SpaceX акциялари нархи Starship парвози арафасида IPO даражасига тушди
Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компаниясининг акциялари биржа савдоларида сезиларли пасайишни қайд этиб, июн ойидаги блокбастер IPO (акцияларни оммавий жойлаштириш) нархи — 135 доллар атрофидаги кўрсаткичга қайтди. Бир ой аввал 86 миллиард долларга яқин маблағ тўплаган компания учун бу ҳолат инвесторлар ишончининг ўзига хос синови бўлмоқда. Чоршанба кунги савдолар давомида акциялар нархи ҳатто 133 долларгача тушиб кетди, бироқ кун якунига келиб 135,27 доллар даражасида барқарорлашди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу пасайиш SpaceX акциялари оммавий бозорга чиққанидан бери кузатилаётган умумий тенденциянинг давомидир. Дастлабки кунларда компания қимматли қоғозлари 200 доллардан ошиб кетган ва бозор қиймати бўйича Amazon ҳамда Microsoft каби технологик гигантлар билан рақобатлашган эди. Бироқ ўша юқори нуқтадан сўнг, акциялар деярли ҳар ҳафта ўз қийматини йўқотиб борди. Мутахассислар буни технология секторидаги умумий пасайиш ва инвесторларнинг ҳаддан ташқари оптимистик кайфияти сўнаётгани билан изоҳламоқда.
Бозордаги беқарорлик сабаблариАкциялар нархининг кескин тебранишига асосий сабаблардан бири сифатида Nasdaq биржасида компания умумий акцияларининг атиги 4 фоизи айланаётгани кўрсатилмоқда. Бозор тилида "флоат" деб аталадиган ушбу кичик улуш, компанияга бўлган улкан қизиқиш билан биргаликда, нархларнинг тез кўтарилиши ёки тушиб кетишига шароит яратади. Бундан ташқари, SpaceX томонидан IPO ортидан чиқарилган облигациялар ҳам ҳозирда ўз қийматини йўқотмоқда, бу эса молиявий бозордаги хавотирларни кучайтирмоқда.
SpaceX атрофидаги вазият фақатгина ушбу компания билан чекланиб қолмайди. Ҳозирда OpenAI ва Anthropic каби йирик сунъий интеллект стартаплари ҳам махфий равишда IPO учун ариза топширган. Инвесторлар SpaceX акцияларининг ўзини қандай тутишини кузатиб, бошқа Биг Теч компанияларининг келгуси оммавий савдолари қанчалик муваффақиятли бўлишини башорат қилишга уринишмоқда. Шу маънода, Илон Маск компанияси бутун технологик бозор учун ўзига хос индикатор вазифасини ўтамоқда.
Starship синови ва келажакдаги режаларКомпания акциялари нархининг навбатдаги синови пайшанба куни кутилмоқда. SpaceX ўзининг энг йирик Starship ракетасини IPOдан кейин илк бор коинотга учиришни режалаштирган. Starship лойиҳаси ҳали ҳам ишлаб чиқиш босқичида бўлгани сабабли, компания "уч, хато қил ва тузат" (флй, фаил, фих) тамойили асосида иш юритади. Бу эса навбатдаги парвозда ҳам кутилмаган техник носозликлар юз бериши эҳтимолини оширади.
Эътиборли жиҳати, ушбу миссия давомида SpaceX ракета кучайтиргичи ёки юқори босқичини сақлаб қолишни режалаштирмаган. Бунинг ўрнига Мексика қўлтиғига симуляция қилинган қўниш амалга оширилади, бу эса ҳар қандай ҳолатда ҳам аппаратларнинг портлаши билан якунланади. Бундай хатарли, аммо инновацион ёндашув инвесторларнинг Илон Маскнинг "бошқа дунёлар" ҳақидаги вадаларига бўлган ишончини қай даражада сақлаб қолишини кўрсатиб беради.
…