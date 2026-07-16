OpenAI аппарат таъминоти бозорига кирди: Кодех учун махсус клавиатура тақдим этилди

·0·Техно
OpenAI аппарат таъминоти бозорига кирди: Кодех учун махсус клавиатура тақдим этилди

Сунъий интеллект оламининг етакчиси ҳисобланган OpenAI компанияси кутилмаганда аппарат таъминоти (ҳардваре) бозорига қадам қўйди. Компания Ворк Лоудер дизайн студияси билан ҳамкорликда Кодех Микро деб номланган, дастурчилар учун мўлжалланган махсус клавиатурани тақдим этди. 230 доллар қийматга эга ушбу қурилма ChatGPT фойдаланувчиларига ўзларининг сунъий интеллект агентларини бошқаришда янгича қулайликлар яратишга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Кодех Микро шунчаки оддий клавиатура эмас, балки у Кодех AI ёрдамчиси билан ишлашни оптималлаштирувчи бошқарув марказидир. TechCrunch нашри хабарига кўра, қурилма автоном тарзда код ёзувчи ва уни ижро этувчи ботлар — агентлар паркини бошқариш учун мўлжалланган. Клавиатурада агентларнинг ҳолатини кўрсатувчи ёритгичли тугмалар, тезкор буйруқлар учун созланувчи Комманд Кейс ва иш жараёнларини ишга тушириш учун махсус жойстик мавжуд.

Агентларни бошқаришнинг янги усули

Қурилманинг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири бу махсус айланувчи регулятордир. Унинг ёрдамида фойдаланувчи сунъий интеллект агентининг "фикрлаш" (реасонинг) даражасини созлаши мумкин. Яни, муайян вазифага қанча ҳисоблаш қуввати ва вақт сарфлашни клавиатурадаги механик тугма орқали бошқариш имконияти пайдо бўлди. Бу жараён ChatGPT иш столи иловаси орқали тўлиқ назорат қилинади ва шахсийлаштирилади.

OpenAI вакилларининг таъкидлашича, Кодех Микро чекланган миқдорда чиқарилган эксклюзив маҳсулот бўлиб, у кўпроқ компаниянинг технологик салоҳиятини намойиш этишга хизмат қилади. Бироқ, бу OpenAI'нинг аппарат таъминоти йўналишидаги ягона лойиҳаси эмас. Bloomberg маълумотларига кўра, компания ҳозирда анча мураккаброқ ва оммавий бозорга мўлжалланган қурилма устида иш олиб бормоқда.

Apple билан ҳуқуқий низолар соясида

Янги лойиҳалар фонида OpenAI ва Apple ўртасидаги муносабатлар кескинлашган. Маълум бўлишича, OpenAI'нинг янги қурилмалари устида Apple компаниясининг собиқ муҳандислари ишламоқда. Шу сабабли, Apple ўтган ҳафтада OpenAI устидан судга даъво аризаси киритди. Унда сунъий интеллект гиганти конфиденциал маълумотларни ўғирлаш ва улардан ўз қурилмаларини яратишда фойдаланишда айбланмоқда.

Ҳозирда ишлаб чиқилаётган сирли қурилма экрансиз, портатив ақлли динамик шаклида бўлиши кутилмоқда. Унинг ўзига хослиги шундаки, у ChatGPT билан интеграция қилинган ва ўз-ўзидан ҳаракатланувчи механик қисмларга эга бўлади. OpenAI раҳбарияти Apple томонидан билдирилган барча айбловларни рад этиб, ўз маҳсулотларини мустақил равишда ишлаб чиқаётганини таъкидламоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, OpenAI'нинг аппарат таъминоти бозорига кириб келиши технология оламида янги даврни бошлаб бериши мумкин. Кодех Микро дастурчилар учун қизиқарли гаджет бўлиб кўринса-да, компаниянинг келажакдаги амбициялари анча кенгроқ экани ва бу йўлда йирик технологик гигантлар билан жиддий рақобатга тайёрланаётгани кўриниб турибди.

OpenAIChatGPTКодехAppleТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойнинг энг кучли ўйин видеокартаси Лисуан ЛХ 7G100 эркин савдога чиқдиХитойнинг энг кучли ўйин видеокартаси Лисуан ЛХ 7G100 эркин савдога чиқдиБугун, 00:53Spotify асосчиси Даниел Эк нинг Неко Ҳеалт стартапи яна 700 миллион доллар жалб қилдиSpotify асосчиси Даниел Эк нинг Неко Ҳеалт стартапи яна 700 миллион доллар жалб қилдиБугун, 00:50Мира Мурати асос солган Тинкинг Мачинес стартапи ўзининг илк очиқ AI моделини тақдим этдиМира Мурати асос солган Тинкинг Мачинес стартапи ўзининг илк очиқ AI моделини тақдим этдиБугун, 00:00Классика қайтмоқда: Палит 12 GB хотирага эга янги GeForce RTX 3060 моделини тақдим этдиКлассика қайтмоқда: Палит 12 GB хотирага эга янги GeForce RTX 3060 моделини тақдим этдиКеча, 23:54Microsoft компанияси Аге оф Эмпирес ИИ ўйинидаги хавфли заифликни бартараф этдиMicrosoft компанияси Аге оф Эмпирес ИИ ўйинидаги хавфли заифликни бартараф этдиКеча, 23:53SpaceX акциялари Starship парвози арафасида IPO нархидан пастга тушдиSpaceX акциялари Starship парвози арафасида IPO нархидан пастга тушдиКеча, 23:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди