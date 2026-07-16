OpenAI аппарат таъминоти бозорига кирди: Кодех учун махсус клавиатура тақдим этилди
Сунъий интеллект оламининг етакчиси ҳисобланган OpenAI компанияси кутилмаганда аппарат таъминоти (ҳардваре) бозорига қадам қўйди. Компания Ворк Лоудер дизайн студияси билан ҳамкорликда Кодех Микро деб номланган, дастурчилар учун мўлжалланган махсус клавиатурани тақдим этди. 230 доллар қийматга эга ушбу қурилма ChatGPT фойдаланувчиларига ўзларининг сунъий интеллект агентларини бошқаришда янгича қулайликлар яратишга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Кодех Микро шунчаки оддий клавиатура эмас, балки у Кодех AI ёрдамчиси билан ишлашни оптималлаштирувчи бошқарув марказидир. TechCrunch нашри хабарига кўра, қурилма автоном тарзда код ёзувчи ва уни ижро этувчи ботлар — агентлар паркини бошқариш учун мўлжалланган. Клавиатурада агентларнинг ҳолатини кўрсатувчи ёритгичли тугмалар, тезкор буйруқлар учун созланувчи Комманд Кейс ва иш жараёнларини ишга тушириш учун махсус жойстик мавжуд.
Агентларни бошқаришнинг янги усулиҚурилманинг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири бу махсус айланувчи регулятордир. Унинг ёрдамида фойдаланувчи сунъий интеллект агентининг "фикрлаш" (реасонинг) даражасини созлаши мумкин. Яни, муайян вазифага қанча ҳисоблаш қуввати ва вақт сарфлашни клавиатурадаги механик тугма орқали бошқариш имконияти пайдо бўлди. Бу жараён ChatGPT иш столи иловаси орқали тўлиқ назорат қилинади ва шахсийлаштирилади.
OpenAI вакилларининг таъкидлашича, Кодех Микро чекланган миқдорда чиқарилган эксклюзив маҳсулот бўлиб, у кўпроқ компаниянинг технологик салоҳиятини намойиш этишга хизмат қилади. Бироқ, бу OpenAI'нинг аппарат таъминоти йўналишидаги ягона лойиҳаси эмас. Bloomberg маълумотларига кўра, компания ҳозирда анча мураккаброқ ва оммавий бозорга мўлжалланган қурилма устида иш олиб бормоқда.
Apple билан ҳуқуқий низолар соясидаЯнги лойиҳалар фонида OpenAI ва Apple ўртасидаги муносабатлар кескинлашган. Маълум бўлишича, OpenAI'нинг янги қурилмалари устида Apple компаниясининг собиқ муҳандислари ишламоқда. Шу сабабли, Apple ўтган ҳафтада OpenAI устидан судга даъво аризаси киритди. Унда сунъий интеллект гиганти конфиденциал маълумотларни ўғирлаш ва улардан ўз қурилмаларини яратишда фойдаланишда айбланмоқда.
Ҳозирда ишлаб чиқилаётган сирли қурилма экрансиз, портатив ақлли динамик шаклида бўлиши кутилмоқда. Унинг ўзига хослиги шундаки, у ChatGPT билан интеграция қилинган ва ўз-ўзидан ҳаракатланувчи механик қисмларга эга бўлади. OpenAI раҳбарияти Apple томонидан билдирилган барча айбловларни рад этиб, ўз маҳсулотларини мустақил равишда ишлаб чиқаётганини таъкидламоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, OpenAI'нинг аппарат таъминоти бозорига кириб келиши технология оламида янги даврни бошлаб бериши мумкин. Кодех Микро дастурчилар учун қизиқарли гаджет бўлиб кўринса-да, компаниянинг келажакдаги амбициялари анча кенгроқ экани ва бу йўлда йирик технологик гигантлар билан жиддий рақобатга тайёрланаётгани кўриниб турибди.
…