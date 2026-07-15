Лука Модрич Милан билан шартномасини узайтирмоқда: Хорватиялик афсона Италияда қолади

·0·Спорт
Лука Модрич Милан билан шартномасини узайтирмоқда: Хорватиялик афсона Италияда қолади

Хорватия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокидан сўнг, тажрибали ярим ҳимоячи Лука Модрич ўз келажаги борасида якуний қарорга келди. Sky Sport Италиа нашри хабарига кўра, 40 ёшли футболчи Милан клуби билан амалдаги келишувини яна бир йилга узайтиришга рози бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Милан раҳбарияти ва жамоанинг янги бош мураббийи Рубен Аморим хорватиялик юлдузни жамоа лойиҳасининг муҳим қисми сифатида кўрмоқда. Аморим иш бошлаган илк кунлариданоқ Модрич билан шахсан мулоқот қилиб, унинг тажрибаси майдон марказидаги ўтиш даврида ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканлигини таъкидлаган. Ушбу ишонч футболчининг Сан Сирода қолишида асосий омиллардан бири бўлди.

Модрич учун Милан шунчаки навбатдаги клуб эмас. У болалигида ватандоши Звонимир Бобан ушбу жамоада тўп сурган йилларда айнан "россонерилар"га мухлислик қилганини бир неча бор эътироф этган. Ўтган мавсум якунида шартномаси тугаган бўлса-да, клубга бўлган ҳиссий боғлиқлик ва янги тактик лойиҳа уни яна бир мавсум Ломбардияда қолишга ундади.

Янги мавсумга тайёргарлик ва Австралия тури

Ҳозирда Лука Модрич қисқа муддатли таътилда бўлиб, яқин кунларда расмий шартномага имзо чекиши кутилмоқда. Режага кўра, у июль ойи охирида жамоанинг Австралия бўйлаб режалаштирилган турнесига қўшилади. 26-июльдан бошланадиган ушбу сафар янги мураббий ва жамоа билан интеграциялашув учун қулай имконият бўлади.

Goal.com нашрининг ёзишича, Модричнинг таркибда бўлиши Милан учун ҳам спорт, ҳам тижорий жиҳатдан катта фойда келтиради. Ўтган мавсумни бешинчи ўринда якунлаб, Чемпионлар лигаси йўлланмасидан қуруқ қолган клуб келаси мавсумда А Серияда юқори ўринлар учун курашишни мақсад қилган. Бундай вазиятда Модрич каби етакчиларнинг роли беқиёсдир.

Сентябр ойида 41 ёшни қарши олишига қарамай, Модрич ажойиб жисмоний ҳолатда эканлигини исботламоқда. Ўтган мавсумда у барча мусобақаларда 37 та учрашувда майдонга тушиб, 2864 дақиқа ҳаракат қилди. Унинг ҳисобида 2 та гол ва 3 та голли узатма мавжуд. Агар май ойидаги жароҳати бўлмаганида, бу кўрсаткичлар янада юқори бўлиши мумкин эди.

Эслатиб ўтамиз, Лука Модрич Реал Мадрид сафидаги 13 йиллик афсонавий фаолиятидан сўнг, 2025-йил июль ойида эркин агент сифатида Милан сафига келиб қўшилган эди. Мадридликлар билан 6 марта Чемпионлар лигаси ғолибига айланган ярим ҳимоячи энди бор эътиборини Италия чемпионатидаги муваффақиятларга қаратмоқчи.

МиланЛука МодричТрансферА СерияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тухель Аргентинадан қўрқмаяпти: “Биз тайёрмиз”Тухель Аргентинадан қўрқмаяпти: “Биз тайёрмиз”Бугун, 23:34ЖЧ-2026. Англия — Аргентина: асосий таркиблар эълон қилиндиЖЧ-2026. Англия — Аргентина: асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 23:23Пер-Эмерик Обамеянг кутилмаганда Испания чемпионатига қайтиши мумкинПер-Эмерик Обамеянг кутилмаганда Испания чемпионатига қайтиши мумкинБугун, 23:17Майкл Олисе Реал Мадрид сафига ўтишни истамоқда: Трансфер нархи 200 миллион евроМайкл Олисе Реал Мадрид сафига ўтишни истамоқда: Трансфер нархи 200 миллион евроБугун, 23:14Интер таркибини кучайтириш мақсадида Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошладиИнтер таркибини кучайтириш мақсадида Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 22:58АПЛда тарихий «Марказий Осиё дербиси»: Ҳусанов ва Сатпаев тўқнашувига оз қолди!АПЛда тарихий «Марказий Осиё дербиси»: Ҳусанов ва Сатпаев тўқнашувига оз қолди!Бугун, 21:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди