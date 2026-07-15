Классика қайтмоқда: Палит 12 GB хотирага эга янги GeForce RTX 3060 моделини тақдим этди
График карталар бозорида ўз ўрнига эга бўлган Палит компанияси кўпчиликнинг севимли моделига айланган GeForce RTX 3060 видеокартасини янги қиёфада бозорга қайтарди. "Классиканинг қайтиши" дея таърифланаётган ушбу модел GeForce RTX 3060 Инфинитй 2 ОК номини олди ва у ўзининг катта ҳажмдаги видео хотираси билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги модел замонавий ўйинлар ва график вазифалар учун етарли бўлган 12 GB видео хотира билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу қурилма фойдаланувчиларга ҳамёнбоп нархда ишончли ва барқарор унумдорликни тақдим этиш учун мўлжалланган. Гарчи бозорга янги авлод NVIDIA карталари кириб келган бўлса-да, RTX 3060 ўзининг нарх ва сифат мутаносиблиги туфайли ҳамон оммабоплигини йўқотмаган.
Техник жиҳатдан қараганда, GeForce RTX 3060 Инфинитй 2 ОК модели стандарт RTX 3060 чипига асосланган бўлиб, у ўртача даражадаги комплектацияга эга. ixbt.com маълумотига кўра, картанинг узунлиги 247 мм ни ташкил этади ва у компьютер корпусида иккита кенгайтириш слотини эгаллайди. Бу эса уни ихчам ва ўрта ҳажмдаги тизимли блоклар учун мос танловга айлантиради.
Техник хусусиятлар ва совутиш тизимиВидеокартанинг барқарор ишлашини таъминлаш учун Палит муҳандислари уни иккита вентилятор ва учта иссиқлик ўтказувчи трубкадан иборат совутиш тизими билан жиҳозлашган. Қувват манбаига уланиш учун битта саккиз пинли (8-пин) коннектор талаб этилади. Қурилма дизайни содда ва функционал кўринишга эга бўлиб, ортиқча безакларсиз ишланган.
Модел номидаги "ОК" (Оверклоккед) қўшимчаси унинг заводдан бироз тезлаштирилган ҳолда чиқишини англатади. Бироқ, амалда бу кўрсаткич референс моделга нисбатан бор-йўғи 0,8 фоизга юқори, холос. Бу фойдаланувчи учун сезиларли даражадаги унумдорлик ўсишини бермаса-да, картанинг барқарор юқори частоталарда ишлашини кафолатлайди.
Ўзбекистон бозорида ҳам RTX 3060 серияси геймерлар ва видео монтаж усталари орасида энг кўп сотиладиган моделлар қаторига киради. Янги Инфинитй 2 ОК моделининг пайдо бўлиши, айниқса, бюджетли, аммо кучли компьютер йиғишни мақсад қилган фойдаланувчилар учун қўшимча имконият яратади. Ҳозирча ишлаб чиқарувчи янги моделнинг расмий нархини очиқлагани йўқ, бироқ у ўз сегментидаги энг рақобатбардош таклифлардан бири бўлиши кутилмоқда.
…