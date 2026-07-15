Анвар Анваров Будапештдаги турнирда кумуш медални қўлга киритди

·0·Спорт
Анвар Анваров Будапештдаги турнирда кумуш медални қўлга киритди

Ўзбекистон енгил атлетикаси учун Венгриядан хушхабар келди. Будапештда ўтган «Hungarian Athletic Grand Prix» турнирида Анвар Анваров узунликка сакраш дастурида 8,12 метр натижа кўрсатиб, кумуш медални қўлга киритди.

Иккинчи уриниш — шоҳсупага олиб чиққан сакраш

Анваров учун ҳал қилувчи натижа иккинчи уринишда қайд этилди. Ўзбекистонлик атлет 8,12 метрга сакраб, кучли рақиблар орасида иккинчи ўринни эгаллади.

Бу натижа унинг барқарор формада эканини яна бир бор кўрсатди. Чунки узунликка сакрашда 8 метрдан юқори натижа ҳар доим юқори даражали кўрсаткич ҳисобланади.

Тентоглу биринчи, Анваров иккинчи

Мусобақада биринчи ўрин Грециянинг таниқли атлети Милтиадис Тентоглуга насиб этди. У 8,31 метр натижа билан ғолиб бўлди.

Анвар Анваров 8,12 метр билан иккинчи поғонага кўтарилди. Германия вакили Саймон Батс ҳам худди шу натижани қайд этди, аммо якуний тартибда учинчи ўринда қолди.

Ўрин

Спортчи

Мамлакат

Натижа

1

Милтиадис Тентоглу

Греция

8,31 м

2

Анвар Анваров

Ўзбекистон

8,12 м

3

Саймон Батс

Германия

8,12 м

Олтин даражадаги турнирдаги муҳим медаль

«Hungarian Athletic Grand Prix» Бутунжаҳон енгил атлетика федерацияси тақвимидаги нуфузли мусобақалардан бири ҳисобланади. Бундай турнирларда ҳар бир медаль нафақат натижа, балки халқаро рейтинг ва спортчи ишончи учун ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Анваров эса яна бир бор Европанинг кучли секторларида Ўзбекистон номини шоҳсупага олиб чиқди.

Бу кумуш медаль оддий иккинчи ўрин эмас. Бу — ўзбек енгил атлетикаси узунликка сакраш йўналишида халқаро рақобатда борлигини кўрсатувчи натижа.

8 метрдан юқори сакраш — катта сигнал

Узунликка сакрашда 8 метрлик чегара алоҳида психологик ва спорт даражасига эга. Анваровнинг 8,12 метрлик натижаси унинг мавсумда кучли рақобатга тайёр эканини билдиради.

Энг муҳими, у бу натижани Милтиадис Тентоглу каби жаҳон даражасидаги спортчи иштирок этган мусобақада қайд этди. Бундай рақобатда иккинчи бўлиш ҳам катта ишонч беради.

Ўзбекистон учун яна бир халқаро шоҳсупа

Сўнгги вақтларда Анвар Анваров Европа турнирларида фаол иштирок этмоқда ва мунтазам равишда юқори натижалар қайд этяпти. Бу эса унинг халқаро мусобақаларда тажрибаси ошиб бораётганини кўрсатади.

Ҳар бир шундай старт спортчи учун икки томонлама аҳамиятга эга: биринчидан, натижа ва медаль, иккинчидан, катта турнирлар олдидан ўзини кучли рақиблар фонида синаб кўриш имконияти.

Анваров Будапештда айнан шу имкониятдан унумли фойдаланди.

Энди навбат янада катта мақсадларга

Будапештдаги кумуш медаль Анваров учун мавсумдаги муҳим нуқталардан бири бўлиши мумкин. Чунки 8,12 метрлик сакраш унинг потенциали юқори эканини яна бир бор исботлади.

Энди асосий вазифа — барқарорликни сақлаш, кейинги стартларда натижани яна яхшилаш ва энг йирик мусобақаларда шоҳсупага курашиш.

Будапештдан келган ишонч

Анвар Анваров «Hungarian Athletic Grand Prix» турнирида кумуш медални қўлга киритди. Унинг 8,12 метрлик натижаси Ўзбекистон енгил атлетикаси учун навбатдаги қувонарли хабар бўлди.

Бу медаль спортчининг халқаро майдондаги имкониятлари кенгайиб бораётганини кўрсатади. Энди мухлислардан битта савол: Анваров кейинги стартларда 8,30 метр атрофидаги натижаларга яқинлаша оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тухель Аргентинадан қўрқмаяпти: “Биз тайёрмиз”Тухель Аргентинадан қўрқмаяпти: “Биз тайёрмиз”Бугун, 23:34Лука Модрич Милан билан шартномасини узайтирмоқда: Хорватиялик афсона Италияда қоладиЛука Модрич Милан билан шартномасини узайтирмоқда: Хорватиялик афсона Италияда қоладиБугун, 23:33ЖЧ-2026. Англия — Аргентина: асосий таркиблар эълон қилиндиЖЧ-2026. Англия — Аргентина: асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 23:23Пер-Эмерик Обамеянг кутилмаганда Испания чемпионатига қайтиши мумкинПер-Эмерик Обамеянг кутилмаганда Испания чемпионатига қайтиши мумкинБугун, 23:17Майкл Олисе Реал Мадрид сафига ўтишни истамоқда: Трансфер нархи 200 миллион евроМайкл Олисе Реал Мадрид сафига ўтишни истамоқда: Трансфер нархи 200 миллион евроБугун, 23:14Интер таркибини кучайтириш мақсадида Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошладиИнтер таркибини кучайтириш мақсадида Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 22:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди