидан улкан йўқотишдир.

БарселонаФренки Де ЖонгРоналд КоэманЖароҳатФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тьерри Анри Испания устунлигининг сабабини айтди: Килиан Мбаппе ва Франция нега ютқазди?Тьерри Анри Испания устунлигининг сабабини айтди: Килиан Мбаппе ва Франция нега ютқазди?Бугун, 00:10Англия ва Аргентина ўйинини сайтимизда жонли кузатингАнглия ва Аргентина ўйинини сайтимизда жонли кузатингКеча, 23:55Майкл Олисе “Реал”ни хоҳлаяпти: 200 млн евролик савол...Майкл Олисе “Реал”ни хоҳлаяпти: 200 млн евролик савол...Кеча, 23:53РБ Леипзиг Ян Диоманде трансфери бўйича якуний қарорини эълон қилдиРБ Леипзиг Ян Диоманде трансфери бўйича якуний қарорини эълон қилдиКеча, 23:51Жакартада Ўзбекистоннинг U23 ва U19 боксчи қизлари Осиёни "титратди"Жакартада Ўзбекистоннинг U23 ва U19 боксчи қизлари Осиёни "титратди"Кеча, 23:50Анвар Анваров Будапештдаги турнирда кумуш медални қўлга киритдиАнвар Анваров Будапештдаги турнирда кумуш медални қўлга киритдиКеча, 23:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди