Жакартада Ўзбекистоннинг U23 ва U19 боксчи қизлари Осиёни "титратди"
Жакартада ўтаётган бокс бўйича 2026 йилги Осиё чемпионатида Ўзбекистон қизлари катта натижа қайд этди. U23 тоифасида ҳам, U19 тоифасида ҳам вакилларимиз умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади.
Икки ёш тоифаси, битта натижа — Ўзбекистон биринчи
Индонезия пойтахти Жакартада аёллар ўртасида 19 ва 23 ёшгача бўлган боксчилар иштирокидаги Осиё чемпионати якунланди.
Энг қувонарлиси, ҳар икки ёш тоифасида ҳам етакчилар учлиги бир хил кўриниш олди: Ўзбекистон биринчи, Қозоғистон иккинчи, Ҳиндистон учинчи.
Бу натижа ўзбек қизлар боксида захира қанчалик кучли шаклланаётганини яна бир бор кўрсатди. Энди гап фақат битта авлод ҳақида эмас — U19 ҳам, U23 ҳам Осиёда етакчилик қилмоқда.
U23: 6 та олтин билан мутлақ етакчилик
23 ёшгача бўлган спортчилар ўртасида Ўзбекистон терма жамоаси 6 та олтин, 1 та кумуш ва 2 та бронза медаль билан биринчи ўринни эгаллади.
Қозоғистон 3 та олтин, 3 та кумуш ва 2 та бронза билан иккинчи бўлди. Ҳиндистон эса 1 та олтин, 4 та кумуш ва 4 та бронза билан учинчи ўринга кўтарилди.
Ўрин
Жамоа
Олтин
Кумуш
Бронза
Жами
1
Ўзбекистон
6
1
2
9
2
Қозоғистон
3
3
2
8
3
Ҳиндистон
1
4
4
9
4
Япония
0
1
2
3
5
Мўғулистон
0
1
0
1
6
0
0
3
3
7
Индонезия
0
0
2
2
8
Қирғизистон
0
0
1
1
8
Вьетнам
0
0
1
1
Бу жадвалда энг муҳим рақам — 6 та олтин. Ўзбекистон нафақат кўп медаль олди, балки энг қиммат медаллар сони бўйича рақиблардан анча олдинга чиқди.
U19: ёшлар ҳам шоҳсупанинг энг юқорисида
19 ёшгача бўлган қизлар ўртасида ҳам Ўзбекистон биринчи ўринни қўлга киритди. Бу тоифада вакилларимиз 4 та олтин ва 2 та кумуш медаль жамғарди.
Қозоғистон 3 та олтин ва 3 та бронза билан иккинчи, Ҳиндистон эса 2 та олтин ва 6 та кумуш билан учинчи бўлди.
Ўрин
Жамоа
Олтин
Кумуш
Бронза
Жами
1
Ўзбекистон
4
2
0
6
2
Қозоғистон
3
0
3
6
3
Ҳиндистон
2
6
0
8
4
Индонезия
1
1
0
2
5
Тайвань
0
1
3
4
6
Япония
0
0
4
4
6
Вьетнам
0
0
4
4
8
Қирғизистон
0
0
2
2
9
Таиланд
0
0
1
1
9
Тожикистон
0
0
1
1
9
0
0
1
1
9
Мўғулистон
0
0
1
1
U19 тоифасидаги бу натижа янада муҳим. Чунки бугунги ёш чемпионлар эртага U23 ва катталар терма жамоасининг асосий кучи бўлиши мумкин.
Жами 10 та олтин — катта сигнал
U19 ва U23 тоифалари натижасини қўшганда, Ўзбекистон қизлари Жакартада 10 та олтин медаль қўлга киритди.
Бу шунчаки статистика эмас. Бу Ўзбекистон қизлар бокси Осиё миқёсида барқарор тизимга айланаётганини кўрсатади.
Тоифа
Олтин
Кумуш
Бронза
Жами
U23
6
1
2
9
U19
4
2
0
6
Жами
10
3
2
15
15 та медаль, шундан 10 таси олтин — бу жуда кучли натижа. Бундай кўрсаткич ҳар қандай спорт мактаби учун катта ишонч беради.
Қозоғистон ва Ҳиндистон асосий рақиб бўлиб қолмоқда
Ҳар икки ёш тоифасида ҳам Қозоғистон иккинчи, Ҳиндистон учинчи ўринни эгаллади. Бу Осиё қизлар боксидаги асосий рақобат айнан шу уч мамлакат атрофида шаклланаётганини кўрсатади.
Қозоғистонда бокс мактаби анъанавий равишда кучли. Ҳиндистон эса сўнгги йилларда аёллар боксида катта ўсиш кўрсатмоқда. Шундай рақиблар фонида Ўзбекистоннинг икки тоифада ҳам биринчи бўлиши алоҳида эътирофга лойиқ.
Бу натижа нима учун муҳим?
Биринчидан, Ўзбекистон қизлари фақат айрим вазнларда эмас, турли тоифаларда медаллар олаётгани кўринди.
Иккинчидан, U19 ва U23да бир вақтнинг ўзида биринчи бўлиш — захира тизими тўғри ишлаётганини англатади.
Учинчидан, бу натижа катталар терма жамоаси учун янги номлар, янги рақобат ва янги имкониятлар пайдо бўлаётганини кўрсатади.
Эркаклар финаллари олдинда
Маълумот учун, Жакартада эркаклар ўртасида 19 ва 23 ёшгача бўлган боксчилар иштирокидаги Осиё чемпионати ҳам давом этмоқда.
Финал жанглари 16 июль куни бўлиб ўтиши режалаштирилган. Демак, Ўзбекистон бокс делегацияси учун Жакартадаги медаллар сони яна ошиши мумкин.
Жакарта — янги авлоднинг кучли баёноти
Ўзбекистон қизлари Жакарта рингларида кучли баёнот берди: мамлакатимиз боксида нафақат бугун, балки эртанги кун учун ҳам катта захира бор.
U23да биринчи ўрин, U19да биринчи ўрин ва жами 10 та олтин медаль — бу тасодифий натижа эмас. Бу меҳнат, тайёргарлик, характер ва рингдаги ишонч натижаси.
Энди асосий савол: Жакартада ўзини кўрсатган бу авлод катталар терма жамоасида ҳам Осиё ва жаҳон шоҳсупасини забт эта оладими?
…