Тухель Аргентинадан қўрқмаяпти: “Биз тайёрмиз”
ЖЧ-2026 яримфинали олдидан Англия бош мураббийи Томас Тухель Аргентина ҳақида очиқ гапирди. У амалдаги жаҳон чемпионини енгиш жуда қийинлигини тан олди, аммо Англияда бу синовдан ўтиш учун характер, сабр ва ирода борлигини таъкидлади.
“Уларни мағлуб этиш жуда қийин”
Тухель Аргентина терма жамоасининг кучини яширмади. У рақиб футболчиларининг айримларини яхши билишини, баъзилари билан бирга ишлаганини айтди.
“Уларнинг устун томонлари бор. Гол ўтказиб юборганида ёки ўйин қийинлашганида ҳам улар саросимага тушмайди. Уларни мағлуб этиш жуда қийин. Бу ҳақиқат”, — деди Тухель.
Бу фикр Аргентина ҳақидаги асосий ҳақиқатни очади: Скалони жамоаси фақат техника ёки Мессига таянмайди. Уларда катта ўйинларни “тиришиб”, ҳиссиёт ва интизом билан ютиб чиқиш қобилияти бор.
Тухель Қатардаги Аргентинани эслади
Англия мураббийи ҳозирги Аргентина тўрт йил аввалги жамоага жуда ўхшашини айтди. 2022 йил Қатарда Лионель Скалони шогирдлари Францияни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, жаҳон чемпиони бўлганди.
Тухельнинг фикрича, Аргентинада ўша жипслик, ўша қурбонликка тайёрлик ва ўша эмоционал футбол ҳали ҳам сақланиб қолган.
Аргентинадаги кучли жиҳат
Тухель таъкидлаган маъно
Саросимага тушмаслик
гол ўтказса ҳам ўйиндан чиқиб кетмайди
Жипслик
жамоа бир мақсад учун ҳаракат қилади
Ҳиссиёт
катта ўйинларда руҳий куч беради
Тарих
қўшимча мотивация вазифасини бажаради
Скалони омили
тизим ва услуб сақланиб қолган
“Биз ҳам ҳиссиётларга бой жамоамиз”
Тухель Аргентина ҳиссиёт билан ўйнашини тан олди, аммо Англия ҳам бундай ўйинларга тайёр эканини билдирди.
“Англияда Аргентинага қарши курашиш учун етарлича сабр, характер ва ирода бор. Биз бу баҳсга тайёрмиз”, — деди у.
Бу яримфинал Англия учун фақат тактик ўйин бўлмайди. Бу ерда асаб, босим, тарихий рақобат ва майдондаги майда деталлар катта аҳамият касб этади.
Тарих босимга айланадими?
Англия ва Аргентина ўртасидаги рақобат жаҳон чемпионатлари тарихида алоҳида ўринга эга. Англия футбол ассоциацияси ҳам бу икки терма жамоа ЖЧларда аввал 5 марта тўқнашганини, Англия уларнинг 3 тасида ғалаба қозонганини қайд этган.
Аммо Тухель бу тарихни жамоага ортиқча босим сифатида юклашни истамаяпти.
Унинг фикрича, Англия нима учун бу ерга келганини яхши билади. Мақсад оддий: яримфинални ўз ўйини билан ўтказиш ва финалга чиқиш.
Англия учун асосий вазифа
Аргентина қарши майдонда шошқалоқлик қилиш жуда хавфли. Чунки Месси, Альварес, Мак Аллистер, Энцо Фернандес каби футболчилар биргина бўш ҳудуддан ўйин тақдирини ўзгартириб юбориши мумкин.
Англия қуйидаги жиҳатларда аниқ ҳаракат қилиши керак:
• тўп йўқотилганда тез қайта жойлашиш;
• Мессига қулай ҳудуд бермаслик;
• марказда Паредес ва Энцо Фернандесга эркинлик қолдирмаслик;
• Кейн ва Беллингҳэм орқали ҳужумга тез чиқиш;
• ҳиссиётга берилиб, тактик тартибни бузмаслик.
Оддий қилиб айтганда, Англия Аргентина билан фақат югуриб эмас, ақл билан ҳам курашиши керак.
Финалда Испания кутиб турибди
Бу яримфинал ғолиби финалда Испанияга қарши майдонга тушади. Испания биринчи яримфиналда Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, ҳал қилувчи ўйинга йўл олган.
Демак, Англия учун мақсад икки босқичли: аввал Аргентина характерини синдириш, кейин Испаниянинг тўп назоратига қарши тайёр туриш.
Аргентина учун эса бу чемпионликни ҳимоя қилиш йўлидаги навбатдаги катта синов.
Катта ўйин олдидан катта сигнал
Тухельнинг сўзлари бир нарсани англатади: Англия рақибни ҳурмат қилади, аммо ундан қўрқмайди. Аргентина эса амалдаги чемпион сифатида майдонга катта ишонч билан тушади.
Бу ўйинда ким биринчи бўлиб ўз ритмини топса, финалга ҳам ўша яқинлашади.
Энди асосий савол шу: Англия Аргентина ҳиссиёти ва Месси омилини енгиб ўта оладими?
…