Стеам учун замонавий картрижлар: Reddit фойдаланувчиси ноодатий лойиҳасини тақдим этди

·19·Техно
Стеам учун замонавий картрижлар: Reddit фойдаланувчиси ноодатий лойиҳасини тақдим этди

Рақамли ўйинлар даврида жисмоний ташувчилар, хусусан, ўтмишнинг рамзи бўлган картрижлар деярли унутилиб кетди. Бироқ Reddit платформасининг Жибрил-сама тахаллусли фойдаланувчиси ушбу классик ёндашувни замонавий технологиялар билан бирлаштиришга қарор қилди. У Стеам платформасидаги ўйинларни ишга тушириш учун махсус "Стеам Гаме Картридгес" тизимини ишлаб чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу ихтиро моҳияти оддий, аммо ўзига хос: ўйинлар булутли кутубхонадан эмас, балки алоҳида жисмоний қурилмалардан юкланади. Томъс Ҳардваре нашрига берган интервюсида муаллиф тизим қандай ишлаши ҳақида батафсил маълумот бериб ўтди. Бу шунчаки ташқи хотира эмас, балки тўлақонли автоматлаштирилган механизмдир.

Техник ечим ва ишлаш принципи

Лойиҳанинг асоси сифатида фойдаланилган SSD дисклар хизмат қилмоқда. Муаллиф ҳар бири 128 GB ҳажмли ишлатилган SSD қурилмаларини арзон нархда сотиб олиб, уларнинг ҳар бирига биттадан ўйин юклаган. Ушбу драйвлар оддий SATA-адаптер орқали компьютерга уланади. Тизимнинг энг қизиқарли жиҳати унинг дастурий таъминотида мужассамлашган.

Бутун тизим Линух операцион тизими бошқарувида ишлайди. Муаллиф махсус скрипт ёзган бўлиб, у удев қоидалари ва сйстемд демони ёрдамида ишга тушади. Жараён қуйидагича кечади: SSD компьютерга уланиши билан тизим уни танийди, скриптни ишга туширади ва Стеам мижозига мазкур ўйин мавжудлигини билдиради. Натижада фойдаланувчи ўйинни кутубхонадан қидириб ўтирмайди.

Ҳатто тизимни шундай созлаш мумкинки, картриж уланганда ўйин худди эски консоллардаги каби автоматик тарзда очилади. Бу эса геймерларга 90-йиллардаги ретро-атмосферани ҳис қилиш имконини беради. Бугунги кунда интернет тезлиги юқори бўлишига қарамай, бундай жисмоний коллекцияга эга бўлиш кўплаб ишқибозлар учун қизиқарли тажриба ҳисобланади.

Лойиҳа олдидаги қийинчиликлар

Албатта, ушбу ечимнинг ўзига яраша камчиликлари ҳам йўқ эмас. Биринчидан, замонавий ўйинларнинг ҳажми кундан-кунга ортиб бормоқда ва 128 GB хотира кўп ҳолларда етарли бўлмаслиги мумкин. Иккинчидан, янги SSD дискларнинг нархи анча юқори, бу эса лойиҳани иқтисодий жиҳатдан бироз қимматга тушишига сабаб бўлади.

Шунингдек, ўйинларни янгилаш масаласи ҳам очиқ қолмоқда. Агар ўйин янгиланиши керак бўлса, фойдаланувчи барибир интернетга уланиши ва маълумотларни айнан ўша картрижга юклаб олиши лозим. Шунга қарамай, ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ғоя ўйин саноатида жисмоний нусхаларни сақлаб қолишнинг ўзига хос ва креатив усули сифатида юқори баҳоланмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу каби лойиҳалар қизиқ бўлиши мумкин, айниқса интернет трафиги чекланган ёки тезлик паст бўлган ҳудудларда ўйинларни бир марта юклаб олиб, уларни жисмоний ташувчиларда сақлаш қулайлик яратади. Жибрил-сама томонидан тақдим этилган услуб эса бу жараённи анча эстетик ва қулай кўринишга келтирган.

СтеамSSDRedditТехнологияЛинух
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криптовалюта эгалари хавф остида: Янги ОкоБот зарарли платформаси аниқландиКриптовалюта эгалари хавф остида: Янги ОкоБот зарарли платформаси аниқландиБугун, 02:52Стеам Мачине учун Windows 11 ёки СтеамОС: Қайси тизим ўйинларда самаралироқ?Стеам Мачине учун Windows 11 ёки СтеамОС: Қайси тизим ўйинларда самаралироқ?Бугун, 01:51Tesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ ҳайдовчи тезликни 100 фоизга оширганини тасдиқладиTesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ ҳайдовчи тезликни 100 фоизга оширганини тасдиқладиБугун, 01:28AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Анниверсарй Эдитион: Афсонавий процессорнинг янги ҳаётиAMD Ryzen 7 5800X3D 10th Анниверсарй Эдитион: Афсонавий процессорнинг янги ҳаётиБугун, 01:26SpaceX акциялари нархи Starship парвози арафасида IPO даражасига тушдиSpaceX акциялари нархи Starship парвози арафасида IPO даражасига тушдиБугун, 01:21OpenAI аппарат таъминоти бозорига кирди: Кодех учун махсус клавиатура тақдим этилдиOpenAI аппарат таъминоти бозорига кирди: Кодех учун махсус клавиатура тақдим этилдиБугун, 00:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди