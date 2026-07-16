Аргентина Англияни мағлуб этиб, финалга чиқди
FIFA 2026 жаҳон чемпионати ярим финалида Аргентина Англияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, финалга йўл олди. Учрашув Атланта шаҳридаги стадионда бўлиб ўтди.
Ўйинда ҳисоб 55-дақиқада очилди. Англия футболчиси Энтони Гордон рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасини олдинга олиб чиқди. Аргентина эса ўйин охирида натижани ўзгартиришга эришди. 85-дақиқада Энцо Фернандес ҳисобни тенглаштирди, 90+2-дақиқада Лаутаро Мартинес ғалаба голини урди.
Статистикада Аргентина сезиларли устунлик қилди. Жанубий америкаликлар 14 та зарба йўллади, шулардан 6 таси дарвозага аниқ борди. Англия 6 та зарба берди, 3 таси аниқ чиқди.
Тўп назоратида ҳам Аргентина олдинда бўлди, 64 фоиз. Англияда бу кўрсаткич 36 фоизни ташкил этди. Паслар сонида Аргентина 578 та узатма билан устунлик қилди. Англия 331 та пас амалга оширди.
Пас аниқлиги Аргентинада 93 фоиз, Англияда 84 фоиз бўлди. Фоллар бўйича Англия 11 марта, Аргентина 15 марта қоида бузди. Англия 1 та, Аргентина 3 та сариқ карточка олди. Қизил карточкалар қайд этилмади.
Офсайдларда Англия 1 та, Аргентина 3 та ҳолатга тушди. Бурчак тўплари бўйича Аргентина 6:1 ҳисобида устун бўлди.
Шу тариқа, Аргентина финалга чиқди ва ҳал қилувчи ўйинда Испанияга қарши майдонга тушади. Англия эса ярим финалда мусобақадаги иштирокини якунлади.
…