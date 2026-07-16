Стеам учун замонавий картрижлар: Reddit фойдаланувчиси ноодатий лойиҳасини тақдим этди
Рақамли ўйинлар даврида жисмоний ташувчилар, хусусан, ўтмишнинг рамзи бўлган картрижлар деярли унутилиб кетди. Бироқ Reddit платформасининг Жибрил-сама тахаллусли фойдаланувчиси ушбу классик ёндашувни замонавий технологиялар билан бирлаштиришга қарор қилди. У Стеам платформасидаги ўйинларни ишга тушириш учун махсус "Стеам Гаме Картридгес" тизимини ишлаб чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу ихтиро моҳияти оддий, аммо ўзига хос: ўйинлар булутли кутубхонадан эмас, балки алоҳида жисмоний қурилмалардан юкланади. Томъс Ҳардваре нашрига берган интервюсида муаллиф тизим қандай ишлаши ҳақида батафсил маълумот бериб ўтди. Бу шунчаки ташқи хотира эмас, балки тўлақонли автоматлаштирилган механизмдир.
Техник ечим ва ишлаш принципиЛойиҳанинг асоси сифатида фойдаланилган SSD дисклар хизмат қилмоқда. Муаллиф ҳар бири 128 GB ҳажмли ишлатилган SSD қурилмаларини арзон нархда сотиб олиб, уларнинг ҳар бирига биттадан ўйин юклаган. Ушбу драйвлар оддий SATA-адаптер орқали компьютерга уланади. Тизимнинг энг қизиқарли жиҳати унинг дастурий таъминотида мужассамлашган.
Бутун тизим Линух операцион тизими бошқарувида ишлайди. Муаллиф махсус скрипт ёзган бўлиб, у удев қоидалари ва сйстемд демони ёрдамида ишга тушади. Жараён қуйидагича кечади: SSD компьютерга уланиши билан тизим уни танийди, скриптни ишга туширади ва Стеам мижозига мазкур ўйин мавжудлигини билдиради. Натижада фойдаланувчи ўйинни кутубхонадан қидириб ўтирмайди.
Ҳатто тизимни шундай созлаш мумкинки, картриж уланганда ўйин худди эски консоллардаги каби автоматик тарзда очилади. Бу эса геймерларга 90-йиллардаги ретро-атмосферани ҳис қилиш имконини беради. Бугунги кунда интернет тезлиги юқори бўлишига қарамай, бундай жисмоний коллекцияга эга бўлиш кўплаб ишқибозлар учун қизиқарли тажриба ҳисобланади.
Лойиҳа олдидаги қийинчиликларАлбатта, ушбу ечимнинг ўзига яраша камчиликлари ҳам йўқ эмас. Биринчидан, замонавий ўйинларнинг ҳажми кундан-кунга ортиб бормоқда ва 128 GB хотира кўп ҳолларда етарли бўлмаслиги мумкин. Иккинчидан, янги SSD дискларнинг нархи анча юқори, бу эса лойиҳани иқтисодий жиҳатдан бироз қимматга тушишига сабаб бўлади.
Шунингдек, ўйинларни янгилаш масаласи ҳам очиқ қолмоқда. Агар ўйин янгиланиши керак бўлса, фойдаланувчи барибир интернетга уланиши ва маълумотларни айнан ўша картрижга юклаб олиши лозим. Шунга қарамай, ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ғоя ўйин саноатида жисмоний нусхаларни сақлаб қолишнинг ўзига хос ва креатив усули сифатида юқори баҳоланмоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу каби лойиҳалар қизиқ бўлиши мумкин, айниқса интернет трафиги чекланган ёки тезлик паст бўлган ҳудудларда ўйинларни бир марта юклаб олиб, уларни жисмоний ташувчиларда сақлаш қулайлик яратади. Жибрил-сама томонидан тақдим этилган услуб эса бу жараённи анча эстетик ва қулай кўринишга келтирган.
…