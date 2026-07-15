Лука Модрич Милан билан шартномасини узайтирмоқда: Хорватиялик афсона Италияда қолади
Хорватия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокидан сўнг, тажрибали ярим ҳимоячи Лука Модрич ўз келажаги борасида якуний қарорга келди. Sky Sport Италиа нашри хабарига кўра, 40 ёшли футболчи Милан клуби билан амалдаги келишувини яна бир йилга узайтиришга рози бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Милан раҳбарияти ва жамоанинг янги бош мураббийи Рубен Аморим хорватиялик юлдузни жамоа лойиҳасининг муҳим қисми сифатида кўрмоқда. Аморим иш бошлаган илк кунлариданоқ Модрич билан шахсан мулоқот қилиб, унинг тажрибаси майдон марказидаги ўтиш даврида ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканлигини таъкидлаган. Ушбу ишонч футболчининг Сан Сирода қолишида асосий омиллардан бири бўлди.
Модрич учун Милан шунчаки навбатдаги клуб эмас. У болалигида ватандоши Звонимир Бобан ушбу жамоада тўп сурган йилларда айнан "россонерилар"га мухлислик қилганини бир неча бор эътироф этган. Ўтган мавсум якунида шартномаси тугаган бўлса-да, клубга бўлган ҳиссий боғлиқлик ва янги тактик лойиҳа уни яна бир мавсум Ломбардияда қолишга ундади.
Янги мавсумга тайёргарлик ва Австралия туриҲозирда Лука Модрич қисқа муддатли таътилда бўлиб, яқин кунларда расмий шартномага имзо чекиши кутилмоқда. Режага кўра, у июль ойи охирида жамоанинг Австралия бўйлаб режалаштирилган турнесига қўшилади. 26-июльдан бошланадиган ушбу сафар янги мураббий ва жамоа билан интеграциялашув учун қулай имконият бўлади.
Goal.com нашрининг ёзишича, Модричнинг таркибда бўлиши Милан учун ҳам спорт, ҳам тижорий жиҳатдан катта фойда келтиради. Ўтган мавсумни бешинчи ўринда якунлаб, Чемпионлар лигаси йўлланмасидан қуруқ қолган клуб келаси мавсумда А Серияда юқори ўринлар учун курашишни мақсад қилган. Бундай вазиятда Модрич каби етакчиларнинг роли беқиёсдир.
Сентябр ойида 41 ёшни қарши олишига қарамай, Модрич ажойиб жисмоний ҳолатда эканлигини исботламоқда. Ўтган мавсумда у барча мусобақаларда 37 та учрашувда майдонга тушиб, 2864 дақиқа ҳаракат қилди. Унинг ҳисобида 2 та гол ва 3 та голли узатма мавжуд. Агар май ойидаги жароҳати бўлмаганида, бу кўрсаткичлар янада юқори бўлиши мумкин эди.
Эслатиб ўтамиз, Лука Модрич Реал Мадрид сафидаги 13 йиллик афсонавий фаолиятидан сўнг, 2025-йил июль ойида эркин агент сифатида Милан сафига келиб қўшилган эди. Мадридликлар билан 6 марта Чемпионлар лигаси ғолибига айланган ярим ҳимоячи энди бор эътиборини Италия чемпионатидаги муваффақиятларга қаратмоқчи.
…