Анвар Анваров Будапештдаги турнирда кумуш медални қўлга киритди
Ўзбекистон енгил атлетикаси учун Венгриядан хушхабар келди. Будапештда ўтган «Hungarian Athletic Grand Prix» турнирида Анвар Анваров узунликка сакраш дастурида 8,12 метр натижа кўрсатиб, кумуш медални қўлга киритди.
Иккинчи уриниш — шоҳсупага олиб чиққан сакраш
Анваров учун ҳал қилувчи натижа иккинчи уринишда қайд этилди. Ўзбекистонлик атлет 8,12 метрга сакраб, кучли рақиблар орасида иккинчи ўринни эгаллади.
Бу натижа унинг барқарор формада эканини яна бир бор кўрсатди. Чунки узунликка сакрашда 8 метрдан юқори натижа ҳар доим юқори даражали кўрсаткич ҳисобланади.
Тентоглу биринчи, Анваров иккинчи
Мусобақада биринчи ўрин Грециянинг таниқли атлети Милтиадис Тентоглуга насиб этди. У 8,31 метр натижа билан ғолиб бўлди.
Анвар Анваров 8,12 метр билан иккинчи поғонага кўтарилди. Германия вакили Саймон Батс ҳам худди шу натижани қайд этди, аммо якуний тартибда учинчи ўринда қолди.
Ўрин
Спортчи
Мамлакат
Натижа
1
Милтиадис Тентоглу
Греция
8,31 м
2
Анвар Анваров
Ўзбекистон
8,12 м
3
Саймон Батс
Германия
8,12 м
Олтин даражадаги турнирдаги муҳим медаль
«Hungarian Athletic Grand Prix» Бутунжаҳон енгил атлетика федерацияси тақвимидаги нуфузли мусобақалардан бири ҳисобланади. Бундай турнирларда ҳар бир медаль нафақат натижа, балки халқаро рейтинг ва спортчи ишончи учун ҳам муҳим аҳамиятга эга.
Анваров эса яна бир бор Европанинг кучли секторларида Ўзбекистон номини шоҳсупага олиб чиқди.
Бу кумуш медаль оддий иккинчи ўрин эмас. Бу — ўзбек енгил атлетикаси узунликка сакраш йўналишида халқаро рақобатда борлигини кўрсатувчи натижа.
8 метрдан юқори сакраш — катта сигнал
Узунликка сакрашда 8 метрлик чегара алоҳида психологик ва спорт даражасига эга. Анваровнинг 8,12 метрлик натижаси унинг мавсумда кучли рақобатга тайёр эканини билдиради.
Энг муҳими, у бу натижани Милтиадис Тентоглу каби жаҳон даражасидаги спортчи иштирок этган мусобақада қайд этди. Бундай рақобатда иккинчи бўлиш ҳам катта ишонч беради.
Ўзбекистон учун яна бир халқаро шоҳсупа
Сўнгги вақтларда Анвар Анваров Европа турнирларида фаол иштирок этмоқда ва мунтазам равишда юқори натижалар қайд этяпти. Бу эса унинг халқаро мусобақаларда тажрибаси ошиб бораётганини кўрсатади.
Ҳар бир шундай старт спортчи учун икки томонлама аҳамиятга эга: биринчидан, натижа ва медаль, иккинчидан, катта турнирлар олдидан ўзини кучли рақиблар фонида синаб кўриш имконияти.
Анваров Будапештда айнан шу имкониятдан унумли фойдаланди.
Энди навбат янада катта мақсадларга
Будапештдаги кумуш медаль Анваров учун мавсумдаги муҳим нуқталардан бири бўлиши мумкин. Чунки 8,12 метрлик сакраш унинг потенциали юқори эканини яна бир бор исботлади.
Энди асосий вазифа — барқарорликни сақлаш, кейинги стартларда натижани яна яхшилаш ва энг йирик мусобақаларда шоҳсупага курашиш.
Будапештдан келган ишонч
Анвар Анваров «Hungarian Athletic Grand Prix» турнирида кумуш медални қўлга киритди. Унинг 8,12 метрлик натижаси Ўзбекистон енгил атлетикаси учун навбатдаги қувонарли хабар бўлди.
Бу медаль спортчининг халқаро майдондаги имкониятлари кенгайиб бораётганини кўрсатади. Энди мухлислардан битта савол: Анваров кейинги стартларда 8,30 метр атрофидаги натижаларга яқинлаша оладими?
…