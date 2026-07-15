Тухель Аргентинадан қўрқмаяпти: “Биз тайёрмиз”

·0·Спорт
Тухель Аргентинадан қўрқмаяпти: “Биз тайёрмиз”

ЖЧ-2026 яримфинали олдидан Англия бош мураббийи Томас Тухель Аргентина ҳақида очиқ гапирди. У амалдаги жаҳон чемпионини енгиш жуда қийинлигини тан олди, аммо Англияда бу синовдан ўтиш учун характер, сабр ва ирода борлигини таъкидлади.

“Уларни мағлуб этиш жуда қийин”

Тухель Аргентина терма жамоасининг кучини яширмади. У рақиб футболчиларининг айримларини яхши билишини, баъзилари билан бирга ишлаганини айтди.

“Уларнинг устун томонлари бор. Гол ўтказиб юборганида ёки ўйин қийинлашганида ҳам улар саросимага тушмайди. Уларни мағлуб этиш жуда қийин. Бу ҳақиқат”, — деди Тухель.

Бу фикр Аргентина ҳақидаги асосий ҳақиқатни очади: Скалони жамоаси фақат техника ёки Мессига таянмайди. Уларда катта ўйинларни “тиришиб”, ҳиссиёт ва интизом билан ютиб чиқиш қобилияти бор.

Тухель Қатардаги Аргентинани эслади

Англия мураббийи ҳозирги Аргентина тўрт йил аввалги жамоага жуда ўхшашини айтди. 2022 йил Қатарда Лионель Скалони шогирдлари Францияни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, жаҳон чемпиони бўлганди.

Тухельнинг фикрича, Аргентинада ўша жипслик, ўша қурбонликка тайёрлик ва ўша эмоционал футбол ҳали ҳам сақланиб қолган.

Аргентинадаги кучли жиҳат

Тухель таъкидлаган маъно

Саросимага тушмаслик

гол ўтказса ҳам ўйиндан чиқиб кетмайди

Жипслик

жамоа бир мақсад учун ҳаракат қилади

Ҳиссиёт

катта ўйинларда руҳий куч беради

Тарих

қўшимча мотивация вазифасини бажаради

Скалони омили

тизим ва услуб сақланиб қолган

“Биз ҳам ҳиссиётларга бой жамоамиз”

Тухель Аргентина ҳиссиёт билан ўйнашини тан олди, аммо Англия ҳам бундай ўйинларга тайёр эканини билдирди.

“Англияда Аргентинага қарши курашиш учун етарлича сабр, характер ва ирода бор. Биз бу баҳсга тайёрмиз”, — деди у.

Бу яримфинал Англия учун фақат тактик ўйин бўлмайди. Бу ерда асаб, босим, тарихий рақобат ва майдондаги майда деталлар катта аҳамият касб этади.

Тарих босимга айланадими?

Англия ва Аргентина ўртасидаги рақобат жаҳон чемпионатлари тарихида алоҳида ўринга эга. Англия футбол ассоциацияси ҳам бу икки терма жамоа ЖЧларда аввал 5 марта тўқнашганини, Англия уларнинг 3 тасида ғалаба қозонганини қайд этган.

Аммо Тухель бу тарихни жамоага ортиқча босим сифатида юклашни истамаяпти.

Унинг фикрича, Англия нима учун бу ерга келганини яхши билади. Мақсад оддий: яримфинални ўз ўйини билан ўтказиш ва финалга чиқиш.

Англия учун асосий вазифа

Аргентина қарши майдонда шошқалоқлик қилиш жуда хавфли. Чунки Месси, Альварес, Мак Аллистер, Энцо Фернандес каби футболчилар биргина бўш ҳудуддан ўйин тақдирини ўзгартириб юбориши мумкин.

Англия қуйидаги жиҳатларда аниқ ҳаракат қилиши керак:

• тўп йўқотилганда тез қайта жойлашиш;
• Мессига қулай ҳудуд бермаслик;
• марказда Паредес ва Энцо Фернандесга эркинлик қолдирмаслик;
• Кейн ва Беллингҳэм орқали ҳужумга тез чиқиш;
• ҳиссиётга берилиб, тактик тартибни бузмаслик.

Оддий қилиб айтганда, Англия Аргентина билан фақат югуриб эмас, ақл билан ҳам курашиши керак.

Финалда Испания кутиб турибди

Бу яримфинал ғолиби финалда Испанияга қарши майдонга тушади. Испания биринчи яримфиналда Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, ҳал қилувчи ўйинга йўл олган.

Демак, Англия учун мақсад икки босқичли: аввал Аргентина характерини синдириш, кейин Испаниянинг тўп назоратига қарши тайёр туриш.

Аргентина учун эса бу чемпионликни ҳимоя қилиш йўлидаги навбатдаги катта синов.

Катта ўйин олдидан катта сигнал

Тухельнинг сўзлари бир нарсани англатади: Англия рақибни ҳурмат қилади, аммо ундан қўрқмайди. Аргентина эса амалдаги чемпион сифатида майдонга катта ишонч билан тушади.

Бу ўйинда ким биринчи бўлиб ўз ритмини топса, финалга ҳам ўша яқинлашади.

Энди асосий савол шу: Англия Аргентина ҳиссиёти ва Месси омилини енгиб ўта оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Англия — Аргентина: асосий таркиблар эълон қилиндиЖЧ-2026. Англия — Аргентина: асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 23:23Пер-Эмерик Обамеянг кутилмаганда Испания чемпионатига қайтиши мумкинПер-Эмерик Обамеянг кутилмаганда Испания чемпионатига қайтиши мумкинБугун, 23:17Майкл Олисе Реал Мадрид сафига ўтишни истамоқда: Трансфер нархи 200 миллион евроМайкл Олисе Реал Мадрид сафига ўтишни истамоқда: Трансфер нархи 200 миллион евроБугун, 23:14Интер таркибини кучайтириш мақсадида Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошладиИнтер таркибини кучайтириш мақсадида Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 22:58АПЛда тарихий «Марказий Осиё дербиси»: Ҳусанов ва Сатпаев тўқнашувига оз қолди!АПЛда тарихий «Марказий Осиё дербиси»: Ҳусанов ва Сатпаев тўқнашувига оз қолди!Бугун, 21:21Эмилиано Мартинез Астон Вилла билан зиддиятга борди: Дарвозабон Ювентусга ўтмоқчиЭмилиано Мартинез Астон Вилла билан зиддиятга борди: Дарвозабон Ювентусга ўтмоқчиБугун, 21:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди