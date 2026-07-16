Стеам Мачине учун Windows 11 ёки СтеамОС: Қайси тизим ўйинларда самаралироқ?
Вальве компаниясининг Стеам Мачине қурилмалари ўйин ихлосмандлари орасида ўзининг ихчамлиги ва қулай интерфейси билан машҳур. Бироқ, кўплаб фойдаланувчиларни битта савол қизиқтиради: ушбу қурилмага Windows 11 операцион тизимини ўрнатиш самарадорликка қандай таъсир қилади? ЭТА PRИМE канали муаллифи ўтказган янги тестлар ушбу саволга батафсил жавоб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумки, Вальве ўз қурилмаларида операцион тизимни алмаштиришни тақиқламайди, аксинча, Windows учун зарур драйверларни тақдим этади. Келажакда компания ҳатто иккита тизимни параллел ишлатиш имконини берувчи Дуал Боот функциясини ҳам жорий этишни вада қилган. Бу эса Стеам Мачине эгаларига ҳам консол интерфейсидан, ҳам тўлақонли шахсий компьютер имкониятларидан фойдаланиш йўлини очади.
Синтетик тестлар ва самарадорлик фарқиixbt.com маълумотига кўра, Geekbench бенчмаркида ўтказилган синовлар Windows 11 кўп оқимли (мульти-треадед) вазифаларда СтеамОС тизимидан сезиларли даражада устун эканини кўрсатди. Cinebench R24 тестида ҳам шунга ўхшаш ҳолат кузатилди, бироқ бу ерда фарқ унчалик катта эмас. Бу Windows тизимининг процессор ресурсларини бошқаришда маълум устунликларга эга эканлигидан далолат беради.
График юкламалар ҳақида гап кетганда, вазият бироз тенглашади. 3DMark тестларида икки тизим ўртасидаги фарқ атиги 1,7 фоиздан 4,3 фоизгача ўзгариб турибди. Қизиғи шундаки, аниқлик (ресолутион) даражасига қараб, гоҳ Windows, гоҳ СтеамОС етакчиликни қўлга киритган. Бу эса график драйверларнинг ҳар бир тизимда ўзига хос тарзда оптималлаштирилганини англатади.
Ўйинлардаги реал ҳолатЎйинлардаги синовлар ҳам кутилмаган натижаларни тақдим этди. Кўпгина замонавий ўйинларда кадрлар частотаси (ФПС) ўртасидаги фарқ бир неча фоиздан ошмади. Шуни таъкидлаш жоизки:
- 4K форматидаги юқори аниқликда Windows 11 бироз барқарорроқ натижа кўрсатди;
- СтеамОС тизими ўйинларни тезкор ишга тушириш ва тизим ресурсларини тежашда устунликка эга;
- Windows ўрнатилганда қурилма ўзининг "консол" жозибасини йўқотиб, оддий мини-ПКга айланади.
Ўзбекистон бозорида ҳам бундай ихчам ўйин қурилмаларига қизиқиш ортиб бормоқда. Фойдаланувчилар учун танлов имкониятининг мавжудлиги, яни тизимни ўз хоҳишига кўра ўзгартира олиши, Стеам Мачине каби гаджетларнинг рақобатбардошлигини оширади.
…