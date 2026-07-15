Жакартада Ўзбекистоннинг U23 ва U19 боксчи қизлари Осиёни "титратди"

·0·Спорт
Жакартада Ўзбекистоннинг U23 ва U19 боксчи қизлари Осиёни "титратди"

Жакартада ўтаётган бокс бўйича 2026 йилги Осиё чемпионатида Ўзбекистон қизлари катта натижа қайд этди. U23 тоифасида ҳам, U19 тоифасида ҳам вакилларимиз умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади.

Икки ёш тоифаси, битта натижа — Ўзбекистон биринчи

Индонезия пойтахти Жакартада аёллар ўртасида 19 ва 23 ёшгача бўлган боксчилар иштирокидаги Осиё чемпионати якунланди.

Энг қувонарлиси, ҳар икки ёш тоифасида ҳам етакчилар учлиги бир хил кўриниш олди: Ўзбекистон биринчи, Қозоғистон иккинчи, Ҳиндистон учинчи.

Бу натижа ўзбек қизлар боксида захира қанчалик кучли шаклланаётганини яна бир бор кўрсатди. Энди гап фақат битта авлод ҳақида эмас — U19 ҳам, U23 ҳам Осиёда етакчилик қилмоқда.

U23: 6 та олтин билан мутлақ етакчилик

23 ёшгача бўлган спортчилар ўртасида Ўзбекистон терма жамоаси 6 та олтин, 1 та кумуш ва 2 та бронза медаль билан биринчи ўринни эгаллади.

Қозоғистон 3 та олтин, 3 та кумуш ва 2 та бронза билан иккинчи бўлди. Ҳиндистон эса 1 та олтин, 4 та кумуш ва 4 та бронза билан учинчи ўринга кўтарилди.

Ўрин

Жамоа

Олтин

Кумуш

Бронза

Жами

1

Ўзбекистон

6

1

2

9

2

Қозоғистон

3

3

2

8

3

Ҳиндистон

1

4

4

9

4

Япония

0

1

2

3

5

Мўғулистон

0

1

0

1

6

Жанубий Корея

0

0

3

3

7

Индонезия

0

0

2

2

8

Қирғизистон

0

0

1

1

8

Вьетнам

0

0

1

1

Бу жадвалда энг муҳим рақам — 6 та олтин. Ўзбекистон нафақат кўп медаль олди, балки энг қиммат медаллар сони бўйича рақиблардан анча олдинга чиқди.

U19: ёшлар ҳам шоҳсупанинг энг юқорисида

19 ёшгача бўлган қизлар ўртасида ҳам Ўзбекистон биринчи ўринни қўлга киритди. Бу тоифада вакилларимиз 4 та олтин ва 2 та кумуш медаль жамғарди.

Қозоғистон 3 та олтин ва 3 та бронза билан иккинчи, Ҳиндистон эса 2 та олтин ва 6 та кумуш билан учинчи бўлди.

Ўрин

Жамоа

Олтин

Кумуш

Бронза

Жами

1

Ўзбекистон

4

2

0

6

2

Қозоғистон

3

0

3

6

3

Ҳиндистон

2

6

0

8

4

Индонезия

1

1

0

2

5

Тайвань

0

1

3

4

6

Япония

0

0

4

4

6

Вьетнам

0

0

4

4

8

Қирғизистон

0

0

2

2

9

Таиланд

0

0

1

1

9

Тожикистон

0

0

1

1

9

Жанубий Корея

0

0

1

1

9

Мўғулистон

0

0

1

1

U19 тоифасидаги бу натижа янада муҳим. Чунки бугунги ёш чемпионлар эртага U23 ва катталар терма жамоасининг асосий кучи бўлиши мумкин.

Жами 10 та олтин — катта сигнал

U19 ва U23 тоифалари натижасини қўшганда, Ўзбекистон қизлари Жакартада 10 та олтин медаль қўлга киритди.

Бу шунчаки статистика эмас. Бу Ўзбекистон қизлар бокси Осиё миқёсида барқарор тизимга айланаётганини кўрсатади.

Тоифа

Олтин

Кумуш

Бронза

Жами

U23

6

1

2

9

U19

4

2

0

6

Жами

10

3

2

15

15 та медаль, шундан 10 таси олтин — бу жуда кучли натижа. Бундай кўрсаткич ҳар қандай спорт мактаби учун катта ишонч беради.

Қозоғистон ва Ҳиндистон асосий рақиб бўлиб қолмоқда

Ҳар икки ёш тоифасида ҳам Қозоғистон иккинчи, Ҳиндистон учинчи ўринни эгаллади. Бу Осиё қизлар боксидаги асосий рақобат айнан шу уч мамлакат атрофида шаклланаётганини кўрсатади.

Қозоғистонда бокс мактаби анъанавий равишда кучли. Ҳиндистон эса сўнгги йилларда аёллар боксида катта ўсиш кўрсатмоқда. Шундай рақиблар фонида Ўзбекистоннинг икки тоифада ҳам биринчи бўлиши алоҳида эътирофга лойиқ.

Бу натижа нима учун муҳим?

Биринчидан, Ўзбекистон қизлари фақат айрим вазнларда эмас, турли тоифаларда медаллар олаётгани кўринди.

Иккинчидан, U19 ва U23да бир вақтнинг ўзида биринчи бўлиш — захира тизими тўғри ишлаётганини англатади.

Учинчидан, бу натижа катталар терма жамоаси учун янги номлар, янги рақобат ва янги имкониятлар пайдо бўлаётганини кўрсатади.

Эркаклар финаллари олдинда

Маълумот учун, Жакартада эркаклар ўртасида 19 ва 23 ёшгача бўлган боксчилар иштирокидаги Осиё чемпионати ҳам давом этмоқда.

Финал жанглари 16 июль куни бўлиб ўтиши режалаштирилган. Демак, Ўзбекистон бокс делегацияси учун Жакартадаги медаллар сони яна ошиши мумкин.

Жакарта — янги авлоднинг кучли баёноти

Ўзбекистон қизлари Жакарта рингларида кучли баёнот берди: мамлакатимиз боксида нафақат бугун, балки эртанги кун учун ҳам катта захира бор.

U23да биринчи ўрин, U19да биринчи ўрин ва жами 10 та олтин медаль — бу тасодифий натижа эмас. Бу меҳнат, тайёргарлик, характер ва рингдаги ишонч натижаси.

Энди асосий савол: Жакартада ўзини кўрсатган бу авлод катталар терма жамоасида ҳам Осиё ва жаҳон шоҳсупасини забт эта оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анвар Анваров Будапештдаги турнирда кумуш медални қўлга киритдиАнвар Анваров Будапештдаги турнирда кумуш медални қўлга киритдиБугун, 23:43Тухель Аргентинадан қўрқмаяпти: “Биз тайёрмиз”Тухель Аргентинадан қўрқмаяпти: “Биз тайёрмиз”Бугун, 23:34Лука Модрич Милан билан шартномасини узайтирмоқда: Хорватиялик афсона Италияда қоладиЛука Модрич Милан билан шартномасини узайтирмоқда: Хорватиялик афсона Италияда қоладиБугун, 23:33ЖЧ-2026. Англия — Аргентина: асосий таркиблар эълон қилиндиЖЧ-2026. Англия — Аргентина: асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 23:23Пер-Эмерик Обамеянг кутилмаганда Испания чемпионатига қайтиши мумкинПер-Эмерик Обамеянг кутилмаганда Испания чемпионатига қайтиши мумкинБугун, 23:17Майкл Олисе Реал Мадрид сафига ўтишни истамоқда: Трансфер нархи 200 миллион евроМайкл Олисе Реал Мадрид сафига ўтишни истамоқда: Трансфер нархи 200 миллион евроБугун, 23:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди