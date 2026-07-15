Майкл Олисе “Реал”ни хоҳлаяпти: 200 млн евролик савол...
“Бавария” вингери Майкл Олисе шу ёзда “Реал”га ўтишни истамоқда, деган хабарлар трансфер бозорини яна қизитди. Аммо Мюнхен клуби ўз юлдузини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас: гап камида 200 миллион евро атрофидаги таклиф ҳақида кетмоқда.
Олисе Мадридни кейинги қадам деб билмоқда
Foot Mercato маълумотига кўра, Майкл Олисе “Реал”да фаолиятининг кейинги босқичига кўтарилиш учун барча шароит бор, деб ҳисобламоқда.
24 ёшли вингер учун Мадрид клуби фақат катта ном эмас. Бу — “Олтин тўп” даражасидаги рақобат, Чемпионлар лигаси саҳнаси ва дунё футболи марказида бўлиш имконияти.
“Реал” ҳам футболчининг истагидан хабардор экани айтилмоқда. Аммо бу трансферни амалга ошириш учун клуб тарихидаги энг катта келишувлардан бири талаб қилиниши мумкин.
“Бавария” нима демоқда?
Мюнхенликлар учун Олисе ҳозирги лойиҳанинг асосий футболчиларидан бири. Шу сабабли “Бавария” уни сотишни истамаётгани ҳақида бир неча манбалар ёзди. TalkSPORT маълумотига кўра, клуб футболчини бу ёзда қўйиб юбормаслик позициясини аниқ билдирган.
Шу билан бирга, трансфер бозорида битта қоида бор: баъзи таклифлардан кейин ҳатто энг қатъий позиция ҳам қайта кўриб чиқилиши мумкин.
Хабарларга кўра, “Бавария” фақат “истисно даражасидаги” таклиф тушса, вазиятни муҳокама қилиши мумкин. Бу рақам эса камида 200 миллион евро сифатида тилга олинмоқда.
Масала
Ҳозирги ҳолат
Футболчи
Майкл Олисе
Клуби
“Бавария”
Қизиқиш билдираётган клуб
“Реал”
Тахминий талаб
камида 200 млн евро
“Бавария” позицияси
сотишни истамайди
Вазият
расман тасдиқланмаган трансфер миш-миши
Нега “Реал” айнан Олисени хоҳлаяпти?
Олисе сўнгги мавсумда Европадаги энг самарали ҳужумкор футболчилардан бирига айланди. FotMob маълумотига кўра, у 2025/26 йилги Бундеслигада 15 та гол ва 19 та ассист қайд этган.
Бу вингер учун жуда юқори кўрсаткич. Чунки у фақат гол урмайди, балки ҳужумни бошлайди, сўнгги пасни беради, рақиб ҳимоясини кенгайтириб юборади ва жарима майдони атрофида хавф яратади.
“Реал” каби жамоа учун бундай футболчи катта қийматга эга: у ўнг қанотда ҳам, марказга яқин ҳудудларда ҳам ўйинни ўзгартира олади.
200 миллион евро — рекорд даражадаги хавф
Агар трансфер ҳақиқатан 200 миллион евродан ошса, бу футбол тарихидаги энг йирик келишувлардан бирига айланиши мумкин.
Бир томондан, Олисенинг ёши, статистикаси ва ўйин услуби бундай катта қизиқишни тушунарли қилади. Иккинчи томондан, 200 миллион евро — ҳар қандай клуб учун улкан таваккал.
Бу суммада футболчи фақат яхши ўйнаши эмас, дарҳол юлдуз даражасида натижа бериши керак бўлади.
“Бавария” ўринбосар излаяптими?
Хабарларга кўра, Мюнхен клуби эҳтимолий сценарийларга тайёр туриш учун бир неча футболчилар билан алоқага чиққан. Улар орасида Брэдли Барколя номи ҳам тилга олинмоқда.
Бу “Бавария” Олисени сотишга тайёр дегани эмас. Аммо катта клублар ҳар доим хавфсизлик режасига эга бўлади.
Агар футболчининг ўзи кетишни қатъий хоҳласа ва “Реал” рекорд таклиф билан чиқса, Мюнхен раҳбарияти учун вазият анча мураккаблашади.
Жаҳон чемпионатидан кейин ҳал бўлади
Маълумотларга кўра, Олисе Жаҳон чемпионати якунланганидан кейин “Бавария” раҳбарияти билан келажагини муҳокама қилади.
Бу жуда муҳим нуқта. Чунки катта турнирдан кейин футболчининг бозор қиймати, кайфияти ва клублар ўртасидаги музокаралар бутунлай бошқача тус олиши мумкин.
Агар Олисе яхши формада турнирни якунласа, “Реал”нинг қизиқиши янада кучайиши эҳтимолдан холи эмас.
“Реал” учун идеал, “Бавария” учун оғриқли трансфер
Мадрид клуби учун Олисе келажакка қараб қилинган катта сармоя бўлиши мумкин. У тезкор, техник, ҳужумда универсал ва ҳали 24 ёшда.
“Бавария” учун эса бундай футболчини йўқотиш жамоа ҳужум тизимига жиддий зарба бўлади. Айниқса, у мавсум давомида гол ва ассистлар билан мунтазам фарқ яратганини ҳисобга олсак.
Шунинг учун бу трансферда фақат пул эмас, спорт лойиҳаси ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.
Ҳозирча барчаси миш-миш даражасида
Энг муҳим жиҳат: бу трансфер ҳозирча расман тасдиқланган эмас. “Реал” томонидан ҳам, “Бавария” томонидан ҳам келишув ҳақида расмий эълон қилинмаган.
Шу боис вазиятга эҳтиёткорлик билан қараш керак. Трансфер ойнасида бундай хабарлар кўп бўлади, аммо уларнинг ҳаммаси ҳам реал келишувга айланавермайди.
Бироқ Олисе номи атрофидаги қизиқиш тасодифий эмас. У ҳозир Европадаги энг қиммат ва энг талабгир ҳужумкор футболчилардан бирига айланмоқда.
Катта савол очиқ қолмоқда
Майкл Олисе “Реал”га ўтишни хоҳлаётгани ҳақидаги хабарлар трансфер бозорининг энг катта интригаларидан бирига айланди.
“Бавария” уни сақлаб қолмоқчи. “Реал” эса рекорд даражадаги қадамга тайёр бўлиши мумкин. Футболчининг ўзи эса Жаҳон чемпионатидан кейин якуний гапини айтиши кутилмоқда.
Сизнингча, “Реал” Олисе учун 200 миллион евро тўлаши керакми ёки бу нарх ҳаддан ташқари баландми?
…