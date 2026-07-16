Тьерри Анри Испания устунлигининг сабабини айтди: Килиан Мбаппе ва Франция нега ютқазди?

·27·Спорт
Тьерри Анри Испания устунлигининг сабабини айтди: Килиан Мбаппе ва Франция нега ютқазди?

Франция футболи афсонаси Тьерри Анри Жаҳон чемпионати ярим финалида Испания терма жамоасидан қабул қилиб олинган мағлубиятдан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг таъкидлашича, Килиан Мбаппе ва унинг жамоадошлари майдонда "Ла Рожа"га қарши ҳеч нарса қила олмаганликларининг асосий сабаби рақибнинг тизимли ва узоқ йиллик ўйин фалсафасига эга эканлигидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Фох Sportс нашрига берган интервюсида Генри Испаниянинг 2:0 ҳисобидаги ғалабасини мутлақо адолатли деб атади. Унинг сўзларига кўра, испанлар нафақат ҳисобда, балки ўйин сифатида ҳам французлардан анча устунлик қилишган. Goal.com хабар беришича, собиқ ҳужумчи Испаниянинг тўп назоратига асосланган тизимини алоҳида эътироф этган.

"Испанлар тўпни назорат қилишди ва нима учун Европа чемпиони эканликларини яна бир бор исботлашди. Улар ҳар томонлама устун эдилар ва энг кучли жамоа ғалаба қозонди. Агар сиз ўйин бошиданоқ жараёнга киришиб кетмасангиз, Испанияга қарши жуда қийин бўлади. Улар ҳисобда олдинга чиқиб олгач, ўйинни қайтариб олиш деярли имконсиз", — дея таъкидлади Генри.

Испания футболидаги тизимлилик ва ўзгармас фалсафа

Тьерри Анри Испания футболининг барча даражадаги муваффақиятлари тасодиф эмаслигини тушунтириб берди. Унинг фикрича, аёллар футболидан тортиб, ёшлар ўртасидаги турнирлар ва Олимпия ўйинларигача испанлар бир хил услубда ҳаракат қилишади. Бу эса ҳар қандай янги футболчининг жамоага тезда мослашиб кетишини таъминлайди.

"Мен уларга қарши футболчи сифатида ҳам, мураббий сифатида ҳам ўйнаганман. Барселона сафида тўп сурганимда бу тизим ичкаридан қандай ишлашини кўрганман. Испанияда футболчи 9 ёшидан бошлаб нима қилиши кераклигини билади. Улар майдонда худди Франция терма жамоаси йўқдек тўп узатишди. Бу шунчаки маҳорат эмас, бу йиллар давомида шаклланган футбол ДНКси маҳсулидир", — дейди афсонавий ҳужумчи.

Генрининг сўзларига кўра, Испаниянинг иккинчи голи узоқ давом этган тўп узатмалар силсиласидан сўнг киритилгани бежиз эмас. Бу вазиятда рақиб ҳимоячилари шунчаки тўп кетидан югуришга мажбур бўлишган. У Испания терма жамоасининг ҳар қандай таркиб билан ўз ўйинини ўзгартирмаслигини катта ютуқ деб ҳисоблайди.

Франция терма жамоаси учун ушбу мағлубият катта дарс бўлиши керак. Генрининг фикрича, жамоа содир бўлган воқеаларни чуқур таҳлил қилиши ва янги "ашаддий рақиб"га айланган Испанияни мағлуб этиш учун кучлироқ бўлиб қайтиши лозим. Ҳозирги кунда Испания футболи жаҳон саҳнасида ўз гегемонлигини ўрнатишда давом этмоқда.

ФранцияИспанияТьерри АнриКилиан МбаппеЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона ва Роналд Коэман ўртасида низо: Френки де Йонг оғир жароҳат билан қайтдиБарселона ва Роналд Коэман ўртасида низо: Френки де Йонг оғир жароҳат билан қайтдиБугун, 00:38Англия ва Аргентина ўйинини сайтимизда жонли кузатингАнглия ва Аргентина ўйинини сайтимизда жонли кузатингКеча, 23:55Майкл Олисе “Реал”ни хоҳлаяпти: 200 млн евролик савол...Майкл Олисе “Реал”ни хоҳлаяпти: 200 млн евролик савол...Кеча, 23:53РБ Леипзиг Ян Диоманде трансфери бўйича якуний қарорини эълон қилдиРБ Леипзиг Ян Диоманде трансфери бўйича якуний қарорини эълон қилдиКеча, 23:51Жакартада Ўзбекистоннинг U23 ва U19 боксчи қизлари Осиёни "титратди"Жакартада Ўзбекистоннинг U23 ва U19 боксчи қизлари Осиёни "титратди"Кеча, 23:50Анвар Анваров Будапештдаги турнирда кумуш медални қўлга киритдиАнвар Анваров Будапештдаги турнирда кумуш медални қўлга киритдиКеча, 23:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди