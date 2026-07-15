Англия ва Аргентина ўйинини сайтимизда жонли кузатинг

45+4⏱
Биринчи бўлим якунланди. Англия ва Аргентина жамоалари танаффусга дуранг натижа билан чиқиб кетишмоқда.
45+3
Аргентина ярим ҳимоячиси Леандро Паредес қўполлик ишлатди ва бош ҳакам Исмоил Элфат ўйинни тўхтатди.
45+2
Жуд Беллингем (Англия) ўйиндан ташқари ҳолатда қолди.
45+1
Биринчи бўлимга камида 3 дақиқа қўшиб берилди.
42🟨
Ҳакам Аргентина терма жамоаси ҳимоячиси Лисандро Мартинесга сариқ карточка кўрсатди.
39
Энцо Фернандес узоқ масофадан чиройли зарба йўллади. Аргентиналик футболчига бироз омад етишмади, унинг зарбаси дарвоза тўсини устидан ўтиб кетди.
38🟨
Эллиот Андерсон (Англия) ҳакам томонидан огоҳлантирилди.
37
Рис Жеймснинг Англия терма жамоаси сафида амалга оширган жарима зарбасидан сўнг тўп дарвозабоннинг қўлларига келиб тушди.
36
Рис Жеймснинг жарима зарбасидан сўнг тўп Аргентина дарвозабони қўлига бориб тушди.
35
Джед Спенс қулай имкониятга эга бўлди, аммо тўпни жарима майдончасига ноаниқ узатганидан сўнг ўз ҳаракатидан норози бўлди.
33
Жон Стоунз жарима зарбасидан сўнг тўпга бош билан зарба берди, аммо тўп дарвоза устунидан анча чап томондан ўтиб кетди. Аргентина дарвозабони ўйинни дарвоза зарбаси билан бошлайди.
32🟨
Аргентина ярим ҳимоячиси Энцо Фернандес ўз рақибига нисбатан қўполлик ишлатди. Ҳакам унга сариқ карточка кўрсатди.
31
Энтони Гордон рақибига нисбатан қўполлик ишлатгани учун бош ҳакам Исмаил Элфат ўйинни тўхтатди ва жарима зарбаси белгилади.
30
Энтони Гордон қўпол ўйини учун бош ҳакам Исмаил Элфат томонидан огоҳлантирилди, Англия дарвозаси томон жарима зарбаси белгиланди.
28
Хулиан Альварес жарима майдончаси ичида рақибларидан ўтиб кетди, аммо Лионель Мессига узатган паси жуда кучли бўлиб чиқди. Тўп майдонни тарк этди, Англия дарвозабони ўйинни зарба билан бошлайди.
25⏱
Хакам хуштагини чалди ва футболчилар киска муддатли танаффусга чикишмокда.
25🟨
Исмоил Элфат ҳуштак чалди: Жулиано Симеоне Аргентина ҳужум вақтида рақибга нисбатан ҳаддан ташқари қўпол ўйнади ва сариқ карточка билан жазоланди.
24
Аргентина жамоаси яхши ҳаракат қилди ва бурчак зарбасини ишлаб олди.
24
Хулиано Симеоне Аргентина сафида жарима майдончасига узатма бермоқчи бўлди, аммо ҳимоячилар унинг йўлини тўсиб қолишди. Аргентина жамоаси бурчак зарбаси ишлаб олди.
23🟥
Джуд Беллингем қўпол ўйини учун қизил карточка олди. Исмоил Элфат майдонда бундай хатти-ҳаракатга йўл қўймайди ва қоидабузарликни қайд этди.
22
Морган Рожерс Англия сафида тўпни эгаллаб, бир рақибини ортда қолдирди, аммо бош ҳакам Исмоил Элфат ҳужумда қоидабузарлик қайд этиб, ўйинни тўхтатди.
21
Лионель Месси Аргентина терма жамоаси ҳужумида офсайд ҳолатида қолиб кетди, қанот ҳаками байроқчасини кўтарди.
20
Рис Жеймснинг узатмасини Эмилиано Мартинес ушлаб олди ва инглизларнинг ҳужуми самарасиз якунланди.
19
Рис Жеймснинг узатмасини Эмилиано Мартинес эгаллаб олди ва Англия терма жамоасининг ҳужуми узилиб қолди.
18
Джед Спенс Англия сафида индивидуал рейд уюштирди, аммо рақиб ҳимоячиси унинг йўлини тўсиб, хавфли вазият яратилишига йўл қўймади.
17
Джед Спенс Англия сафида яккахон рейд уюштирди, аммо рақиб ҳимоячиси унинг йўлини тўсиб қолиб, хавфли вазиятнинг олдини олди.
15
Энтони Гордон ўзини эркин ҳис қилиб, олдинга ўтмоқчи бўлганди, аммо ҳимоячилар тўпни қайтариб, вазиятни бартараф этишди.
14
Энтони Гордон олдинга ўтиб кетишга ҳаракат қилди, бироқ рақиб ҳимоячиси тўпни узоқлаштиришга эришди.
13
Аргентина терма жамоаси футболчиси Жулиано Симеоне ўйиндан ташқари ҳолатда қолгани сабабли учрашув тўхтатилди.
10
Эллиот Андерсон рақиб футболчисига нисбатан қоидани бузди ва бош ҳакам Исмоил Элфат ўйинни тўхтатди.
10
Жулиано Симеоне тўп учун курашда қоидабузарлик содир этди ва ўйин вақтинча тўхтатилди. Аргентиналик футболчи ўз хатосини тушуниб, ҳеч қандай эътироз билдирмади.
9⏱
Англия терма жамоаси ҳимоячиси Рис Жеймс қўполлик ишлатди. Ҳакам Исмоил Элфат ҳуштак чалиб, ўйинни тўхтатди.
8
Деклан Райс бурчак зарбасини амалга оширди, аммо Англия терма жамоасининг ушбу ҳужуми қайтарилди.
7
Морган Роджерс жарима майдончасига хавфли узатмани амалга оширди, аммо Аргентина ҳимоячилари тўпни қайтариб қолишди. Англия бурчак зарбасини ижро этади.
7
Бош ҳакам Исмоил Элфат ҳуштагини чалди. Аргентина терма жамоаси футболчиси Жулиано Симеоне ҳужумда қоидабузарлик содир этди. Ҳакамнинг қарори ўз ўрнида бўлди.
6
Хулиан Альварес (Аргентина) шеригига тўпни етказиб бермоқчи бўлди, аммо ҳимоячилар бунга йўл қўйишмади.
5
Джед Спенс ажойиб дриблинг билан рақиб ҳимоячиларини ортда қолдиришга ҳаракат қилди, аммо ҳимоячилар тўпни олиб қўйишга муваффақ бўлишди.
3
Энцо Фернандес (Аргентина) рақибига нисбатан жуда қаттиқ ўйин услубини қўллагани учун қоидани бузди.
2
Аргентина терма жамоаси ярим ҳимоячиси Леандро Паредес қўпол ҳаракати учун жарима зарбасига сабабчи бўлди. Бош ҳакам Исмоил Элфат вазиятни яқиндан кузатиб борди.
1⏱
Учрашув бошланди, Англия ва Аргентина ўртасидаги баҳсга старт берилди.
23:59⏱
Учрашув бошланди! Аргентина ўйинни марказдан бошлаб берди.
23:56
Бугунги учрашувни бош ҳакам Исмоил Элфат бошқариб боради.
23:56
Учрашув бошланиш арафасида, сиз ўйин тафсилотлари орқали жамоаларнинг бошланғич таркиблари билан танишиб чиқишингиз мумкин.
23:55
Футбол мухлисларига салом! Англия ва Аргентина ўртасидаги баҳсда бўлиб ўтаётган энг қизиқарли ва муҳим воқеаларни сизга жонли тарзда етказиб берамиз.
…