SpaceX акциялари нархи Starship парвози арафасида IPO даражасига тушди

·31·Техно
SpaceX акциялари нархи Starship парвози арафасида IPO даражасига тушди

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компаниясининг акциялари биржа савдоларида сезиларли пасайишни қайд этиб, июн ойидаги блокбастер IPO (акцияларни оммавий жойлаштириш) нархи — 135 доллар атрофидаги кўрсаткичга қайтди. Бир ой аввал 86 миллиард долларга яқин маблағ тўплаган компания учун бу ҳолат инвесторлар ишончининг ўзига хос синови бўлмоқда. Чоршанба кунги савдолар давомида акциялар нархи ҳатто 133 долларгача тушиб кетди, бироқ кун якунига келиб 135,27 доллар даражасида барқарорлашди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу пасайиш SpaceX акциялари оммавий бозорга чиққанидан бери кузатилаётган умумий тенденциянинг давомидир. Дастлабки кунларда компания қимматли қоғозлари 200 доллардан ошиб кетган ва бозор қиймати бўйича Amazon ҳамда Microsoft каби технологик гигантлар билан рақобатлашган эди. Бироқ ўша юқори нуқтадан сўнг, акциялар деярли ҳар ҳафта ўз қийматини йўқотиб борди. Мутахассислар буни технология секторидаги умумий пасайиш ва инвесторларнинг ҳаддан ташқари оптимистик кайфияти сўнаётгани билан изоҳламоқда.

Бозордаги беқарорлик сабаблари

Акциялар нархининг кескин тебранишига асосий сабаблардан бири сифатида Nasdaq биржасида компания умумий акцияларининг атиги 4 фоизи айланаётгани кўрсатилмоқда. Бозор тилида "флоат" деб аталадиган ушбу кичик улуш, компанияга бўлган улкан қизиқиш билан биргаликда, нархларнинг тез кўтарилиши ёки тушиб кетишига шароит яратади. Бундан ташқари, SpaceX томонидан IPO ортидан чиқарилган облигациялар ҳам ҳозирда ўз қийматини йўқотмоқда, бу эса молиявий бозордаги хавотирларни кучайтирмоқда.

SpaceX атрофидаги вазият фақатгина ушбу компания билан чекланиб қолмайди. Ҳозирда OpenAI ва Anthropic каби йирик сунъий интеллект стартаплари ҳам махфий равишда IPO учун ариза топширган. Инвесторлар SpaceX акцияларининг ўзини қандай тутишини кузатиб, бошқа Биг Теч компанияларининг келгуси оммавий савдолари қанчалик муваффақиятли бўлишини башорат қилишга уринишмоқда. Шу маънода, Илон Маск компанияси бутун технологик бозор учун ўзига хос индикатор вазифасини ўтамоқда.

Starship синови ва келажакдаги режалар

Компания акциялари нархининг навбатдаги синови пайшанба куни кутилмоқда. SpaceX ўзининг энг йирик Starship ракетасини IPOдан кейин илк бор коинотга учиришни режалаштирган. Starship лойиҳаси ҳали ҳам ишлаб чиқиш босқичида бўлгани сабабли, компания "уч, хато қил ва тузат" (флй, фаил, фих) тамойили асосида иш юритади. Бу эса навбатдаги парвозда ҳам кутилмаган техник носозликлар юз бериши эҳтимолини оширади.

Эътиборли жиҳати, ушбу миссия давомида SpaceX ракета кучайтиргичи ёки юқори босқичини сақлаб қолишни режалаштирмаган. Бунинг ўрнига Мексика қўлтиғига симуляция қилинган қўниш амалга оширилади, бу эса ҳар қандай ҳолатда ҳам аппаратларнинг портлаши билан якунланади. Бундай хатарли, аммо инновацион ёндашув инвесторларнинг Илон Маскнинг "бошқа дунёлар" ҳақидаги вадаларига бўлган ишончини қай даражада сақлаб қолишини кўрсатиб беради.

SpaceXElon MuskStarshipIPOТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стеам учун замонавий картрижлар: Reddit фойдаланувчиси ноодатий лойиҳасини тақдим этдиСтеам учун замонавий картрижлар: Reddit фойдаланувчиси ноодатий лойиҳасини тақдим этдиБугун, 02:29Стеам Мачине учун Windows 11 ёки СтеамОС: Қайси тизим ўйинларда самаралироқ?Стеам Мачине учун Windows 11 ёки СтеамОС: Қайси тизим ўйинларда самаралироқ?Бугун, 01:51Tesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ ҳайдовчи тезликни 100 фоизга оширганини тасдиқладиTesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ ҳайдовчи тезликни 100 фоизга оширганини тасдиқладиБугун, 01:28AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Анниверсарй Эдитион: Афсонавий процессорнинг янги ҳаётиAMD Ryzen 7 5800X3D 10th Анниверсарй Эдитион: Афсонавий процессорнинг янги ҳаётиБугун, 01:26OpenAI аппарат таъминоти бозорига кирди: Кодех учун махсус клавиатура тақдим этилдиOpenAI аппарат таъминоти бозорига кирди: Кодех учун махсус клавиатура тақдим этилдиБугун, 00:55Хитойнинг энг кучли ўйин видеокартаси Лисуан ЛХ 7G100 эркин савдога чиқдиХитойнинг энг кучли ўйин видеокартаси Лисуан ЛХ 7G100 эркин савдога чиқдиБугун, 00:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди