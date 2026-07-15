SpaceX акциялари Starship парвози арафасида IPO нархидан пастга тушди

·0·Техно
SpaceX акциялари Starship парвози арафасида IPO нархидан пастга тушди

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси қимматли қоғозлар бозорида мураккаб даврни бошдан кечирмоқда. Июн ойидаги шов-шувли IPO (акцияларни оммавий жойлаштириш) жараёнидан сўнг, компания акциялари нархи илк бор белгиланган 135 долларлик маррадан пастга тушиб кетди. Бу ҳолат коинот саноатидаги энг йирик ўйинчи учун инвесторлар ишончи ва бозор барқарорлиги борасида жиддий саволларни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Чоршанба куни тушдан кейин SpaceX акциялари ўз қийматини йўқотиб, ҳар бир акция учун 133 долларгача арзонлашди. Гарчи кейинчалик нархлар яна 135 доллар атрофида барқарорлашган бўлса-да, бу пасайиш сўнгги бир ой давомида кузатилаётган умумий пасайиш тенденциясининг давоми бўлди. Эслатиб ўтамиз, оммавий савдоларнинг дастлабки кунларида компания акциялари 200 доллардан ошиб кетган ва бозордаги умумий қиймати бўйича Amazon ҳамда Microsoft каби технологик гигантлар билан рақобатлаша бошлаган эди.

Бозордаги беқарорлик ва "кичик флоат" омили

Экспертларнинг фикрича, SpaceX акцияларининг кескин тебранишига бир неча омиллар сабаб бўлмоқда. Биринчидан, компания умумий акцияларининг атиги 4 фоизи Nasdaq биржасида эркин савдога чиқарилган. Молия тилида "кичик флоат" деб аталувчи бу ҳолат, ҳатто кичик ҳажмдаги олди-сотди операциялари ҳам акциялар нархига кескин таъсир кўрсатишига олиб келади. Иккинчидан, сўнгги ойларда технология секторидаги умумий пасайиш ва инвесторларнинг Илон Маскнинг улкан режалари борасидаги эҳтиёткорона муносабати ҳам ўз сўзини айтмоқда.

Фақатгина акциялар эмас, балки компания IPO арафасида сотган облигациялар қиймати ҳам пасайишни бошлаган. Бу эса SpaceX учун узоқ муддатли молиявий босимни англатиши мумкин. Бозор иштирокчилари Маскнинг "бошқа дунёларни забт этиш" ҳақидаги вадалари қанчалик реал даромад келтириши мумкинлигини қайтадан таҳлил қилмоқда.

Starship синовлари ва келажакдаги IPOлар

SpaceX яқин соатларда ўзининг энг йирик ракетаси — Starship тизимининг навбатдаги синов парвозини амалга оширишга тайёргарлик кўрмоқда. Бу парвоз IPOдан кейинги илк йирик техник синов бўлиб, у компания акциялари тақдирини ҳал қилиши мумкин. SpaceX ўзининг анъанавий "учиш, хато қилиш ва тузатиш" (флй, фаил, фих) стратегиясига содиқ қолган ҳолда, бу гал ҳам ракетанинг қайтиб қўнишини режалаштирмаяпти. Мексика кўрфазида амалга ошириладиган симуляция қилинган қўниш, ҳар қандай ҳолатда ҳам ракета қисмларининг портлаши билан якунланиши кутилмоқда.

SpaceX атрофидаги вазият нафақат ушбу компания, балки бутун технология бозори учун муҳим индикатор ҳисобланади. Ҳозирда Anthropic ва OpenAI каби сунъий интеллект гигантлари ҳам ўзларининг оммавий акцияларини чиқариш (IPO) учун махфий тарзда ариза топширган. Инвесторлар SpaceX мисолида ушбу янги авлод технологик компаниялари бозорда ўзини қандай тутишини прогноз қилишга уринмоқдалар.

Хулоса қилиб айтганда, Starship парвози натижалари ва акциялар нархининг кейинги ҳаракати Илон Маск империясининг молиявий қудратини белгилаб беради. Агар пасайиш давом этса, бу бошқа юқори технологияли стартапларнинг оммавий бозорга чиқиш режаларига ҳам салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

SpaceXElon MuskStarshipIPONasdaq
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Cloud Маил хизматида смартфон хотирасини тозалаш учун янги восита ишга туширилдиCloud Маил хизматида смартфон хотирасини тозалаш учун янги восита ишга туширилдиБугун, 23:26Apple Мапс реклама сиёсати: Apple ва Google ўртасидаги асосий фарқлар маълум бўлдиApple Мапс реклама сиёсати: Apple ва Google ўртасидаги асосий фарқлар маълум бўлдиБугун, 23:20Google АҚШда тарихдаги энг йирик қуёш энергияси лойиҳасини ишга туширмоқдаGoogle АҚШда тарихдаги энг йирик қуёш энергияси лойиҳасини ишга туширмоқдаБугун, 22:58OnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этишга тайёрланмоқдаOnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этишга тайёрланмоқдаБугун, 22:51Whатнот платформаси Шапед стартапини сотиб олди: Жонли савдода AI инқилобиWhатнот платформаси Шапед стартапини сотиб олди: Жонли савдода AI инқилобиБугун, 22:22Suno сунъий интеллекти YouTube ва бошқа платформалардан маълумот ўғирлашда айбланмоқдаSuno сунъий интеллекти YouTube ва бошқа платформалардан маълумот ўғирлашда айбланмоқдаБугун, 22:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди