Классика қайтмоқда: Палит 12 GB хотирага эга янги GeForce RTX 3060 моделини тақдим этди

·25·Техно
Классика қайтмоқда: Палит 12 GB хотирага эга янги GeForce RTX 3060 моделини тақдим этди

График карталар бозорида ўз ўрнига эга бўлган Палит компанияси кўпчиликнинг севимли моделига айланган GeForce RTX 3060 видеокартасини янги қиёфада бозорга қайтарди. "Классиканинг қайтиши" дея таърифланаётган ушбу модел GeForce RTX 3060 Инфинитй 2 ОК номини олди ва у ўзининг катта ҳажмдаги видео хотираси билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги модел замонавий ўйинлар ва график вазифалар учун етарли бўлган 12 GB видео хотира билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу қурилма фойдаланувчиларга ҳамёнбоп нархда ишончли ва барқарор унумдорликни тақдим этиш учун мўлжалланган. Гарчи бозорга янги авлод NVIDIA карталари кириб келган бўлса-да, RTX 3060 ўзининг нарх ва сифат мутаносиблиги туфайли ҳамон оммабоплигини йўқотмаган.

Техник жиҳатдан қараганда, GeForce RTX 3060 Инфинитй 2 ОК модели стандарт RTX 3060 чипига асосланган бўлиб, у ўртача даражадаги комплектацияга эга. ixbt.com маълумотига кўра, картанинг узунлиги 247 мм ни ташкил этади ва у компьютер корпусида иккита кенгайтириш слотини эгаллайди. Бу эса уни ихчам ва ўрта ҳажмдаги тизимли блоклар учун мос танловга айлантиради.

Техник хусусиятлар ва совутиш тизими

Видеокартанинг барқарор ишлашини таъминлаш учун Палит муҳандислари уни иккита вентилятор ва учта иссиқлик ўтказувчи трубкадан иборат совутиш тизими билан жиҳозлашган. Қувват манбаига уланиш учун битта саккиз пинли (8-пин) коннектор талаб этилади. Қурилма дизайни содда ва функционал кўринишга эга бўлиб, ортиқча безакларсиз ишланган.

Модел номидаги "ОК" (Оверклоккед) қўшимчаси унинг заводдан бироз тезлаштирилган ҳолда чиқишини англатади. Бироқ, амалда бу кўрсаткич референс моделга нисбатан бор-йўғи 0,8 фоизга юқори, холос. Бу фойдаланувчи учун сезиларли даражадаги унумдорлик ўсишини бермаса-да, картанинг барқарор юқори частоталарда ишлашини кафолатлайди.

Ўзбекистон бозорида ҳам RTX 3060 серияси геймерлар ва видео монтаж усталари орасида энг кўп сотиладиган моделлар қаторига киради. Янги Инфинитй 2 ОК моделининг пайдо бўлиши, айниқса, бюджетли, аммо кучли компьютер йиғишни мақсад қилган фойдаланувчилар учун қўшимча имконият яратади. Ҳозирча ишлаб чиқарувчи янги моделнинг расмий нархини очиқлагани йўқ, бироқ у ўз сегментидаги энг рақобатбардош таклифлардан бири бўлиши кутилмоқда.

NVIDIAПалитGeForce RTX 3060ВидеокартаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мира Мурати асос солган Тинкинг Мачинес стартапи ўзининг илк очиқ AI моделини тақдим этдиМира Мурати асос солган Тинкинг Мачинес стартапи ўзининг илк очиқ AI моделини тақдим этдиБугун, 00:00Microsoft компанияси Аге оф Эмпирес ИИ ўйинидаги хавфли заифликни бартараф этдиMicrosoft компанияси Аге оф Эмпирес ИИ ўйинидаги хавфли заифликни бартараф этдиКеча, 23:53SpaceX акциялари Starship парвози арафасида IPO нархидан пастга тушдиSpaceX акциялари Starship парвози арафасида IPO нархидан пастга тушдиКеча, 23:28Cloud Маил хизматида смартфон хотирасини тозалаш учун янги восита ишга туширилдиCloud Маил хизматида смартфон хотирасини тозалаш учун янги восита ишга туширилдиКеча, 23:26Apple Мапс реклама сиёсати: Apple ва Google ўртасидаги асосий фарқлар маълум бўлдиApple Мапс реклама сиёсати: Apple ва Google ўртасидаги асосий фарқлар маълум бўлдиКеча, 23:20Google АҚШда тарихдаги энг йирик қуёш энергияси лойиҳасини ишга туширмоқдаGoogle АҚШда тарихдаги энг йирик қуёш энергияси лойиҳасини ишга туширмоқдаКеча, 22:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди