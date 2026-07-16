Стеам Мачине учун Windows 11 ёки СтеамОС: Қайси тизим ўйинларда самаралироқ?

·27·Техно
Стеам Мачине учун Windows 11 ёки СтеамОС: Қайси тизим ўйинларда самаралироқ?

Вальве компаниясининг Стеам Мачине қурилмалари ўйин ихлосмандлари орасида ўзининг ихчамлиги ва қулай интерфейси билан машҳур. Бироқ, кўплаб фойдаланувчиларни битта савол қизиқтиради: ушбу қурилмага Windows 11 операцион тизимини ўрнатиш самарадорликка қандай таъсир қилади? ЭТА PRИМE канали муаллифи ўтказган янги тестлар ушбу саволга батафсил жавоб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, Вальве ўз қурилмаларида операцион тизимни алмаштиришни тақиқламайди, аксинча, Windows учун зарур драйверларни тақдим этади. Келажакда компания ҳатто иккита тизимни параллел ишлатиш имконини берувчи Дуал Боот функциясини ҳам жорий этишни вада қилган. Бу эса Стеам Мачине эгаларига ҳам консол интерфейсидан, ҳам тўлақонли шахсий компьютер имкониятларидан фойдаланиш йўлини очади.

Синтетик тестлар ва самарадорлик фарқи

ixbt.com маълумотига кўра, Geekbench бенчмаркида ўтказилган синовлар Windows 11 кўп оқимли (мульти-треадед) вазифаларда СтеамОС тизимидан сезиларли даражада устун эканини кўрсатди. Cinebench R24 тестида ҳам шунга ўхшаш ҳолат кузатилди, бироқ бу ерда фарқ унчалик катта эмас. Бу Windows тизимининг процессор ресурсларини бошқаришда маълум устунликларга эга эканлигидан далолат беради.

График юкламалар ҳақида гап кетганда, вазият бироз тенглашади. 3DMark тестларида икки тизим ўртасидаги фарқ атиги 1,7 фоиздан 4,3 фоизгача ўзгариб турибди. Қизиғи шундаки, аниқлик (ресолутион) даражасига қараб, гоҳ Windows, гоҳ СтеамОС етакчиликни қўлга киритган. Бу эса график драйверларнинг ҳар бир тизимда ўзига хос тарзда оптималлаштирилганини англатади.

Ўйинлардаги реал ҳолат

Ўйинлардаги синовлар ҳам кутилмаган натижаларни тақдим этди. Кўпгина замонавий ўйинларда кадрлар частотаси (ФПС) ўртасидаги фарқ бир неча фоиздан ошмади. Шуни таъкидлаш жоизки:

  • 4K форматидаги юқори аниқликда Windows 11 бироз барқарорроқ натижа кўрсатди;
  • СтеамОС тизими ўйинларни тезкор ишга тушириш ва тизим ресурсларини тежашда устунликка эга;
  • Windows ўрнатилганда қурилма ўзининг "консол" жозибасини йўқотиб, оддий мини-ПКга айланади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, агар фойдаланувчига фақат ўйин ўйнаш муҳим бўлса, СтеамОС энг мақбул танлов бўлиб қолаверади. Чунки у айнан ўйин жараёни учун максимал даражада мослаштирилган. Бироқ, Стеам Мачине қурилмасидан ишчи компьютер сифатида ҳам фойдаланишни истаганлар учун Windows 11 ўрнатиш ҳеч қандай жиддий йўқотишларга олиб келмайди.

Ўзбекистон бозорида ҳам бундай ихчам ўйин қурилмаларига қизиқиш ортиб бормоқда. Фойдаланувчилар учун танлов имкониятининг мавжудлиги, яни тизимни ўз хоҳишига кўра ўзгартира олиши, Стеам Мачине каби гаджетларнинг рақобатбардошлигини оширади.

ВальвеСтеам МачинеWindows 11СтеамОСТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стеам учун замонавий картрижлар: Reddit фойдаланувчиси ноодатий лойиҳасини тақдим этдиСтеам учун замонавий картрижлар: Reddit фойдаланувчиси ноодатий лойиҳасини тақдим этдиБугун, 02:29Tesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ ҳайдовчи тезликни 100 фоизга оширганини тасдиқладиTesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ ҳайдовчи тезликни 100 фоизга оширганини тасдиқладиБугун, 01:28AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Анниверсарй Эдитион: Афсонавий процессорнинг янги ҳаётиAMD Ryzen 7 5800X3D 10th Анниверсарй Эдитион: Афсонавий процессорнинг янги ҳаётиБугун, 01:26SpaceX акциялари нархи Starship парвози арафасида IPO даражасига тушдиSpaceX акциялари нархи Starship парвози арафасида IPO даражасига тушдиБугун, 01:21OpenAI аппарат таъминоти бозорига кирди: Кодех учун махсус клавиатура тақдим этилдиOpenAI аппарат таъминоти бозорига кирди: Кодех учун махсус клавиатура тақдим этилдиБугун, 00:55Хитойнинг энг кучли ўйин видеокартаси Лисуан ЛХ 7G100 эркин савдога чиқдиХитойнинг энг кучли ўйин видеокартаси Лисуан ЛХ 7G100 эркин савдога чиқдиБугун, 00:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди