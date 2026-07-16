Ямал ўйинда бўлган пайтда уйига ўғирликка уриниш содир этилди

·35·Спорт
Ямал ўйинда бўлган пайтда уйига ўғирликка уриниш содир этилди

Испания терма жамоаси ҳамда “Барселона” клуби ярим ҳимоячиси Ламин Ямалнинг Барселона шаҳри яқинидаги Эсплугес-де-Льобрегатда жойлашган қимматбаҳо уйида ўғирликка уриниш содир этилди. Бу ҳақда El Espanol нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, ҳодиса 14 июль куни кечқурун, Испания терма жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионати ярим финалида Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, финалга чиққан вақтда юз берган. Ўша пайтда Ламин Ямал АҚШда бўлиб, учрашувни тўлиқ 90 дақиқа ўтказди. Шунингдек, унинг ишлаб берган пенальтисини Микель Оярсабаль голга айлантирди.

Нашр маълумотларига кўра, ниқоб таққан икки нафар номаълум шахс ҳовли деворидан ошиб, уй ҳудудига киришга уринган. Бироқ хавфсизлик хизмати ходимлари кузатув камералари орқали уларни ўз вақтида пайқаб, зудлик билан чора кўрган. Натижада гумондорлар уй ичига кира олмасдан воқеа жойидан қочиб кетган. Ҳозирда Каталония полицияси мазкур ҳолат юзасидан тергов ишларини олиб бормоқда.

Маълум бўлишича, Ямал яшайдиган қаср аввалроқ машҳур хонанда Шакира ва “Барселона”нинг собиқ ҳимоячиси Жерар Пикега тегишли бўлган. Мазкур уйнинг тахминий қиймати 11 миллион евро деб баҳоланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

PSJ ўз иқтидорини 50 миллион еврога баҳолади: Англия грандлари навбатда турибдиPSJ ўз иқтидорини 50 миллион еврога баҳолади: Англия грандлари навбатда турибдиБугун, 02:39Аргентина яна финалда: Лионель Месси ва унинг жамоадошлари Англияни мағлуб этдиАргентина яна финалда: Лионель Месси ва унинг жамоадошлари Англияни мағлуб этдиБугун, 02:15Аргентина Англияни мағлуб этиб, финалга чиқдиАргентина Англияни мағлуб этиб, финалга чиқдиБугун, 02:05Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Джо Ҳарт ёш юлдузни ҳимоя қилдиЖуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Джо Ҳарт ёш юлдузни ҳимоя қилдиБугун, 01:12Рома ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Эндрик ва Алежандро Гарначо нишондаРома ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Эндрик ва Алежандро Гарначо нишондаБугун, 00:54Барселона ва Роналд Коэман ўртасида низо: Френки де Йонг оғир жароҳат билан қайтдиБарселона ва Роналд Коэман ўртасида низо: Френки де Йонг оғир жароҳат билан қайтдиБугун, 00:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди