Мира Мурати асос солган Тинкинг Мачинес стартапи ўзининг илк очиқ AI моделини тақдим этди

·20·Техно
Мира Мурати асос солган Тинкинг Мачинес стартапи ўзининг илк очиқ AI моделини тақдим этди

OpenAI компаниясининг собиқ технологик директори Мира Мурати томонидан асос солинган Тинкинг Мачинес Лаб стартапи ўзининг илк хусусий сунъий интеллект модели — Инклинг платформасини кенг оммага эълон қилди. OpenAI, Anthropic ёки Google каби гигантларнинг ёпиқ тизимларидан фарқли ўлароқ, Инклинг очиқ кодли (опен-веигҳт) модел ҳисобланади. Бу эса ташқи дастурчилар ва компанияларга моделни бевосита юклаб олиш ҳамда ўз эҳтиёжларига мос равишда ўзгартириш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Инклинг модели "мутахассислар аралашмаси" (михтуре-оф-эхпертс) тизимига асосланган бўлиб, жами 975 миллиард параметрга эга. Бироқ, тизим самарадорлигини ошириш ва харажатларни камайтириш мақсадида, ҳар бир аниқ вазифа учун ушбу параметрларнинг фақат бир қисми — тахминан 41 миллиарди ишга туширилади. Модел 45 триллион токендан иборат матн, тасвир, аудио ва видео маълумотлар асосида ўқитилган бўлиб, тўртта йўналишда ҳам табиий таҳлил қилиш қобилиятига эга.

Мослашувчанлик ва ўзига хос имкониятлар

Ҳозирги босқичда Инклинг фақат матнли натижалар, жумладан, дастурий кодлар ва тузилмавий маълумотларни тақдим эта олади. Тинкинг Мачинес Лаб ушбу моделни "тайёр маҳсулот" эмас, балки корхоналар ўз устида ишлаши учун "бошланғич нуқта" сифатида маркетинг қилмоқда. Компаниянинг асосий ғояси шундан иборатки, марказлашган лабораториялар томонидан тақдим этиладиган "барча учун бир хил" моделлардан кўра, ташкилотларнинг ўзига хос талабларига мослаштирилган AI тизимлари юқорироқ самарадорлик кўрсатади.

Инклинг моделининг ўзига хос жиҳатларидан бири — фойдаланувчи "фикрлаш даражаси"ни (тинкинг эффорт) ўзи созлаши мумкинлигидир. Агар фойдаланувчига тезкорлик муҳим бўлса, у моделнинг чуқур ўйлаш жараёнини камайтириши, мураккаб масалаларда эса аксинча, аниқликни ошириши мумкин. Шунингдек, модел ноаниқ вазиятларда тахмин қилиш ўрнига, ўзининг ишончсизлигини очиқ билдириш хусусиятига эга.

Бозордаги рақобат ва стратегик аҳамият

ixbt.com маълумотига кўра, Тинкинг Мачинес ўз маҳсулотини бозордаги энг кучли модел деб даъво қилмаяпти. Компания вакиллари Инклинг бугунги кундаги энг қудратли модел эмаслигини очиқ тан олган ҳолда, асосий урғуни унинг универсаллиги ва мослашувчанлигига қаратмоқда. Масалан, дастурлаш бўйича тестларда Инклинг NVIDIA компаниясининг Немотрон 3 Ultra моделига қараганда уч баравар кам ресурс сарфлаган ҳолда бир хил натижа кўрсатган.

Ушбу ёндашув Microsoft раҳбари Сатя Наделла томонидан илгари сурилган фикрларга ҳамоҳангдир. Наделла яқинда ёпиқ сунъий интеллект моделларидан фойдаланадиган корхоналар аслида "икки марта ҳақ тўлаётганини" таъкидлаган эди: биринчиси — обуна учун, иккинчиси — ўзларининг махфий бизнес маълумотларини моделни такомиллаштириш учун топшириш орқали. Инклинг каби очиқ моделлар эса корхоналарга ўз маълумотлари устидан тўлиқ назоратни сақлаб қолиш имконини беради.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Мира Мурати бошчилигидаги жамоа ChatGPT, Claude ва Gemini каби умумий мақсадли чатботлар билан эмас, балки профессионал ва корпоратив сегмент билан рақобатга киришмоқда. Бу Ўзбекистондаги йирик ташкилотлар ва дастурий таъминот ишлаб чиқувчилар учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин, чунки маҳаллийлаштирилган ва махсус вазифалар учун ўқитилган хусусий моделларни яратишда Инклинг мустаҳкам пойдевор вазифасини ўтайди.

Тинкинг МачинесИнклингМира МуратиСунъий ИнтеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Классика қайтмоқда: Палит 12 GB хотирага эга янги GeForce RTX 3060 моделини тақдим этдиКлассика қайтмоқда: Палит 12 GB хотирага эга янги GeForce RTX 3060 моделини тақдим этдиКеча, 23:54Microsoft компанияси Аге оф Эмпирес ИИ ўйинидаги хавфли заифликни бартараф этдиMicrosoft компанияси Аге оф Эмпирес ИИ ўйинидаги хавфли заифликни бартараф этдиКеча, 23:53SpaceX акциялари Starship парвози арафасида IPO нархидан пастга тушдиSpaceX акциялари Starship парвози арафасида IPO нархидан пастга тушдиКеча, 23:28Cloud Маил хизматида смартфон хотирасини тозалаш учун янги восита ишга туширилдиCloud Маил хизматида смартфон хотирасини тозалаш учун янги восита ишга туширилдиКеча, 23:26Apple Мапс реклама сиёсати: Apple ва Google ўртасидаги асосий фарқлар маълум бўлдиApple Мапс реклама сиёсати: Apple ва Google ўртасидаги асосий фарқлар маълум бўлдиКеча, 23:20Google АҚШда тарихдаги энг йирик қуёш энергияси лойиҳасини ишга туширмоқдаGoogle АҚШда тарихдаги энг йирик қуёш энергияси лойиҳасини ишга туширмоқдаКеча, 22:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди