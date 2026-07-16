Мира Мурати асос солган Тинкинг Мачинес стартапи ўзининг илк очиқ AI моделини тақдим этди
OpenAI компаниясининг собиқ технологик директори Мира Мурати томонидан асос солинган Тинкинг Мачинес Лаб стартапи ўзининг илк хусусий сунъий интеллект модели — Инклинг платформасини кенг оммага эълон қилди. OpenAI, Anthropic ёки Google каби гигантларнинг ёпиқ тизимларидан фарқли ўлароқ, Инклинг очиқ кодли (опен-веигҳт) модел ҳисобланади. Бу эса ташқи дастурчилар ва компанияларга моделни бевосита юклаб олиш ҳамда ўз эҳтиёжларига мос равишда ўзгартириш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Инклинг модели "мутахассислар аралашмаси" (михтуре-оф-эхпертс) тизимига асосланган бўлиб, жами 975 миллиард параметрга эга. Бироқ, тизим самарадорлигини ошириш ва харажатларни камайтириш мақсадида, ҳар бир аниқ вазифа учун ушбу параметрларнинг фақат бир қисми — тахминан 41 миллиарди ишга туширилади. Модел 45 триллион токендан иборат матн, тасвир, аудио ва видео маълумотлар асосида ўқитилган бўлиб, тўртта йўналишда ҳам табиий таҳлил қилиш қобилиятига эга.
Мослашувчанлик ва ўзига хос имкониятларҲозирги босқичда Инклинг фақат матнли натижалар, жумладан, дастурий кодлар ва тузилмавий маълумотларни тақдим эта олади. Тинкинг Мачинес Лаб ушбу моделни "тайёр маҳсулот" эмас, балки корхоналар ўз устида ишлаши учун "бошланғич нуқта" сифатида маркетинг қилмоқда. Компаниянинг асосий ғояси шундан иборатки, марказлашган лабораториялар томонидан тақдим этиладиган "барча учун бир хил" моделлардан кўра, ташкилотларнинг ўзига хос талабларига мослаштирилган AI тизимлари юқорироқ самарадорлик кўрсатади.
Инклинг моделининг ўзига хос жиҳатларидан бири — фойдаланувчи "фикрлаш даражаси"ни (тинкинг эффорт) ўзи созлаши мумкинлигидир. Агар фойдаланувчига тезкорлик муҳим бўлса, у моделнинг чуқур ўйлаш жараёнини камайтириши, мураккаб масалаларда эса аксинча, аниқликни ошириши мумкин. Шунингдек, модел ноаниқ вазиятларда тахмин қилиш ўрнига, ўзининг ишончсизлигини очиқ билдириш хусусиятига эга.
Бозордаги рақобат ва стратегик аҳамиятixbt.com маълумотига кўра, Тинкинг Мачинес ўз маҳсулотини бозордаги энг кучли модел деб даъво қилмаяпти. Компания вакиллари Инклинг бугунги кундаги энг қудратли модел эмаслигини очиқ тан олган ҳолда, асосий урғуни унинг универсаллиги ва мослашувчанлигига қаратмоқда. Масалан, дастурлаш бўйича тестларда Инклинг NVIDIA компаниясининг Немотрон 3 Ultra моделига қараганда уч баравар кам ресурс сарфлаган ҳолда бир хил натижа кўрсатган.
Ушбу ёндашув Microsoft раҳбари Сатя Наделла томонидан илгари сурилган фикрларга ҳамоҳангдир. Наделла яқинда ёпиқ сунъий интеллект моделларидан фойдаланадиган корхоналар аслида "икки марта ҳақ тўлаётганини" таъкидлаган эди: биринчиси — обуна учун, иккинчиси — ўзларининг махфий бизнес маълумотларини моделни такомиллаштириш учун топшириш орқали. Инклинг каби очиқ моделлар эса корхоналарга ўз маълумотлари устидан тўлиқ назоратни сақлаб қолиш имконини беради.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Мира Мурати бошчилигидаги жамоа ChatGPT, Claude ва Gemini каби умумий мақсадли чатботлар билан эмас, балки профессионал ва корпоратив сегмент билан рақобатга киришмоқда. Бу Ўзбекистондаги йирик ташкилотлар ва дастурий таъминот ишлаб чиқувчилар учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин, чунки маҳаллийлаштирилган ва махсус вазифалар учун ўқитилган хусусий моделларни яратишда Инклинг мустаҳкам пойдевор вазифасини ўтайди.
…