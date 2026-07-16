Тьерри Анри Испания устунлигининг сабабини айтди: Килиан Мбаппе ва Франция нега ютқазди?
Франция футболи афсонаси Тьерри Анри Жаҳон чемпионати ярим финалида Испания терма жамоасидан қабул қилиб олинган мағлубиятдан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг таъкидлашича, Килиан Мбаппе ва унинг жамоадошлари майдонда "Ла Рожа"га қарши ҳеч нарса қила олмаганликларининг асосий сабаби рақибнинг тизимли ва узоқ йиллик ўйин фалсафасига эга эканлигидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Фох Sportс нашрига берган интервюсида Генри Испаниянинг 2:0 ҳисобидаги ғалабасини мутлақо адолатли деб атади. Унинг сўзларига кўра, испанлар нафақат ҳисобда, балки ўйин сифатида ҳам французлардан анча устунлик қилишган. Goal.com хабар беришича, собиқ ҳужумчи Испаниянинг тўп назоратига асосланган тизимини алоҳида эътироф этган.
"Испанлар тўпни назорат қилишди ва нима учун Европа чемпиони эканликларини яна бир бор исботлашди. Улар ҳар томонлама устун эдилар ва энг кучли жамоа ғалаба қозонди. Агар сиз ўйин бошиданоқ жараёнга киришиб кетмасангиз, Испанияга қарши жуда қийин бўлади. Улар ҳисобда олдинга чиқиб олгач, ўйинни қайтариб олиш деярли имконсиз", — дея таъкидлади Генри.
Испания футболидаги тизимлилик ва ўзгармас фалсафаТьерри Анри Испания футболининг барча даражадаги муваффақиятлари тасодиф эмаслигини тушунтириб берди. Унинг фикрича, аёллар футболидан тортиб, ёшлар ўртасидаги турнирлар ва Олимпия ўйинларигача испанлар бир хил услубда ҳаракат қилишади. Бу эса ҳар қандай янги футболчининг жамоага тезда мослашиб кетишини таъминлайди.
"Мен уларга қарши футболчи сифатида ҳам, мураббий сифатида ҳам ўйнаганман. Барселона сафида тўп сурганимда бу тизим ичкаридан қандай ишлашини кўрганман. Испанияда футболчи 9 ёшидан бошлаб нима қилиши кераклигини билади. Улар майдонда худди Франция терма жамоаси йўқдек тўп узатишди. Бу шунчаки маҳорат эмас, бу йиллар давомида шаклланган футбол ДНКси маҳсулидир", — дейди афсонавий ҳужумчи.
Генрининг сўзларига кўра, Испаниянинг иккинчи голи узоқ давом этган тўп узатмалар силсиласидан сўнг киритилгани бежиз эмас. Бу вазиятда рақиб ҳимоячилари шунчаки тўп кетидан югуришга мажбур бўлишган. У Испания терма жамоасининг ҳар қандай таркиб билан ўз ўйинини ўзгартирмаслигини катта ютуқ деб ҳисоблайди.
Франция терма жамоаси учун ушбу мағлубият катта дарс бўлиши керак. Генрининг фикрича, жамоа содир бўлган воқеаларни чуқур таҳлил қилиши ва янги "ашаддий рақиб"га айланган Испанияни мағлуб этиш учун кучлироқ бўлиб қайтиши лозим. Ҳозирги кунда Испания футболи жаҳон саҳнасида ўз гегемонлигини ўрнатишда давом этмоқда.
…